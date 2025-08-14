ഹൈദരാബാദ്: 79-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് രാജ്യം. വീടും നാടുമൊക്കെ അലങ്കരിച്ചും പതാക ഉയർത്തിയും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ മഹത്വം പറയുന്ന പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിച്ചും നാളെ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കും. സെല്ഫി എടുക്കാനും അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ അവസരത്തില് സർക്കാർ ഒരു സമ്മാനം നല്കുകയാണ്.
എന്താണെന്നല്ലേ? ഹർ ഘർ തിരംഗ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ സുവർണാവസരം. നിങ്ങള് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം. നിങ്ങളുടെ ഓഫിസിലോ വീട്ടിലോ പതാക ഉയർത്തുകയും പതാകക്കൊപ്പം ഒരു സെല്ഫി എടുക്കുകയും ചെയ്യുക. ഈ സെല്ഫി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഹർ ഘർ തിരംഗ കാമ്പയിന്റെ വെബ്സൈറ്റില് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പേര് ചേർത്തിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കും.
മാത്രമല്ല വെബ്സൈറ്റ് തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ വെബ്സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സെൽഫികളുടെ എണ്ണം കാണാൻ കഴിയും. ഇതുവരെ ഏകദേശം 2.13 കോടി ആളുകൾ പാതകയോടൊപ്പമുള്ള സെൽഫികൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.
Glad to see #HarGharTiranga receiving phenomenal participation across India. This shows the deep patriotic spirit that unites our people and their unwavering pride in the Tricolour. Do keep sharing photos and selfies on https://t.co/uJuh3CXyQS https://t.co/Ua5fHfYFcU— Narendra Modi (@narendramodi) August 9, 2025
"ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഹർ ഘർ തിരംഗക്ക് അസാധാരണമായ പങ്കാളിത്തം ലഭിക്കുന്നത് കാണുന്നതിൽ സന്തോഷം. നമ്മുടെ ജനങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ആഴത്തിലുള്ള ദേശസ്നേഹവും ത്രിവർണ പതാകയോടുള്ള അവരുടെ അചഞ്ചലമായ ആദരവും ഇത് കാണിക്കുന്നു. harghartiranga.com-ൽ ഫോട്ടോകളും സെൽഫികളും പങ്കിടുന്നത് തുടരുക." പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
എങ്ങനെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുക
ഈ സ്വതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഹർ ഘർ തിരംഗ കാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമാവാനും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നേടാനും ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം
- ഹർ ഘർ തരംഗ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശക്കുക
- അതിനായി ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക https://harghartiranga.com/
- ക്ലിക്ക് ടു പാർട്ടിസിപേറ്റ് ടാബ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
- നിങ്ങളുടെ പേര്, ഫോൺ നമ്പർ, സംസ്ഥാനം, രാജ്യം എന്നിവ നൽക്കുക
- ശേഷം സ്ക്രീനിൽ തെളിയുന്ന പ്രതിജ്ഞ വായിച്ച് "പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുക" എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
- വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ സെൽഫി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പോർട്ടൽ നിങ്ങളുടെ സമ്മതം ചോദിക്കുമ്പോള് "സമർപ്പിക്കുക" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
- ശേഷം "സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
സെൽഫികൾ എടുക്കുന്നതിനും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നതിനും മാത്രമല്ല ഹർ ഘർ തിരംഗ കാമ്പയിനിൽ തിരംഗ യാത്രകൾ, റാലികൾ, മാരത്തണുകൾ, സംഗീത കച്ചേരികൾ തുടങ്ങി നിരവധി വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.
