ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യാ-പാക് സംഘര്‍ഷം; എന്താണ് എന്‍ഡിഎംഎയുടെ ഇരുട്ടാക്കല്‍ കര്‍മ്മ പരിപാടി? - NDMAS BLACKOUT ACTION PLAN

India-Pakistan Tension: What Is NDMA’s Blackout Action Plan For Civilian Preparedness ( Videograb X/@ndmaindia )