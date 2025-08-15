ഹൈദരാബാദ്: 79-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ച് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി. റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ സി.എച്ച് കിരോൺ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. നിരവധി പ്രമുഖരും റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സംഘടനകളിലെ ജീവനക്കാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപക ചെയർമാൻ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ ചെറുമകൻ സുജയ്, ഇടിവി സിഇഒ ബാപിനീഡു, യുകെഎംഎൽ ഡയറക്ടർ ശിവ രാമകൃഷ്ണ, ഇടിവി ഭാരത് സിഇഒ ശ്രീനിവാസ് ജൊന്നലഗദ്ദ, ഇടിവി ഭാരത് നെറ്റ്വർക്ക് എഡിറ്റർ ബിലാൽ അഹമ്മദ് ഭട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
പതാക ഉയർത്തലിനും തുടർന്നുള്ള മറ്റ് പരിപാടികളിലും വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികൾ, ഈനാടു, ഇടിവി, ഇടിവി ഭാരത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സംഘടനകളിലെ ജീവനക്കാരും പങ്കെടുത്തു. റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് 79-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുകയും രാഷ്ട്രത്തിനോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്തു.
