ബിഹാറിലെ ആകെയുള്ള 7.9 കോടി വോട്ടർമാരിൽ 7.2 കോടി പേർ വോട്ടർപട്ടികയുടെ പരിഷ്‌കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫോമുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരട് പട്ടികയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

Rahul Gandhi (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2025 at 9:00 PM IST

2 Min Read

ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാർ കരട് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേര് നീക്കം ചെയ്‌ത 65 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടർമാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വിസമ്മതിച്ചതിൽ അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യാ സഖ്യം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അവരുടെ ഇഷ്‌ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നും ഇന്ത്യാ സഖ്യം പറഞ്ഞു.

വിവാദമായ പരിഷ്‌കരണത്തിന് (എസ്‌ഐആർ) ശേഷം ബിഹാർ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വോട്ടർമാരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിലും അവരുടെ പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലും രാഷ്‌ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രവർത്തനം തടസപ്പെടുമെന്നും ഇന്ത്യാ സഖ്യം പറഞ്ഞു.

ജൂലൈ 25 ന് പൂർത്തിയാക്കിയ വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന് സംശയമുണ്ട്. ഓഗസ്‌റ്റ് 1 നായിരുന്നു കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പുറത്തിറങ്ങിയത്. ബിഹാറിലെ ആകെയുള്ള 7.9 കോടി വോട്ടർമാരിൽ 7.2 കോടി പേർ പരിഷ്‌കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫോമുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരട് പട്ടികയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ 65,64075 വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ കുറവാണ്. 22,34501 പേർ മരിച്ചു. 36,28210 പേർ ഹാജരായിട്ടില്ല. 70,1364 പേർ ഇതിനകം രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് എതിർപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇന്ത്യാ സഖ്യം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ഒരു പ്രചരണം ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ ആ വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നൽകാത്തതിനാൽ തടസം നേരിടുകയായിരുന്നു. പരിഷ്‌കരിച്ച വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട 65 ലക്ഷത്തിലധികം വോടർമാരുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് ഇന്ത്യാ സഖ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അത്തരം ഡാറ്റ പങ്കുവക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് ബാധ്യതയില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകി.

"ഒരു ന്യായമായ അഭ്യർഥനയും കമ്മിഷൻ കേൾക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം ഇഷ്‌ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എസ്‌ഐആറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട 65 ലക്ഷം വോട്ടർമാരുടെ ഡാറ്റ പങ്കിടാൻ കമ്മിഷൻ വിസമ്മതിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല. കമ്മിഷൻ എന്തോ മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായും എല്ലാ വോട്ടർമാരുടെയും ഡാറ്റ അവരുടെ കൈവശമുണ്ട്.

അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി പങ്കുവച്ചുകൂടാ? എല്ലാത്തിനുമുപരി വിദേശത്ത് കള്ളപ്പണം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ പട്ടികയെക്കുറിച്ചല്ല. ഇത് മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്ത സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിരം വോട്ടർമാരാണ്," ബിഹാറിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി സുശീൽ പാസി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

"ഇത് അസംബന്ധമാണ്. അവർ ഞങ്ങൾക്ക് 65 ലക്ഷം വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വിശദാംശങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങും. എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്തുന്നത്?

മാത്രമല്ല സമയത്തിനുള്ളിൽ എതിർപ്പുകൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പ്? ബിജെപിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു," ആർജെഡി എംപി എഡി സിങ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

"പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എസ്‌ഐആറിൻ്റെ ആഘാതത്തെ ചെറുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അവരുടെ ജോലി തടസപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കർണാടക വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനുശേഷം ബിഹാറിലെ മാത്രമല്ല മുഴുവൻ രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ സംശയത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്." പാസി പറഞ്ഞു.

"ഇത് ന്യായമല്ല വോട്ടർ പട്ടികയിലെ യഥാർഥ ആളുകളുടെ എണ്ണം കരട് പട്ടികയേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. എസ്‌ഐആറിനെ എതിർക്കാൻ ഞങ്ങൾ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യും," എ ഡി സിങ് പറഞ്ഞു.

