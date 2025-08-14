ETV Bharat / bharat

മാതൃരാജ്യം അഭിമാനവും അവകാശവും; സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ പങ്കിടാം ആശംസകൾ, മികച്ച ഉദ്ധരണികളും സന്ദേശങ്ങളുമിതാ - 79TH INDEPENDENCE DAY CELEBRATION

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ പങ്കിടാനിതാ നിങ്ങള്‍ക്കായി മികച്ച ഉദ്ധരണികളും സന്ദേശങ്ങളും. ആശംസാ ചിത്രങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കാം‌.

Representative Image (Getty Image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2025 at 11:09 AM IST

2 Min Read

ന്ത്യ 79-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. 200 വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച് , 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15നാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായത്. അതിന് പിറകിൽ അനേകം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ അതുല്യമായ ത്യാഗവും ധൈര്യവുമുണ്ട്.

മഹാത്മാ ഗാന്ധി, ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു, ഭഗത് സിങ്, നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് തുടങ്ങി നൂറുക്കണക്കിന് നേതാക്കൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയവരാണ്. ഇന്ന്, ഓരോ സ്വാതന്ത്ര്യദിനവും അവരുടെ ത്യാഗങ്ങൾ ഓർമപ്പെടുത്തുന്നു. ആ മഹത്തായ സ്‌മരണകളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനത്തോടെ ആചരിക്കുന്ന ദിനമാണ്.

Independence Day Wish Images (Getty Image)

ദേശീയപതാക ഉയർത്തൽ, ദേശീയഗാനം, സല്യൂട്ട് പരേഡ്, ദേശഭക്തിഗാനങ്ങൾ, സന്ദേശങ്ങൾ, വിവിധ സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികൾ എന്നിവയുടെ ഒത്തുചേരലാണ് ഈ ആഘോഷത്തെ പൂർണമാക്കുന്നത്.

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ മികച്ച സന്ദേശങ്ങള്‍ ആശംസകളായി പങ്കിടാം

  • എല്ലാവർക്കും അഭിമാനവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ
  • സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ ജന്മാവകാശമാണ്, ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനായി പോരാടിയവരുടെ ധീരത സ്‌മരിക്കുന്നു, ആഘോഷിക്കുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ
  • ശോഭനമായ ഭാവിക്കായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ
  • നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന സമ്മാനം നൽകിയ ധീരജവാന്മാരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യാം
  • നമ്മുടെ ധീരയോദ്ധാക്കളുടെ ത്യാഗങ്ങളുടെ ഫലമായി നമ്മുടെ പതാക ഉയർന്നു പറക്കുന്നു. അതിനെ ബഹുമാനിക്കുക, ആദരിക്കുക, ആഘോഷിക്കുക. സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ!
  • ഐക്യത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും സ്വാതന്ത്ര്യം ദിനം ആഘോഷിക്കാം, സംരക്ഷിക്കാം
  • ത്രിവർണ പതാക എപ്പോഴും ഉയർന്നു പറക്കട്ടെ, നീതി, സമത്വം, സമാധാനം എന്നിവയ്ക്കായി പരിശ്രമിക്കാൻ നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കട്ടെ, സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ.

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ പങ്കിടാം ചിത്രങ്ങൾ

Independence Day Wish Images (Getty Image)
Independence Day Wish Images (Getty Image)
Independence Day Wish Images (Getty Image)
Independence Day Wish Images (Getty Image)

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ പങ്കിടാനിതാ മികച്ച ഉദ്ധരണികൾ

  • "സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരിക്കലും അടിച്ചമർത്തുന്നവർ സ്വമേധയാ നൽകുന്നില്ല, അത് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവർ ആവശ്യപ്പെടണം." - മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്.
  • "രാഷ്ട്രീയവും മതവും കാലഹരണപ്പെട്ടു. ശാസ്ത്രത്തിനും ആത്മീയതയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു." - ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു
  • "സ്വരാജ്യം എൻ്റെ ജന്മാവകാശമാണ്, ഞാൻ അത് നേടുക തന്നെ ചെയ്യും."- ബാലഗംഗാധര തിലക്
  • "ആദ്യം അവർ നിങ്ങളെ അവഗണിക്കും, പിന്നെ അവർ നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കും, പിന്നെ അവർ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യും, പിന്നെ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും." - മഹാത്മാ ഗാന്ധി
  • "മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കുന്നവർ അത് അർഹിക്കുന്നില്ല." - എബ്രഹാം ലിങ്കൺ
  • "എവിടെ മനസ് ഭയരഹിതമായി തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നുവോ അവിടെ അറിവ് സ്വതന്ത്രമായിരിക്കുന്നു." - രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ

