ETV Bharat / bharat

ഒടുവില്‍ മഞ്ഞുരുകി, പ്രതീക്ഷയേറ്റി മുയിസുവിന്‍റെ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശനം; ഇന്ത്യ-മാലദ്വീപ് ബന്ധത്തിന് 'റീ-സ്റ്റാര്‍ട്ട്'

മുയിസുവും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും (ETV Bharat)

ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിന്‍റെ പ്രശ്‌നം ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും അലോസരം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയില്‍ പരിഹരിച്ചതോടെ, തന്‍റെ നിലപാടുകള്‍ കൊണ്ട് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിന് ഉലച്ചില്‍ തട്ടില്ലെന്ന് മുയിസു ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തതും വ്യക്തമാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബറില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കെതിരെ അപകീര്‍ത്തികരമായ പരാമര്‍ശം നടത്തിയ മന്ത്രിമാരെ മുയിസു സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഇതേ മാസം തന്നെ 'കോപ് 28' ന്‍റെ ഭാഗമായി ദുബായിലെത്തിയപ്പോള്‍ മുയിസു നരേന്ദ്ര മോദിയെ കാണുകയും, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അരയ്‌ക്കിട്ട് ഉറപ്പിക്കാന്‍ ഒരു കോര്‍ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കാന്‍ സമ്മതം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. മുയിസുവിന്‍റെ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശനത്തിന് കളമൊരുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി മാലദ്വീപിലെത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിനിധിയ്‌ക്ക് മുയിസു വന്‍ സ്വീകരണമാണ് ഒരുക്കിയത്.

മഞ്ഞുരുക്കി മുയിസുവിന്‍റെ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശനം : മുയിസുവിന്‍റെ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇന്ത്യ സന്ദര്‍ശനം പല തലങ്ങളില്‍ നോക്കി കാണാവുന്നതാണ്. ഒന്നാമതായി, ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഇടയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന കാറൊഴിഞ്ഞു എന്ന് അനുമാനിക്കാം. മുന്‍പത്തേതു പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയും മാലദ്വീപും 'ഭായ്‌-ഭായ്' ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. 'ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷ തകര്‍ക്കുന്ന യാതൊന്നും മാലദ്വീപ് ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല' എന്ന് പ്രസിഡന്‍റ് മുയിസു പരസ്യ പ്രസ്‌താവന നടത്തിയതും ശ്രദ്ധേയം. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് മുയിസു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള മാലദ്വീപ് ബന്ധം ഇന്ത്യയുടെ സുരക്ഷയ്‌ക്ക് തുരങ്കം വയ്‌ക്കില്ലെന്ന് മാലദ്വീപിന് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന്, അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. പ്രധാനമായും ചൈനയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് മുയിസു അന്ന് പറഞ്ഞത്.

മുയിസു മോദി കൂടിക്കാഴ്‌ച (ETV Bharat)

സുപ്രധാന ഉഭയകക്ഷി കരാറുകളില്‍ ഒപ്പുവയ്‌ക്കുന്നതിന് പുറമെ, ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മില്‍ ഭാവിയില്‍ ഉണ്ടാകേണ്ട അന്തര്‍ധാര വ്യക്തമാക്കുന്ന സമവായവും തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെയും സമുദ്ര സുരക്ഷയിലെയും സഹകരണത്തിനാണ് ഇന്ത്യ-മാലദ്വീപ് സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഉന്നല്‍ നല്‍കുന്നത്. തുറമുഖങ്ങൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, പാർപ്പിടങ്ങൾ, ആശുപത്രികൾ, റോഡ് ഗതാഗതം, കായിക സൗകര്യങ്ങൾ, സ്‌കൂളുകൾ, ജലം, മലിനജല സംസ്‌കരണം, പാർപ്പിടം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വികസന സഹകരണ പദ്ധതികളിലൂടെ ഇന്ത്യ മാലദ്വീപിനെ തുടർന്നും സഹായിക്കും.

മുഹമ്മദ് മുയിസു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയ്‌ക്കൊപ്പം (ETV Bharat)

ഗ്രേറ്റർ മെയിൽ കണക്റ്റിവിറ്റി പ്രോജക്‌ട് സമയബന്ധിതമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് നിലവില്‍ നടക്കുന്നത്. കറന്‍സി വിനിമയ കരാര്‍ പ്രകാരം മാലദ്വീപിന് സാമ്പത്തിക സഹായം ഉറപ്പാക്കും. ഈ കരാര്‍ പ്രകാരം, മാലദ്വീപിന്‍റെ ഹ്രസ്വകാല വിദേശ നാണയ ദ്രവ്യതയ്‌ക്കും പേമെന്‍റ് സ്ഥിരിത സമതുലിതമാക്കുന്നതിനുമായി റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ 400 മില്യണ്‍ ഡോളറും 30 ബില്യണ്‍ ഡോളറും നല്‍കും.

മുയിസുവിന്‍റെ സന്ദര്‍ശന വേളയില്‍ (ETV Bharat)

ഇന്ത്യയുടെ വീക്ഷണകോണിൽ, നൈബര്‍ഹുഡ് ഫസ്റ്റ് പോളിസി, മിഷന്‍ സാഗര്‍ (Security and Growth For All in the Region) എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍, ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലെ പ്രബലമായ അയല്‍ രാജ്യമാണ് മാലദ്വീപ്. അതിനാൽ, സുരക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയതയ്ക്ക് ഹാനികരമായ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലും ഏര്‍പ്പെടാത്തിടത്തോളം കാലം ചൈനയോടോ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളോടോ മാലദ്വീപ് (മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യം) ഇടപെടുന്നതില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് വിമുഖതയില്ല. ഇന്ത്യയുമായുള്ള സുസ്ഥിരമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് മാലദ്വീപ് മടങ്ങിയെത്തുന്നത്, ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തിലെ പിരിമുറുക്കങ്ങള്‍ ഒഴിയുന്നു എന്നതിന്‍റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സമർഥമായ നയതന്ത്രവും മാലദ്വീപിന്‍റെ യാഥാർഥ്യ ബോധത്തോടെയുള്ള സമീപനവും ഇരു രാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഇടയിലുള്ള മഞ്ഞുരുക്കി. നിലവില്‍ മാലദ്വീപ് ഇന്ത്യയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുകയോ പ്രകോപിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത അയല്‍ക്കാരനാണ്. സന്ധിയും സൗഹൃദവും ഇന്ത്യയ്‌ക്കും മാലദ്വീപിനും ഗുണം ചെയ്യുമെന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല.

Also Read: അദ്ദു സിറ്റിയിൽ പുതിയ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ്; നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ മാലദ്വീപ്