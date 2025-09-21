ഇന്ത്യയും ഒമാനും സെപ വാണിജ്യ ഉടമ്പടിയില്‍ ഉടന്‍ ഒപ്പു വയ്ക്കും: ഇന്ത്യയിലെ ഒമാന്‍ സ്ഥാനപതി

ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യയും ഒമാനും സെപാ കരാറില്‍ ഒപ്പു വയ്ക്കും, ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളുമടക്കമുള്ള വാണിജ്യ വൈവിധ്യവത്ക്കരണമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

Oman and India flags (ETV Bharat)
By PTI

Published : September 21, 2025 at 1:08 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയും ഒമാനും തമ്മില്‍ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറില്‍ ഉടന്‍ ഒപ്പു വയ്ക്കുമെന്ന് ഒമാന്‍ സ്ഥാനപതി. വാണിജ്യ വൈവിധ്യവത്ക്കരണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നടപടി. കൂടുതല്‍ ചരക്ക്,സേവന കൈമാറ്റങ്ങളാണ് പുതിയ കരാറിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ഒമാന്‍റെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാനപതി ഇസ സലേഹ് അബ്‌ദുള്ള സലേഹ് അല്‍ഷിബാനി പറഞ്ഞു.

ചര്‍ച്ചകളെല്ലാം പൂര്‍ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞെന്നും ഭരണ-നിയമനിര്‍മ്മാണ നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പിടിഐയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ അറിയിച്ചു. ഉടന്‍ തന്നെ കരാറില്‍ ഒപ്പു വയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അദ്ദേഹം പങ്കു വച്ചു. എപ്പോഴാകും കരാറില്‍ ഒപ്പു വയ്ക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ഈ മറുപടി. 2023 നവംബറിലാണ് സെപാ കരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തുടക്കമായത്. ഇത്തരം കരാറുകളില്‍ രണ്ട് വാണിജ്യ പങ്കാളികള്‍ ഇറക്കുമതി തീരുവ നല്ല രീതിയില്‍ കുറയ്ക്കുകയോ പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്യും. കൂടുതല്‍ ചരക്കുകളുടെ വ്യാപാരം നടക്കുന്നത് സുഗമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണിത്. വാണിജ്യം സുഗമമാക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപം ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനും ചട്ടങ്ങളിലും ഇളവുകള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഊര്‍ജ്ജത്തിനപ്പുറമുള്ള മേഖലകളിലേക്കും ഇരുരാജ്യങ്ങളും സഹകരണം ഉറപ്പാക്കും. ഒമാനില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യ പ്രധാനമായും യൂറിയയും പെട്രോളും പെട്രോളിയും ഉത്‌പന്നങ്ങളുമാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവ ഇറക്കുമതിയുടെ 70ശതമാനത്തോളം വരും. പ്രൊപ്പലിന്‍, എഥിലീന്‍, ജിപ്‌സം, കെമിക്കലുകള്‍, ഇരുമ്പ് സ്റ്റീല്‍ എന്നിവയാണ് മറ്റുള്ളവ.

ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കയറ്റുമതി രാജ്യമാണ് ഒമാന്‍. സമാനമായ വ്യാപാര കരാര്‍ 2022ല്‍ യുഎഇയുമായി ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. പുതിയ കരാര്‍ നിലവില്‍ വരുന്നതോടെ കൂടുതല്‍ ചരക്കുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വ്യാപാരം ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ നടക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഒമാന്‍ സ്ഥാനപതി ഇസ സലേഹ് അബ്‌ദുള്ള സലേഹ് അല്‍ഷിബാനി പിടിഐയോട് പങ്കുവച്ചു.

2024-25 കാലത്ത് ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാരം 1061 കോടി ഡോളറായിരുന്നു. ഒമാനില്‍ ആറായിരത്തിലേറെ ഇന്ത്യ-ഒമാന്‍ സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളുണ്ട്. 7760 ലക്ഷം അമേരിക്കന്‍ ഡോളര്‍ നിക്ഷേപമുള്ളതാണിത്.

ഒമാനിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപകരായി ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. സൊഹര്‍, സലാല മേഖലകളിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളിലേറെയും. ഒമാനില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് 2000 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ 2025 ഏപ്രില്‍ വരെ 6055.7 ദശലക്ഷം അമേരിക്കന്‍ ഡോളറിന്‍റെ നിക്ഷേപം എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

