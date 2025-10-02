ETV Bharat / bharat

അഞ്ചു വര്‍ഷത്തെ ഇടവേള; സുപ്രധാന തീരുമാനം, ചൈനയിലേക്ക് വീണ്ടും നേരിട്ട് വിമാന സര്‍വീസ്

ഷാങ്ഹായ് സഹകരണ ഉച്ചകോടിക്ക് ഇടയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും പ്രസിഡന്‍റ് ഷി ജിന്‍പിങ്ങും തമ്മില്‍ നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ ബന്ധങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള വലിയൊരു നീക്കമായാണ് ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

PM Modi with t Xi Jinping
ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ പുനരാരംഭിക്കാന്‍ ധാരണ. അഞ്ചു വര്‍ഷത്തോളമായി നിര്‍ത്തിവെച്ചിരുന്ന സര്‍വീസുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ അധികൃതര്‍ തമ്മില്‍ നടന്ന തുടര്‍ച്ചയായ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കൊടുവിലാണ് ഈ സുപ്രധാന തീരുമാനം.

ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് വിമാന സര്‍വീസ് പുനരാംരഭിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ വര്‍ഷം ആദ്യം മുതല്‍ തന്നെ വ്യോമയാന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സാങ്കേതിക തലത്തില്‍ ഇതിനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. നേരിട്ടുള്ള വിമാന ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിലും പുതിയ എയര്‍ സര്‍വീസസ് കരാറിന് അന്തിമ രൂപം നല്‍കുന്നതിലുമാണ് ചര്‍ച്ചകള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചത്.

പുതിയ ധാരണ പ്രകാരം, ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിമാന കമ്പനികള്‍ക്ക് അംഗീകരിച്ച റൂട്ടുകളില്‍ നേരിട്ടുള്ള വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ നടത്താന്‍ അനുമതി ലഭിക്കും. ആവശ്യമായ എല്ലാ നിബന്ധനകളും പാലിച്ച് ശൈത്യകാല ഷെഡ്യൂള്‍ മുതല്‍ സര്‍വീസുകള്‍ ആരംഭിക്കും.

ഒക്ടോബര്‍ 26 മുതല്‍ ചൈനയിലെ ഗ്വാങ്ഷൂവിലേക്ക് കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നിന്ന് പ്രതിദിന നോണ്‍-സ്റ്റോപ്പ് വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഇന്‍ഡിഗോ വിമാന കമ്പനി അറിയിച്ചു. നിയന്ത്രണപരമായ അംഗീകാരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും ഗ്വാങ്ഷൂവിലേക്കും ഉടന്‍ നേരിട്ടുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നും ഇന്‍ഡിഗോ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ തുടക്കത്തിലും കിഴക്കന്‍ ലഡാക്കിലെ അതിര്‍ത്തി തര്‍ക്കങ്ങളെയും തുടര്‍ന്നാണ് അഞ്ചു വര്‍ഷത്തോളമായി നേരിട്ടുള്ള വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ചത്.

വിമാന സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തിയത് വ്യാപാരം, ടൂറിസം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ക്കായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിലൂടെ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് ശക്തി ലഭിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളില്‍ വിശ്വാസവും സഹകരണവും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ വിമാന ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ നിരീക്ഷകര്‍ കാണുന്നത്. ഇത് കൂടുതല്‍ സാമ്പത്തിക സാംസ്‌കാരിക ഇടപെടലുകള്‍ക്ക് വഴി തുറക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

അമേരിക്ക-ഇന്ത്യ വ്യാപാര ചർച്ചകളുടെയും, അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇന്ത്യക്കെതിരെ 50 ശതമാനം നികുതി ചുമത്തിയതിൻ്റെയും പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇന്ത്യ-ചൈന നേരിട്ടുള്ള വിമാന സര്‍വീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതും എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

