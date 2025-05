ETV Bharat / bharat

ഇന്ത്യ ട്രക്കോമ വിമുക്ത രാജ്യമായി; ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങി - INDIA TRACHOMA FREE

J P NADDA ( ANI )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 20, 2025 at 3:58 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 4:08 PM IST 1 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യ ട്രക്കോമ വിമുക്ത രാജ്യമായി. ജനീവയിൽ നടന്ന 78ആമത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ അസംബ്ലിയിൽ ഇന്ത്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏറ്റുവാങ്ങി. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ജെ.പി. നദ്ദ ഈ നേട്ടത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചു. ഇത് രാജ്യത്തിന് അഭിമാനകരമായ നിമിഷമാണെന്ന് ജെ.പി. നദ്ദ എക്സിൽ കുറിച്ചു. ജനീവയിൽ നടന്ന അസംബ്ലിയിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ടെഡ്രോസ് അഥാനം ഗബ്രിയേസസ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊതുജനാരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംരംഭത്തിൻ്റെ നാഴികക്കല്ലാണ് ഈ വിജയം. സുസ്ഥിരമായ രോഗ നിർമാർജനത്തിലും സമൂഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിലുമാണ് രാജ്യം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതെന്നും നദ്ദ പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലും എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിലുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധ ആഗോള അംഗീകാരത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രോഗങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ജനകേന്ദ്രീകൃതമായ ആരോഗ്യ പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും രാജ്യം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും നദ്ദ ഉറപ്പുനൽകി.

Last Updated : May 20, 2025 at 4:08 PM IST