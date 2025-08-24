ETV Bharat / bharat

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇന്ത്യാ സഖ്യം ഒറ്റക്കെട്ട്, ബുള്ളറ്റോടിച്ച് യുവ മനസുകളിലേക്ക് രാഹുലും തേജസ്വിയും, യാത്രയ്ക്കിടെ രാഹുലിനെ ചുംബിച്ച് യുവാവ് - VOTER ADHIKAR YATRA

സഖ്യത്തിലെ എല്ലാ കക്ഷികളും ഒത്തു ചേര്‍ന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുമെന്നും ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. യാത്രയ്ക്കിടെ ചര്‍ച്ചയായി യുവനേതാക്കളുടെ വിവാഹക്കാര്യവും

rahul and thejaswi yadav (ETV Bharat)
Published : August 24, 2025 at 4:02 PM IST

അരാറിയ: വരുന്ന ബിഹാര്‍ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രതിപക്ഷമായ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് പൊതു പ്രകടന പത്രിക ആയിരിക്കുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. സഖ്യത്തിലെ എല്ലാ കക്ഷികളും ഒരുമിച്ച് പോരാടുമെന്നും അരാറിയയില്‍ ആര്‍ജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവിനൊപ്പം നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. പ്രത്യയശാസ്‌ത്രപരമായും രാഷ്‌ട്രീയമായും എല്ലാ കക്ഷികളും ഒന്നിച്ച് നില്‍ക്കും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്‍റെ ഫലം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

എല്ലാവരും നല്ല പങ്കാളിത്തത്തിലാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ആശങ്കകളേതുമില്ല. തങ്ങള്‍ പരസ്‌പരം ആദരിക്കുന്നു. വോട്ട് മോഷണം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Rahuls bullet rally (ETV Bharat)

നിലവില്‍ കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നടക്കുന്ന പ്രത്യേക വോട്ടര്‍ പട്ടിക പുതുക്കല്‍ വോട്ട് മോഷ്‌ടിച്ച് ബിജെപിയെ സഹായിക്കാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ വ്യവസ്ഥാപിത ശ്രമമാണെന്നും രാഹുല്‍ ആരോപിച്ചു. ബിഹാറില്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ വോട്ട് മോഷ്‌ടിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ അനുവദിക്കില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ബിജെപിക്ക് ഗുണമുണ്ടാക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

Rahul and thejaswi in bullet rally (ETV Bharat)

വോട്ട് അധികാര്‍ യാത്രയില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് രാഹുല്‍ ആഞ്ഞടിച്ചത്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തൊഴിലവസരങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. മോദി സര്‍ക്കാര്‍ എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ സംരംഭങ്ങളും സ്വകാര്യവത്ക്കരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും ഇതോടെ തൊഴിലവസരങ്ങളെല്ലാം നഷ്‌ടമായിരിക്കുന്നുവെന്നും രാഹുല്‍ ആരോപിച്ചു.

ഭരണഘടന എല്ലാ പൗരന്‍മാര്‍ക്കും തുല്യാവസരം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എസ്‌ഐആര്‍ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്. ബിജെപിക്കും സഖ്യകക്ഷികള്‍ക്കും ബിഹാറിലെ ജനങ്ങള്‍ തക്ക മറുപടി നല്‍കും.

Jan Adhikar yathra (ETV Bharat)

ഈ മാസം പതിനേഴിനാണ് വോട്ട് അധികാര്‍ യാത്ര തുടങ്ങിയത്. സസാരത്ത് നിന്നാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയത്. പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് ഇരുപത് ജില്ലകളിലൂടെ യാത്ര കടന്ന് പോകും. സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നിന് പട്‌നയിലാണ് യാത്ര അവസാനിക്കുന്നത്.

രാഹുലിന് ചുംബിച്ച് യുവാവ്, പിടിച്ച് മാറ്റി അംഗരക്ഷകൻ

INDIA Bloc Will Come Out With Common Manifesto For Bihar Assembly Polls: Rahul Gandhi (ETV Bharat)

യാത്രയ്ക്കിടെ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും ആര്‍ജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പം മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളില്‍ റാലി നടത്തി. പൂര്‍ണിയ ജില്ലയിലെ അരാറിയയിലൂടെയായിരുന്നു ഇവരുടെ ബൈക്ക് യാത്ര. ഇതിനിടെ ഒരു പ്രവര്‍ത്തകന്‍ രാഹുലിനെ ചുംബിച്ചു. പിടിച്ച് മാറ്റിയ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അയാളെ മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം.

ചിരാഗ് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് തേജസ്വി, തനിക്കും ബാധകമെന്ന് രാഹുല്‍

അതേസമയം, രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും തേജസ്വി യാദവും നടത്തി സംയുക്ത വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രി ചിരാഗ് പാസ്വാനെ വിമര്‍ശിച്ചു. ചിലർ പ്രത്യേക വ്യക്തിയുടെ ഹനുമാനാണെന്നും എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഹനുമാനാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു വിമര്‍ശനം. ഇതിനിടെ ചിരാഗ് പാസ്വാൻ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന തേജസ്വി യാദവിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന വേദിയില്‍ ചിരി പടര്‍ത്തി. മൂത്ത സഹോദരനാണെന്നും ഉടന്‍ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നും ചിരാഗിനോട് തേജസ്വി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അക്കാര്യം തനിക്കും ബാധകമാണെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ചിരിപടര്‍ത്തി. തന്‍റെ വിവാഹം ഉടന്‍ നടത്തണമെന്ന് താന്‍ ലാലുപ്രസാദ് യാദവിനോട് ആവശ്യപ്പെടാന്‍ പോകുകയാണെന്നും രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

COMMON MANIFESTO INDIA BLOC RAHUL GANDHI JAN ADHIKAR YATHRA
COMMON MANIFESTO INDIA BLOC RAHUL GANDHI JAN ADHIKAR YATHRA
COMMON MANIFESTO INDIA BLOC RAHUL GANDHI JAN ADHIKAR YATHRA
