ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

സ്വച്‌ഛ്ഭാരത് മിഷൻ്റെ കീഴിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടത്തുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ശുചിത്വ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തുറന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമീണ മാലിന്യ കഫേയാണിത്.

India's First Rural Garbage Cafe Opens In Chhattisgarh (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2025 at 2:55 PM IST

റായ്‌പൂർ: പ്ലാസ്‌റ്റിക് മാലിന്യം കൊണ്ടുവന്നാല്‍ ഭക്ഷണം തരും. ഹേ ഇന്ത് എന്ത് മറിമായം എന്നല്ലേ. സംഗതി ശരിയാണ് കേട്ടോ. പ്ലാസ്‌റ്റിക് കവറും മറ്റും കൗണ്ടറിൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി. സൗജന്യമായി നല്ല രുചിയേറും ഭക്ഷണം ലഭിക്കും. എങ്ങനെ എന്നല്ലേ.

ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ സർഗുജയിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായ മെയ്ൻപതിലുള്ള 'റൂറൽ ഗാർബേജ് കഫേ'യിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പണം ആവശ്യമില്ല. റോഡരികിലും മറ്റും വലിച്ചെറിയുന്ന പ്ലാസ്‌റ്റിക് മാലിന്യം കടയിൽ നൽകുന്നവർക്ക് സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം ലഭിക്കും. പ്രഭാതഭക്ഷണത്തിന് ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക്, മറ്റ് ഭക്ഷണത്തിന് രണ്ട് കിലോഗ്രാം എന്നാണ് കണക്ക്.

സ്വച്‌ഛ് ഭാരത് മിഷൻ്റെ കീഴിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടത്തുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ശുചിത്വ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തുറന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാമീണ മാലിന്യ കഫേയാണിത്. വിനോദസഞ്ചാരികളും മറ്റും വരുന്ന തിരക്കേറിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ മെയ്ൻപത്.

ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നയാൾ (ETV Bharat)

ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആരംഭിച്ച ഗാർബേജ് കഫേ മോഡൽ രാജ്യത്തിനാകെ ഒരു മാതൃകയാകുമെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധി രജനീഷ് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു. മെയ്ൻപത് ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ്. നിരവധി സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മാലിന്യ കഫേ തുറക്കുന്നത് മാലിന്യത്തിൻ്റെ വ്യാപനം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഷെഫ് ആകാശ് പറഞ്ഞു.

വളരെ സിംപിൾ

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക്കിന് പ്രഭാതഭക്ഷണവും രണ്ട് കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക്കിന് ഉച്ച ഭക്ഷണവും മറ്റും നൽകുന്നത്. പ്ലാസ്‌റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പുനരുപയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുനരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന വിൽപ്പനക്കാരൻ അത് ശേഖരിക്കുകയോ ചെയ്യും. ശേഷം റസ്‌റ്റോറൻ്റ് നടത്തിപ്പുകാരന് പണം നൽകുമെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സിഇഒ വിനയ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.

എന്നിരുന്നാലും, കഫേ നടത്തുന്നതിനുള്ള ബാക്കി പിന്തുണ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ഫിന്നിഷ് സൊസൈറ്റി, സ്‌റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൽഐസി) എന്നിവരാണ് നൽകുകയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇത് മൂലം പ്ലാസ്‌റ്റിക് ഉപയോഗം കറയ്‌ക്കുവാനും മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നത് തടയുവാനും മറ്റും സാധിക്കുന്നു.

തുടരും

2019 ഒക്ടോബർ 9 ന് ആരംഭിച്ച രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ 'ഗാർബേജ് കഫെ'ജനശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതൊരാൾക്കും രൂചിയൂറുന്ന ഭക്ഷണം നൽകുമെന്നാതാണ് ഹൈലൈറ്റ്. പ്രതിദിനം 10-20 കിലോ പ്ലാസ്‌റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കഫേയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. കോർപ്പറേഷന്‍റെ സാനിറ്ററി പാർക്കിന്‍റെ പുനരുപയോഗ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകും.

റീസൈക്കിൾ ചെയ്‌ത മാലിന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് റോഡുകൾ പണിയുകയാണ് എഎംസി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വനിതാ സ്വാശ്രയ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് കഫെ നടത്തുന്നത്. അതുവഴി സ്ത്രീകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകും. കൂടാതെ പ്രദേശത്തെ കുട്ടികൾ പോലും രുചികരമായ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാൻ പ്ലാസ്‌റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് മാലിന്യ കഫേയുടെ പ്രത്യേകത.

ടൺ കണക്കിന് മാലിന്യം

  • 2020 ൽ 292 ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ശേഖരിച്ചു
  • 2021-ൽ 270 ടൺ ശേഖരിച്ചു
  • 2022-ൽ ശേഖരിച്ചത് 269 ടൺ
  • 2023-ൽ 254 ടൺ ശേഖരിച്ചു
  • 2024-ൽ ശേഖരിച്ചത് 226 ടൺ

