പാക്-സൗദി പ്രതിരോധ കരാർ; ദേശീയ സുരക്ഷക്ക് നേരെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പഠിക്കും, പ്രതികരിച്ച് ഇന്ത്യ
കരാറ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പഠിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
Published : September 18, 2025 at 2:21 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പാകിസ്ഥാനും സൗദി അറേബ്യയും പരസ്പര പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പു വച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി ഇന്ത്യ രംഗത്ത്. കരാറ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നാല് ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പഠിക്കുമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സൗദി അറേബ്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ദീർഘകാല കരാറിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങള് പരിഗണനയിലാണെന്ന് സർക്കാരിന് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വക്താവ് രൺവീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
"നമ്മുടെ ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും സ്ഥിരതയ്ക്കും ഈ വികസനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പഠിക്കും. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എല്ലാ മേഖലകളിലും സമഗ്രമായ ദേശീയ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്." രൺവീർ ജയ്സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കി.
Our response to media queries on reports of the signing of a strategic mutual defence pact between Saudi Arabia and Pakistan— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 18, 2025
🔗 https://t.co/jr2dL0L4xP pic.twitter.com/Exlrm4wBEw
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൗദി അറേബ്യ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. സന്ദര്ശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് കരാറിൽ ഒപ്പു വച്ചത്. 'തന്ത്രപരമായ പരസ്പര പ്രതിരോധ കരാർ' (Strategic Mutual Defense Agreement) എന്നാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കരാറിന് പേരു നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു രാജ്യത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായാൽ ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കും നേരെ നടന്ന ആക്രമണമായി കണക്കാക്കുമെന്നതാണ് കരാറിലെ പ്രധാന വ്യവസ്ഥയെന്ന് ബുധനാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
എട്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിൽക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കരാറിൽ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഐക്യദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും താത്പര്യങ്ങളുടെയും പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തന്ത്രപരമായ കരാറിൽ ഒപ്പു വച്ചതെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
HRH the Crown Prince and #Pakistan Prime Minister sign Strategic Mutual Defense Agreement.#SPAGOV pic.twitter.com/Rh95MS5ZQS— SPAENG (@Spa_Eng) September 17, 2025
ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ലോകത്തിൻ്റെയും സുരക്ഷയും സമാധാനവും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇരു രാജ്യങ്ങള് തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും കരാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ആക്രമണത്തിനെതിരെ സംയുക്ത പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
വിനോദസഞ്ചാരികളടക്കം 26 പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണമായ പഹൽഗാമിലെ ഭീകരാക്രമണത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച ആദ്യ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് സൗദി അറേബ്യ. ഭീകരതയ്ക്ക് എതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് സൗദി അപലപിച്ചത്. ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ സൗദി അറേബ്യ പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയിരുന്നതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
എല്ലാത്തരം അക്രമങ്ങൾക്കും ഭീകരവാദത്തിനും സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നതിനും എതിരായ ഉറച്ച നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നായിരുന്നു പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സൗദി അറേബ്യ അനുശോചനം അറിയിച്ചിരുന്നു.
ALSO READ: ഒരു രാജ്യത്തിന് എതിരെയുള്ള ആക്രമണം ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള പ്രഖ്യാപനം; പരസ്പര പ്രതിരോധ കരാറിൽ ഒപ്പു വച്ച് പാകിസ്ഥാനും സൗദി അറേബ്യയും