ഛണ്ഡീഗഢ്: സംഗീതം മാന്ത്രികതയാണ്, ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ അതിരില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ മഹാസാഗരത്തിന് നമുക്ക് പ്രചോദനമാകാനും കരുത്തേകാനുമെല്ലാം അസാമാന്യ കഴിവുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പരിമിതികളെ ഇത്തരത്തിൽ പാടി തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ഛണ്ഡീഗഢിലെ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ.
ജീവിതം വീൽചെയറിൻ്റെ താളത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോള് സംഗീതം അവർ മുറുകെ പിടിച്ചു. രാഗം പെയ്തിറങ്ങിയതോടെ ശരീരത്തിന്റെ വേദന അവർ മറക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തി ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളെ സംസ്ഥാന ഗവർണറുടെ മുൻപിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സംഗീതത്തിൻ്റെ മാസ്മരിക ലോകം.
പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയും സംഗീതത്തിലൂടെ പകർന്നു നൽകി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വീൽച്ചെയർ ബാൻഡായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് 'ഫോളോയിങ് കർമ്മ ബാൻഡ്'. പഞ്ചാബിലെ ഛണ്ഡീഗഢ് സെക്ടർ 28 ലെ കലാകാരന്മാരാണ് ഈ ബാൻഡിനു പിന്നിൽ. ശാരീരിക വെല്ലുവിളികളെ സംഗീതം കൊണ്ട് മറികടക്കുകയാണ് 'ഫോളോയിങ് കർമ്മ ബാൻഡി'ൻ്റെ സാരഥികളായ ഏഴു പേർ. യഥാർഥ ശക്തി ശരീരത്തിലല്ല, ആത്മാവിലാണുള്ളത് എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇവർ പകരുന്നത്.
ഈ ആത്മവിശ്വാസം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്വപ്നം കൂടി നിറവേറ്റുകയാണ്. ഈ മാസം 13 ന് പഞ്ചാബ് ഗവർണറും ചണ്ഡീഗഢ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുമായ ഗുലാബ് ചന്ദ് കതാരിയയുടെ മുന്നിൽ സംഗീത പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫോളോയിങ് കർമ്മ ബാൻഡിന്. അസം സ്വദേശിയായ ത്രിദീപ് ചൗധരിയും മറ്റ് ഏഴ് പേരും ചേർന്ന് 2019 ലാണ് 'ഫോളോയിങ് കർമ്മ' എന്ന ബാൻഡ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ 2021-ൽ ത്രിദീപ് കൊവിഡ് ബാധിച്ച് മരണമടഞ്ഞു. എന്നാലും തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായി ബാൻഡ് അംഗങ്ങൾ ധൈര്യം കൈവിടാതെ ആവേശത്തോടെ ബാൻഡുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. അങ്ങനെ ത്രിദീപിൻ്റെ സ്വപ്നം അവർ സഫലീകരിച്ചു.
ഡാർജിലിങ് സ്വദേശിയായ അഷ്മിത് ഖാന്തിയാണ് ബാൻഡിലെ ഗായകനും കീബോർഡ് വായനക്കാരനും. 14-ാം വയസിൽ വീട്ടിൽ കവർച്ചാ സംഘത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ചലന ശേഷി നഷ്ട്ടു. 2021ൽ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയതോടെയാണ് ജീവിതത്തിന് അർഥമുണ്ടായതെന്നും ബാൻഡിലേയ്ക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടതെന്നും അഷ്മിത് പറഞ്ഞു.
ബാൻഡിലെ പ്രാധാന ഗായകനാണ് സന്ദീപ്. ഹിന്ദി ഫാസ്റ്റ് നമ്പർ ഗാനങ്ങളാണ് സന്ദീപിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ഐറ്റംസ്. തീവണ്ടി യാത്രയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ സന്ദീപ് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷമാണ് ബാൻഡിലെ അംഗമാകുന്നത്.
കരസേനയുടെ പരീക്ഷയെഴുതാൻ പോയപ്പോൾ യാത്രാ മധ്യേയുണ്ടായ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റതോടെയാണ് ബാൻഡിലെ പ്രധാന അംഗമായ രാഹുലിന്റെ ജീവിതം വീല്ച്ചെയറിയല് ആകുന്നത്. ശരീരത്തിന് താഴേയ്ക്ക് ചലന ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട രാഹുലിനെ തളർത്താൻ പക്ഷെ ആ അപകടത്തിനായില്ല. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ജീവിതത്തിൽ കൂട്ടായി ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനെ രാഹുല് ജീവിത സഖിയാക്കി. ബാൻഡിലെ ഗായകനായ രാഹുൽ സോഫ്റ്റ് വെയർ ഡെവലപ്പർ കൂടിയാണ്.
സംഗീത ബാൻഡിലെ ആദ്യ അംഗമാണ് ആശിഷ് വർമ്മ. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ നർക്കണ്ട സ്വദേശിയാണ് ആശിഷ്. ബാൻഡിലെ ഗിറ്റാറിസ്റ്റായ ആശിഷിന് 2014 ലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിലാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഗായകനെന്നതിലുപരി പാരാ അമ്പെയ്ത്തിലും ആശിഷ് പരിശീലനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. സംഗീത രംഗത്തും കായിക രംഗത്തും കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബാൻഡിൽ ചേർന്നതിനുശേഷം, ജീവിതത്തിന് ഒരു പുതിയ ലക്ഷ്യം വന്നു എന്ന് ആശിഷ് പറഞ്ഞു.
മണാലിയിൽ നിന്നുമുള്ള ഹരികൃഷ്ണ നേഗി ബാൻഡിലെ മറ്റൊരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റാണ്. സ്കീയിങ് പരിശീലനത്തിനിടെ 25 അടി ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീണതിനാൽ നട്ടെല്ലിന് സാരമായി പരിക്കേറ്റു. എന്നിരുന്നാലും സംഗീതത്തേടുള്ള താത്പര്യമാണ് ബാൻഡിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് ഹരികൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. സംഗീതത്തെ കൂടാതെ പാരാ കാനോ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഹരികൃഷ്ണ.
