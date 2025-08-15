ETV Bharat / bharat

രാജ്യം 79മത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ലഹരിയില്‍, സ്വാതന്ത്ര്യദിന പോരാളികളുടെ സ്വപ്‌നം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാനും വികസിത ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം - INDEPENDENCE DAY CELEBRATION

പഞ്ചായത്തി രാജ് മന്ത്രാലയം 210 പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികള്‍ക്ക് ആതിഥ്യമരുളുന്നു. 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെയും പ്രതിനിധികളാണ് പ്രത്യേക അതിഥികളായി പങ്കെടുക്കുന്നത്.

Red fort pm modi
പ്രധാനമന്ത്രി ചെങ്കോട്ടയില്‍ പതാക ഉയര്‍ത്തുന്നു (X@ANI)
author img

By PTI

Published : August 15, 2025 at 7:45 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 8:00 AM IST

2 Min Read

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യം 79മത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ലഹരിയില്‍. എല്ലാ ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു. രാവിലെ രാഷ്‌ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലമായ രാജ്‌ഘട്ടില്‍ എത്തി പുഷ്‌പാര്‍ച്ചന നടത്തിയ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ചെങ്കോട്ടയിലെത്തി.

ചെങ്കോട്ടയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങും സൈനിക മേധാവിമാരും ചേര്‍ന്ന് സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഗാര്‍ഡ് ഓഫ് ഓണര്‍ പരിശോധിച്ചു. പിന്നീട് സൈനിക മേധാവിമാര്‍ ചേര്‍ന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്‌ത് പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ദേശീയ പതാക ഉയര്‍ത്തി. ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂര്‍ എന്നെഴുതിയ സേനാ വിമാനം ഈ സമയം ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പാറിപ്പറന്നു. ദേശീയഗാനത്തിന്‍റെയും 21 ആചാര വെടികളോടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് പ്രധാമന്ത്രി ചെങ്കോട്ടയില്‍ ദേശീയ പതാക ഉയര്‍ത്തിയത്. ഈ സമയം മിഗ് 2ന്‍റെ രണ്ട് ഹെലികോപ്‌ടറുകളില്‍ നിന്ന് പുഷ്‌പ വൃഷ്‌ടിയും നടത്തി.

Also Read: ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറില്‍ പങ്കെടുത്ത പൈലറ്റുമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഒന്‍പത് വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് വീരചക്ര പുരസ്‌കാരം

സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളുടെ സ്വപ്‌നം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വികസിത ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാന്‍ ഓരോ ഇന്ത്യാക്കാരനും കൂടുതല്‍ കഠിനാദ്ധ്വാനം നടത്താന്‍ ഈ ദിനം പ്രചോദനമാകട്ടെയെന്ന് നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശത്തില്‍ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അഭിമാനത്തിൻ്റെ ഉത്സവമാണിതെന്നും കോടിക്കണക്കിന് സേനാനികളുടെ സ്വപ്‌ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം. ഭരണഘടനയാണ് വഴികാട്ടി. സാങ്കേതിക രംഗത്തടക്കം കൈവരിച്ച നിർണ്ണായക നേട്ടങ്ങൾക്ക് ഈ ചെങ്കോട്ടയും സാക്ഷിയാണ് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ വീര സൈനികർക്ക് മോദി ആദരം അര്‍പ്പിച്ചു. നമ്മുടെ സൈനികർ തീവ്രവാദികൾക്ക് നല്ല മറുപടി നൽകി. അവരെ പിന്തുണക്കുന്നവർക്കും തക്ക ശിക്ഷ കൊടുത്തു. മതം ചോദിച്ച് തീവ്രവാദികൾ നിഷ്ക്കളങ്കരായ സഞ്ചാരികളെ വകവരുത്തുകയായിരുന്നു. സൈന്യത്തിന് സർക്കാർ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി. പാക് തീവ്രവാദ കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മുടെ സൈന്യം തകർത്തു. അണുവായുധ ഭീഷണി മുഴക്കി ഇന്ത്യയെ വിരട്ടേണ്ട. ആ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് നടപ്പാവില്ല. സിന്ധു നദീ ജല കരാറിൽ പുനരാലോചനയില്ല. രക്തവും വെള്ളവും ഒന്നിച്ചൊഴുകില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ജലത്തിന്‍റെ അധികാരം ഇവിടുത്തെ കർഷകർക്കാണ് എന്നാണ് പ്രസംഗത്തിന്‍റെ പ്രാരംഭത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെ സ്വപ്‌ന സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാമെന്നും വികസിത ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എക്സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ കുറിച്ചിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന്‍റെ കൂടി വിജയമായി ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആഹ്വാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് രാജ്യതലസ്ഥാനം അതീവ സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ്. സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഇരുപതിനായിരത്തോളം പൊലീസ്, അർദ്ധസൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുതിയ എഐസിസി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിര ഭവനിൽ കോൺഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉയർത്തും.

സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെ ത്യാഗത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗത്തില്‍ അനുസ്‌മരിച്ചു. ദാക്ഷായണി വേലായുധനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം തന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചു.നിരവധി ജീവന്‍ നല്‍കിയാണ് നാം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്വാതന്ത്ര്യദിനം അഭിമാനത്തിന്‍റെ ഉത്സവമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

210 പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷന്‍മാര്‍ ഇക്കുറി പ്രത്യേക അതിഥികള്‍

പഞ്ചായത്ത് രാജ് മന്ത്രാലയം 210 പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികള്‍ക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നു. 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരുമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. വനിതാ അധ്യക്ഷമാരാ് പങ്കെടുക്കുന്നതിലേറെയും. സ്വന്തം പഞ്ചായത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായ വികസനങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വന്നവരെയാണ് ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇവര്‍ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും നോഡല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും ഒപ്പമാണ് ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡല്‍ഹിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

പുതിയ ഭാരതം എന്നതാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രമേയം.

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യം 79മത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ലഹരിയില്‍. എല്ലാ ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നു. രാവിലെ രാഷ്‌ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സമാധി സ്ഥലമായ രാജ്‌ഘട്ടില്‍ എത്തി പുഷ്‌പാര്‍ച്ചന നടത്തിയ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ചെങ്കോട്ടയിലെത്തി.

ചെങ്കോട്ടയിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങും സൈനിക മേധാവിമാരും ചേര്‍ന്ന് സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഗാര്‍ഡ് ഓഫ് ഓണര്‍ പരിശോധിച്ചു. പിന്നീട് സൈനിക മേധാവിമാര്‍ ചേര്‍ന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്‌ത് പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ദേശീയ പതാക ഉയര്‍ത്തി. ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂര്‍ എന്നെഴുതിയ സേനാ വിമാനം ഈ സമയം ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പാറിപ്പറന്നു. ദേശീയഗാനത്തിന്‍റെയും 21 ആചാര വെടികളോടെയും അകമ്പടിയോടെയാണ് പ്രധാമന്ത്രി ചെങ്കോട്ടയില്‍ ദേശീയ പതാക ഉയര്‍ത്തിയത്. ഈ സമയം മിഗ് 2ന്‍റെ രണ്ട് ഹെലികോപ്‌ടറുകളില്‍ നിന്ന് പുഷ്‌പ വൃഷ്‌ടിയും നടത്തി.

