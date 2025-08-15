ETV Bharat / bharat

79-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം വര്‍ണാഭമാക്കി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി - INDEPENDENCE DAY CELEBRATION AT RFC

79-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം പ്രൗഢഗംഭീരമായി ആഘോഷിച്ച് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി.

RAMOJI FILM CITY INDEPENDENCE DAY RAMOJI FILM CITY HYDERABAD സ്വാതന്ത്യദിനം ആര്‍എഫ്‌സി ഹൈദരബാദ് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി
Ramoji Group Chairman and Managing Director Ch. Kiron (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2025 at 4:52 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: 79-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിച്ച് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റി. റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടറുമായ സി.എച്ച് കിരോൺ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. നിരവധി പ്രമുഖരും റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സംഘടനകളിലെ ജീവനക്കാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപക ചെയർമാൻ റാമോജി റാവുവിൻ്റെ ചെറുമകൻ സുജയ്, ഇടിവി സിഇഒ ബാപിനീഡു, യുകെഎംഎൽ ഡയറക്‌ടർ ശിവ രാമകൃഷ്‌ണ, ഇടിവി ഭാരത് സിഇഒ ശ്രീനിവാസ് ജൊന്നലഗദ്ദ, ഇടിവി ഭാരത് നെറ്റ്‌വർക്ക് എഡിറ്റർ ബിലാൽ അഹമ്മദ് ഭട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

79-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷ ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

പതാക ഉയർത്തലിനും തുടർന്നുള്ള മറ്റ് പരിപാടികളിലും വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികൾ, ഈനാടു, ഇടിവി, ഇടിവി ഭാരത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് സംഘടനകളിലെ ജീവനക്കാരും പങ്കെടുത്തു. റാമോജി ഗ്രൂപ്പ് 79-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുകയും രാഷ്‌ട്രത്തിനോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്‌തു.

