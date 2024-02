ബംഗാളില്‍ 'ഇൻഡ്യ' ഉലയുന്നു: നീതിഷ് സഖ്യം വിടാന്‍ കാരണം മമതയെന്ന് സിപിഎം

കൊല്‍ക്കത്ത: ഇൻഡ്യ സഖ്യത്തില്‍ വീണ്ടും ഉലച്ചില്‍. കോണ്‍ഗ്രസിനെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് ബംഗാൾ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രംഗത്ത് വന്നതോടെയാണ് സഖ്യത്തില്‍ വീണ്ടും വിള്ളല്‍ മറനീക്കി പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്(Further Fissures in INDIA). പശ്ചിമബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിയോട് കോണ്‍ഗ്രസ് മൃദുസമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് സലീമിന്‍റെ വിമര്‍ശനം.

നിതീഷ് കുമാറിനെ ബിജെപിക്ക് സമ്മാനിച്ചത് മമതയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. ബിഹാര്‍ പശ്ചിമബംഗാള്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ രാഹുലിന്‍റെ വാഹനം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ആക്രമണത്തിന് പിന്നില്‍ തന്‍റെ പാര്‍ട്ടിക്കാരാണെന്ന ആരോപണം മമത ശക്തമായി നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളാരും തന്നെ മമതയ്ക്കെതിരെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരക്ഷരം ഉരിയാടിയിട്ടില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ശക്തയായ ഒരു നേതാവിനെ പിണക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടാണ് അവര്‍ കൈക്കൊണ്ടത്. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ് യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് വാഹനം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്(Salim Slams Ramesh, Blames Mamata for Nitish's Exit).

കോണ്‍ഗ്രസും ഇടതുപാര്‍ട്ടികളും ഒന്നിച്ച് ചേര്‍ന്ന് വരുന്ന ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാന്‍ തീരുമാനിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ സലീമില്‍ നിന്ന് വരുന്ന അധിക്ഷേപങ്ങള്‍ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. "ആരെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങള്‍ പറയുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മള്‍ കേട്ട മന്ത്രം ജയ് ശ്രീ റാം എന്നാണ്. ഇപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ശ്രീ കളഞ്ഞിട്ട് അത്യാഗ്രഹിയായ ജയറാമിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. ബംഗാളിന്‍റെ ഭാവി ഇവിടെയുള്ളവര്‍ തീരുമാനിക്കും ആരും ജയറാമെന്നും ജയ് ശ്രീറാമെന്നോ ജപിക്കേണ്ടതില്ല" സലീം പറഞ്ഞു(Mamta is turning indifferent to the Yatra on the diktats of the BJP).

ബിര്‍ഭൂമില്‍ വച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ യാത്രയെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. അസമില്‍ യാത്രയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ മനസിലാക്കാന്‍ തനിക്ക് കഴിയും കാരണം അവിടെ ഒരു മുന്‍ കോണ്‍ഗ്രസുകാരനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. എന്നാല്‍ പശ്ചിമബംഗാളില്‍ അത് ആവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന് താന്‍ കരുതിയതേയില്ല. തന്‍റെ അനന്തരവന്‍ അഭിഷേക് ബാനര്‍ജിയെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ മമതബാര്‍ജി എല്ല ജനാധിപത്യ മര്യാദകളും ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി ബ്രിട്ടീഷുകാരുമായി സഹകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോള്‍ മമത ബിജെപിയുടെ തീട്ടൂരമനുസരിച്ച് രാഹുലിന്‍റെ യാത്രക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഡല്‍ഹിയിലെ യോഗത്തില്‍ മമത പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കാരണം ഇത് ബിജെപിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ്. അടുത്തിടെ നടന്ന വിര്‍ച്വല്‍ യോഗത്തിലും അവര്‍ പങ്കെടുത്തില്ല. സിപിഎമ്മിനെയും കോണ്‍ഗ്രസിനെയും ചെറുക്കാനാണ് അവരുടെ ഭാവം. നിതീഷ് ആയിരുന്നു ഇൻഡ്യ മുന്നണിയുടെ കണ്‍വീനര്‍. എന്നാല്‍ മമത ഒരാള്‍ മാത്രമാണ് മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗയെ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചത്. ഗുജറാത്തിന് നാനോ സമ്മാനിച്ചത് പോലെ മമത ബിജെപിക്ക് നിതീഷിനെയും സമ്മാനിച്ചു- അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ മമതയും രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് നാല്‍പ്പത് സീറ്റുപോലും തനിച്ച് നേടാന്‍ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു മമതയുടെ ആരോപണം. സഖ്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് വിള്ളലും അസ്വസ്ഥകളുമുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