Also Read: ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറില്‍ പങ്കെടുത്ത പൈലറ്റുമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഒന്‍പത് വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് വീരചക്ര പുരസ്‌കാരം

സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളുടെ സ്വപ്‌നം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വികസിത ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാന്‍ ഓരോ ഇന്ത്യാക്കാരനും കൂടുതല്‍ കഠിനാദ്ധ്വാനം നടത്താന്‍ ഈ ദിനം പ്രചോദനമാകട്ടെയെന്ന് നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശത്തില്‍ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അഭിമാനത്തിൻ്റെ ഉത്സവമാണിതെന്നും കോടിക്കണക്കിന് സേനാനികളുടെ സ്വപ്‌ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം. ഭരണഘടനയാണ് വഴികാട്ടി. സാങ്കേതിക രംഗത്തടക്കം കൈവരിച്ച നിർണ്ണായക നേട്ടങ്ങൾക്ക് ഈ ചെങ്കോട്ടയും സാക്ഷിയാണ് എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൽ വീര സൈനികർക്ക് മോദി ആദരം അര്‍പ്പിച്ചു. നമ്മുടെ സൈനികർ തീവ്രവാദികൾക്ക് നല്ല മറുപടി നൽകി. അവരെ പിന്തുണക്കുന്നവർക്കും തക്ക ശിക്ഷ കൊടുത്തു. മതം ചോദിച്ച് തീവ്രവാദികൾ നിഷ്ക്കളങ്കരായ സഞ്ചാരികളെ വകവരുത്തുകയായിരുന്നു. സൈന്യത്തിന് സർക്കാർ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി. പാക് തീവ്രവാദ കേന്ദ്രങ്ങൾ നമ്മുടെ സൈന്യം തകർത്തു. അണുവായുധ ഭീഷണി മുഴക്കി ഇന്ത്യയെ വിരട്ടേണ്ട. ആ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് നടപ്പാവില്ല. സിന്ധു നദീ ജല കരാറിൽ പുനരാലോചനയില്ല. രക്തവും വെള്ളവും ഒന്നിച്ചൊഴുകില്ല. ഇന്ത്യയിലെ ജലത്തിന്‍റെ അധികാരം ഇവിടുത്തെ കർഷകർക്കാണ് എന്നാണ് പ്രസംഗത്തിന്‍റെ പ്രാരംഭത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്.

സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെ സ്വപ്‌ന സാക്ഷാത്ക്കാരത്തിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാമെന്നും വികസിത ഭാരതം കെട്ടിപ്പടുക്കാമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി എക്സില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റില്‍ കുറിച്ചിരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന്‍റെ കൂടി വിജയമായി ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആഹ്വാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് രാജ്യതലസ്ഥാനം അതീവ സുരക്ഷാ വലയത്തിലാണ്. സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഇരുപതിനായിരത്തോളം പൊലീസ്, അർദ്ധസൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുതിയ എഐസിസി ആസ്ഥാനമായ ഇന്ദിര ഭവനിൽ കോൺഗ്രസ് അദ്ധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ ത്രിവർണ്ണ പതാക ഉയർത്തും.

സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെ ത്യാഗത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി തന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രസംഗത്തില്‍ അനുസ്‌മരിച്ചു. ദാക്ഷായണി വേലായുധനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം തന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രസംഗത്തില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചു.നിരവധി ജീവന്‍ നല്‍കിയാണ് നാം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്വാതന്ത്ര്യദിനം അഭിമാനത്തിന്‍റെ ഉത്സവമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

210 പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷന്‍മാര്‍ ഇക്കുറി പ്രത്യേക അതിഥികള്‍

പഞ്ചായത്ത് രാജ് മന്ത്രാലയം 210 പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികള്‍ക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നു. 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവരുമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. വനിതാ അധ്യക്ഷമാരാ് പങ്കെടുക്കുന്നതിലേറെയും. സ്വന്തം പഞ്ചായത്തില്‍ നിര്‍ണായകമായ വികസനങ്ങള്‍ കൊണ്ടു വന്നവരെയാണ് ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇവര്‍ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും നോഡല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും ഒപ്പമാണ് ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡല്‍ഹിയില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

പുതിയ ഭാരതം എന്നതാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രമേയം.

Last Updated : August 15, 2025 at 8:00 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RED FORTPM MODIOPERATION SINDHOORINDUS WATRINDEPENDENCE DAY CELEBRATION

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.