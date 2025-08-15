ETV Bharat / bharat

പൊരുതി നേടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം, അർധ നഗ്‌നനായ ഫക്കീറിൻ്റെ നേതൃത്വം, 79-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിച്ച് രാജ്യം; അറിയാം ചരിത്രവും പശ്ചാത്തലവും - INDEPENDENCE DAY 2025

1947 ആഗസ്റ്റ് 15 നാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാർ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഇരകളാകാതെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നേടിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് 79 ആണ്ട് തികയുന്നു.

Representative image (ANI)
Published : August 15, 2025 at 5:00 AM IST

"പാരതന്ത്ര്യം മാനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം" എന്ന് കുമാരനാശാൻ പറയുന്നതു പോലെ അടിമത്വവും പാരതന്ത്ര്യവും മരണത്തേക്കാൾ ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ഏതൊരു പൗരൻ്റെയും അടിസ്ഥാന അവകാശം. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ പൗരരും അടിമത്തത്തിൻ്റെ ഇരകളാകാതെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നേടിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് 79 ആണ്ട് തികയുന്നു. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 നാണ് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നത്.

ഇന്ത്യ എന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യം ഇന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മധുരം നുണയുകയാണ്. ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. ദേശീയ ഗാനവും, ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണറും ഇന്ത്യൻ വ്യോമ സേനയുടെ ആകാശ പുഷ്‌പവൃഷ്‌ടിയും ആഘോഷങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടും.

ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം

പല കാലങ്ങളിലായി ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കുടിയേറിയ വൈദേശിക ശക്തികളുടെ ഒടുവിലത്തെ കണ്ണിയായിരുന്നു ബ്രിട്ടണ്‍. സൂര്യൻ അസ്‌തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിലെ അധിപന്മാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചത് നീണ്ട രണ്ട് ശതാബ്‌ദമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്‌കാരിക പ്രതിഛായയിൽ വൻ തോതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം കൊണ്ടാണെന്ന് വിവധ ചരിത്രകാരന്മാർ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. എലിസബത്ത് യുഗത്തിലെ രാജവാഴ്‌ചയുടെ നിഴലുകൾ പിൻപറ്റി രൂപം കൊണ്ട വിവിധ നിയമങ്ങളാണ് അടിമ രാജ്യങ്ങളിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടപ്പിലാക്കിയത്. ആയതിനാൽ ജാതി വെറി കൊണ്ടും ചാതുർവർണ്യം കൊണ്ടും ജീവിതം ഇരുട്ടിലായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനയ്‌ക്ക് പോരാടുന്ന ജനതയായി മാറാനുള്ള ഊർജം നല്‍കിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരോടുള്ള വിദ്വേഷമാകാം.

Representative image (Getty images)

പാവപ്പെട്ട കർഷകരെയും ഗോത്ര ജനതയെയും അധസ്ഥിതരെയും വേട്ടയാടുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്‌തത്. 'ഭിന്നപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക' എന്ന ബ്രിട്ടൻ്റെ ഭീകര തന്ത്രത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ചെറുകിട നാട്ടു രാജാക്കന്മാർ വീണു പോയി. എതിർത്തു നിന്നവരെ ആയുധം കൊണ്ടും ചതി കൊണ്ടും തോൽപ്പിച്ച് രാജ്യമൊന്നാകെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൈക്കലാക്കി. സാധു മനുഷ്യരുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളിലേയ്ക്കും ജീവിതത്തിലേയ്ക്കും ബ്രിട്ടൻ്റെ അധികാര ദംഷ്‌ട്രകൾ ആഴത്തിലിറങ്ങി. ഭൂമിക്കുമേൽ താങ്ങാനാവാത്ത ചുങ്കം കെട്ടിവച്ചും, കാർഷിക വിളകൾക്ക് യഥാർഥ വില നൽകാതെ കബളിപ്പിച്ചും ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ തേരോട്ടം ആരംഭിച്ചു. ഒടുവിൽ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കോട്ടകൾ തീർക്കാൻ ജനങ്ങൾ സംഘടിച്ചു.

Representative image (Getty images)

ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുന്ന തരത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രഭുത്വത്തിൻ്റെ ഭീകര വാഴ്‌ചയ്ക്ക് എതിരെ ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചു. തത്ഫലമായി 1857 ൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു. ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനിയുടെ ഭരണത്തിനെതിരെ സ്വദേശികളായ കമ്പനി ശിപായിമാർ നടത്തിയ കലാപമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള ആദ്യ കലാപമായി കണക്കാക്കുന്നത്.

തുടർന്ന് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഹിംസയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി നിരായുധ പോരാട്ടം ആരംഭിച്ചു. ഉപ്പു കുറുക്കിയും നിരാഹാര സമരവുമായി 'അർധ നഗ്‌നനായ ഫക്കീർ' സമരമുഖത്തേയ്ക്ക് ഇറങ്ങി.

Representative image (Getty images)

"ബ്രിട്ടനെ വിരട്ടുവിൻ ചട്ടമൊക്കെ മാറ്റുവിൻ, ദുഷ്‌ടനീതി വിഷ്‌ടപത്തിലൊട്ടുമേ നിലച്ചിടാ" എന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ മുഴക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കേരളം ബ്രിട്ടീഷ് ജനതയോട് പൊരുതിയത്. കൂടാതെ നാട്ടു രാജാക്കന്മാരും പടയാളികളായി അങ്കം പൊരുതി. ഒടുവിൽ അർധ രാത്രിയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ട് ബ്രിട്ടൻ്റെ അടിമ രാജ്യമെന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ വിടുതൽ നേടി.

ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അവശിഷ്‌ടം ചുമക്കുന്ന കേവലരാജ്യമാകാതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യയെ മികച്ച രീതിയിൽ നിർമിക്കാൻ അംബേദ്‌കറും നെഹ്‌റുവും രാപ്പകൽ അധ്വാനിച്ചു. തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി എന്ന പേരിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്ര രാജ്യമെന്ന പേരിനോട് ഇന്ത്യ തൻ്റെ പേര് ചേർത്തു വച്ചു.

2025 ലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പ്രമേയം

സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, ഐക്യം, ദേശസ്നേഹം, സാമൂഹിക പുരോഗതി, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളുടെ സംഭാവനകൾ എന്നിവയായിരുന്നു പ്രമേയം. ദേശീയ വികസനത്തിനും കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിനും ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ പ്രമേയം സമാനമായ മൂല്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു.

സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന അതിഥികളായി ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ

ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള 50 സ്വച്‌ഛതാ കർമചാരികളെ ചെങ്കോട്ടയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന പരിപാടി ആഘോഷങ്ങളിൽ ആദരിക്കുമെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ആഭ്യന്തര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം നാമ നിർദേശങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയാണെന്നും ശുചിത്വം നിലനിർത്തുന്നതിനായുള്ള സംഭാവനയ്ക്കാണ് ആദരം നൽകുക എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

