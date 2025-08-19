ന്യൂഡല്ഹി: സുപ്രീം കോടതി മുന് ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് സുദര്ശന് റെഡ്ഡി ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ഉപരാഷ്ട്രപതി. ഡല്ഹി ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ പാര്ലമന്ററി പാര്ട്ടി യോഗത്തിന് ശേഷം കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെയാണ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. കോണ്ഗ്രസ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മുന്നോട്ട് വച്ചത്. തുടര്ന്ന് എല്ലാ സഖ്യകക്ഷികളും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയായ സുദര്ശന് റെഡ്ഡി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു. പിന്നീടാണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആകുന്നത്. വിരമിച്ച ശേഷം ഗോവയിലെ ആദ്യ ലോകായുക്ത ആയും പ്രവര്ത്തിച്ചു.
ഇന്നലെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ തുഷാര് ഗാന്ധി, ഐ എസ് ആർ ഒ മുൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എം അണ്ണാദുരൈ അടക്കം ചില പേരുകൾ ചർച്ചയായിരുന്നു. തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിനാണ് അണ്ണാദുരെയുടെ പേര് മുന്നോട്ട് വച്ചത്. എന്നാല് തമിഴ്നാട്ടില് നിന്ന് തന്നെയുള്ള രണ്ട് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ഗുണകരമാകില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് ജസ്റ്റിസ് ബി സുദര്ശന് റെഡ്ഡിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങള് എത്തിച്ചത്.
തുഷാര് ഗാന്ധിയുടെ പേര് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് എതിര്ത്തു. സുദര്ശൻ റെഡ്ഡിയെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാക്കുന്നതിൽ തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് അടക്കം അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. ഇതോടെയാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യം ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഉച്ചയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗെയുടെ വസതിയിൽ ചേരുന്ന യോഗത്തിനു ശേഷമാണ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
സിപി രാധാകൃഷ്ണനാണ് എന്ഡിഎ മുന്നണിയുടെ ഉപരാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാര്ത്ഥി. അടുത്ത മാസം ഒന്പതിനാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. സി പി രാധാകൃഷ്ണന് നാളെ പത്രിക സമര്പ്പിക്കും. സി പി രാധാകൃഷ്ണന് പാന് ഇന്ത്യന് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാണെന്നാണ് എന്ഡിഎയുടെ വിലയിരുത്തല്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സി പി രാധാകൃഷ്ണനെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സി പി രാധാകൃഷ്ണന്റെ പേര് ഔദ്യോഗികമായി എന്ഡിഎ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കേരളത്തില് പ്രഭാരിയായി പ്രവര്ത്തിച്ചതിനാല് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും ഏറെ സുപരിചിതനാണ് രാധാകൃഷ്ണന്. തമിഴ്നാട് മോദിയെന്നാണ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ വിളിപ്പേര്. ഝാര്ഖണ്ഡ്, തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഗവര്ണര് പദവി വഹിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് രാധാകൃഷ്ണന്.