നിയമലോകത്തെ വിദഗ്‌ധൻ, മുൻ ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ്, ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളുടെ ഉറച്ച ശബ്‌ദം; ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനാര്‍ഥി ബി. സുദർശൻ റെഡ്ഡി ആരാണ് ? - VP CANDIDATE SUDARSHAN REDDY

വോട്ട് മോഷണ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളം ക്യാമ്പയിൻ ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന് ഭരണഘടനയുടെ പ്രാധാന്യം കൂടി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജി ജസ്റ്റിസ് ബി. സുദർശൻ റെഡ്ഡിയെ തന്നെ കളത്തിലിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Former SC Judge Justice B Sudershan Reddy (sci.gov.in)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2025 at 1:19 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭരണഘടനയുടെയും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും മൂല്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യം മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജി ബി. സുദർശൻ റെഡ്ഡിയെ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് രാഷ്‌ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ ഉറ്റുനോക്കുന്നു. വോട്ട് മോഷണ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളം ബിജെപിക്കെതിരെ ക്യാമ്പയിൻ ശക്തമാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യം മുൻ ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസിനെ കളത്തിലിറക്കുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ഗവര്‍ണറും ആര്‍എസ്‌എസ്-ബിജെപി പശ്ചാത്തലവുമുള്ള സി.പി രാധാകൃഷണനെയാണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്.

എന്നാല്‍, ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോരാടിയ വ്യക്തിയെയാണ് തങ്ങള്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു സുദർശൻ റെഡ്ഡിയെ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊണ്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാര്‍ജുൻ ഖാര്‍ഗെ പറഞ്ഞത്. സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ നീതിക്കുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ച അദ്ദേഹം എക്കാലവും ദരിദ്രര്‍ക്കൊപ്പം നിന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണെന്നും ഖാര്‍ഗെ പറഞ്ഞു.

സുദര്‍ശൻ റെഡ്ഡി പല വിധിന്യായങ്ങളും വായിച്ചാൽ, അദ്ദേഹം ദരിദ്രര്‍ക്കൊപ്പം എങ്ങനെ നിന്നുവെന്നും ഭരണഘടനയും മൗലികാവകാശങ്ങളും എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചുവെന്നും മനസ്സിലാകുമെന്നും ഖാര്‍ഗെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും ഭരണഘടനയുടെയും മൂല്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് മുൻ ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസിനെ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സുദര്‍ശൻ റെഡ്ഡി?

1946 ജൂലൈ 8 ന് തെലങ്കാനയില്‍ ജനിച്ച അദ്ദേഹം 1971 ഡിസംബർ 27 ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബാർ കൗൺസിലിൽ ഹൈദരാബാദിൽ അഭിഭാഷകനായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയിൽ പ്രവര്‍ത്തിച്ച അദ്ദേഹം 1988-90 കാലഘട്ടത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഗവൺമെൻ്റ് പ്ലീഡറായും സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1990 ൽ ആറ് മാസക്കാലം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അഡീഷണൽ സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിലായും സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈദരാബാദിലെ ഒസ്‌മാനിയ സർവകലാശാലയുടെ നിയമ ഉപദേഷ്‌ടാവായും സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസിലായും സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1995 മെയ് 2 ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ജഡ്ജിയായി നിയമിതനായി. 2005 ല്‍ ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി നിയമിതനായി. 2007 ജനുവരി 12 ന് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജിയായി നിയമിതനായ ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡി 2011 ജൂലൈ 8 ന് വിരമിച്ചു.

16 വർഷത്തിലേറെയായി അദ്ദേഹം അഭിഭാഷകനായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചു. 2013 മാർച്ചിൽ ഗോവയിലെ ആദ്യത്തെ ലോകായുക്തയായി ജസ്റ്റിസ് റെഡ്ഡി ചുമതലയേറ്റു, എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഏഴ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം രാജിവച്ചു. ഹൈദരാബാദിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആർബിട്രേഷൻ ആൻഡ് മീഡിയേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡിലും അദ്ദേഹം അംഗമാണ്.

"ബി. സുദർശൻ റെഡ്ഡി ഇന്ത്യയിലെ പ്രഗത്ഭനും പുരോഗമനവാദിയുമായ നിയമജ്ഞരിൽ ഒരാളാണ്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്‌ജി, ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജി തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ പ്രഗത്ഭമായ നിയമജീവിതം അദ്ദേഹം നയിച്ചു.

സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ നീതിയുടെ വക്താവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം ദരിദ്രരര്‍ക്കൊപ്പം നിലകൊണ്ട ജഡ്‌ജി കൂടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല വിധിന്യായങ്ങളും വായിച്ചാൽ, അദ്ദേഹം ദരിദ്രരെ എങ്ങനെ അനുകൂലിച്ചുവെന്നും ഭരണഘടനയും മൗലികാവകാശങ്ങളും എങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചുവെന്നും മനസ്സിലാകും " സുദർശൻ റെഡ്ഡിയെ ഉപരാഷ്‌ട്രതി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് ഖാര്‍ഗെ പറഞ്ഞു.

