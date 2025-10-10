'ഇത് സൗഹൃദപരം'; അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ആംബുലന്സുകള് കൈമാറി ഇന്ത്യ
അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് ആംബുലന്സുകള് കൈമാറി ഇന്ത്യ. ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയില് അഞ്ച് ആംബുലന്സുകള് നല്കി. മെഡിക്കല് സാമഗ്രികളും നല്കുമെന്ന് എസ് ജയ്ശങ്കര്.
Published : October 10, 2025 at 8:40 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെത്തിയ അഫ്ഗാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഖാൻ മുത്താഖിക്ക് ആംബുലന്സുകള് കൈമാറി മന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കര്. ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് വച്ച് 5 ആംബുലന്സുകളാണ് നല്കിയത്. ഇന്ത്യന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്.ജയ്ശങ്കറും മുത്താഖിയും തമ്മിലുണ്ടായ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് സംഭവം.
ആകെ 20 ആംബുലന്സുകളാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് നല്കുക. അതില് ആദ്യഘട്ടത്തില് അഞ്ച് വാഹനങ്ങളാണ് നല്കിയത്. "എഫ്.എം.മുത്താഖിക്ക് 5 ആംബുലൻസുകള് കൈമാറി. അഫ്ഗാന് ജനതയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ദീർഘകാല പിന്തുണയുടെ ഭാഗമാണിത്. 20 ആംബുലൻസുകളും മറ്റ് മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും നല്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള സമ്മാനമാണിതെന്ന്" എസ് ജയ്ശങ്കർ എക്സില് കുറിച്ചു. ഒരു അയൽക്കാരനും അഫ്ഗാന് ജനതയുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും എന്ന നിലയിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ വികസനത്തിലും പുരോഗതിയിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കൊവിഡ് സമയത്ത് അടക്കം അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഇന്ത്യ വളരെക്കാലമായി പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട്. ആറ് പുതിയ പദ്ധതികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാണ്. അവയുടെ വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം പ്രതികരിക്കുമെന്നും എസ് ജയ്ശങ്കര് പറഞ്ഞു.
20 ആംബുലൻസുകള് നിങ്ങള്ക്ക് നല്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവയിൽ 5 എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കൈമാറാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ അഫ്ഗാന് ആശുപത്രികൾക്ക് എംആർഐ, സിടി സ്കാന് മെഷീനുകൾ നൽകുകയും രോഗ പ്രതിരോധത്തിനും കാൻസർ മരുന്നുകൾക്കുമുള്ള വാക്സിനുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. യുഎൻഒഡിസി വഴി മയക്കുമരുന്ന് പുനരധിവാസ സാമഗ്രികളും ഞങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ജയ്ശങ്കര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
അഫ്ഗാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഖാൻ മുത്താഖിയും പ്രതിനിധി സംഘവുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്കിടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ്. ജയശങ്കർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള സഹകരണം അഫ്ഗാനി ദേശീയ വികസനത്തിനും പ്രാദേശിക സ്ഥിരതയ്ക്കും പ്രതിരോധശേഷിക്കും ഗുണകരാണ്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ പരമാധികാരം, പ്രാദേശിക സമഗ്രത, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയിൽ ഇന്ത്യ പൂർണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും ജയ്ശങ്കര് പറഞ്ഞു.
മുത്താഖിയെയും സംഘത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്ത ജയ്ശങ്കർ ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം ദൃഢമാക്കി. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കുള്ള ആറ് പുതിയ വികസന പദ്ധതികൾക്കുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഉൾപ്പെടെ വികസന, മാനുഷിക സംരംഭങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര അദ്ദേഹം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു.
