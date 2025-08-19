സന്തു ദാസ്
ന്യൂഡല്ഹി: മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്ക്കെതിരെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമയം അവതരിപ്പിക്കാന് പ്രതിപക്ഷത്തി് അവകാശമുണ്ടെന്നും എന്നാല് ശക്തമായ തെളിവുകളും അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലെങ്കില് ഇത് തള്ളിപ്പോകാനിടയുണ്ടെന്നും ലോക്സഭ മുന് സെക്രട്ടറി ജനറല്. വോട്ട് തട്ടിപ്പ് ആരോപിച്ച് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷമായ ഇന്ത്യാ സഖ്യം ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ ഇതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ലോക്സഭ മുന് സെക്രട്ടറി ജനറല് ഇടിവി ഭാരതിന് നല്കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില് വിശദീകരിച്ചു. ഇപ്പോള് നടക്കുന്ന മഴക്കാല സമ്മേളനത്തില് തന്നെ ഇപീച്ച്മെന്റ് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ നീക്കം.
Also Read: മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിനായി ജയശങ്കര് റഷ്യയിലേക്ക്, ഇന്ത്യ-അമേരിക്ക ബന്ധം ചുങ്കത്തില് തട്ടിയുലയുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഏറെ നിര്ണായകം
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ കക്ഷികളെല്ലാം രാജ്യസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെയുടെ ചേമ്പറില് വച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ബിഹാറിലെ വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണത്തിലെ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ചും 2024 ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ട് തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചും പ്രതിപക്ഷം ഉയര്ത്തിയ ഒരൊറ്റ ചോദ്യങ്ങള്ക്കും ഉത്തരം പറയാതെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ വാര്ത്താസമ്മേളനത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു സഖ്യം ചര്ച്ച ചെയ്തത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാര്ലമെന്റിന്റെ ഏത് സഭയിലും പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് പിഡിടി ആചാരി പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ശക്തമായ അടിസ്ഥാനമുണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സുപ്രീം കോടതിയിലെയോ ഹൈക്കോടതിയിലെയോ ജഡ്ജിമാരെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് സമാനമായ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ കാര്യത്തിലും നടക്കുക. പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യമോ കഴിവുകേടോ എന്നതാണ് ഇംപീച്ച്മെന്റിനുള്ള മാനദണ്ഡം.
പെരുമാറ്റ വൈകല്യം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?
പെരുമാറ്റ വൈകല്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലങ്ങളില് നിര്വചിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യാഘാതങ്ങള് കണക്കിലെടുക്കാതെ തെറ്റുകള് ചെയ്യുക, ഗുരുതരമായ കൃത്യവിലോപം നടത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഇത് കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്യല്, അഴിമതി തുടങ്ങിയവയും ഈ വാക്കിന്റെ പരിധിയില് വരും.
കാര്യശേഷിയില്ലായ്മ ശാരീരികവും മാനസികവുമാകാം. അതായത് ശാരീരികമായി നിങ്ങള്ക്ക് ജോലി ചെയ്യാനാകാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടാകുക, മാനസികമായി നിങ്ങള്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുക തുടങ്ങിയവയാണ് ഇത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കില് ഒരു ജഡ്ജിക്കോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്ക്കോ എതിരെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഇംപീച്ച്മെന്റിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്
ലോകസഭയില് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കില് നൂറ് അംഗങ്ങളുടെ ഒപ്പ് വേണം. രാജ്യസഭയിലാണെങ്കില് ഇത് അന്പത് മതിയാകും. പ്രമേയം സമര്പ്പിക്കപ്പെട്ടാല് ലോക്സഭാ സ്പീക്കറോ രാജ്യസഭാധ്യക്ഷനോ അതിന്റെ ലഭ്യമായ വസ്തുതകള് പരിശോധിക്കുന്നു. അവര്ക്ക് ഇതില് ആരില് നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നിയമോപദേശം തേടാം. പിന്നീട് ഇത് സ്വീകരിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം. തീരുമാനം സഭാധ്യക്ഷന്മാരുടേതാണെന്നും ആചാരി വ്യക്തമാക്കി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്ക്കെതിരെ വസ്തുതകളുണ്ടെന്ന് സഭാധ്യക്ഷന്മാര്ക്ക് തോന്നിയാല് ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന് മൂന്നംഗ സമിതിയെ ചുമതലപ്പെടുത്താം. സമിതിയില് ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി, ഏതെങ്കിലും ഹൈക്കോടതികളിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, ഇതിന് പുറമെ ഒരു നിയമ വിദഗ്ദ്ധന് തുടങ്ങിവരാകണം അംഗങ്ങള്. ആരോപണ വിധേയര്ക്ക് തങ്ങളുടെ ഭാഗം പറയാനുള്ള അവസരം സമിതി നല്കും. പിന്നീട് അവര് റിപ്പോര്ട്ട് തയാറാക്കുകയും സ്പീക്കര്ക്ക് സമര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
സ്പീക്കര് റിപ്പോര്ട്ട് സഭയില് വയ്ക്കും. പിന്നീട് പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ സഭ ഇത് പാസാക്കണം. മൊത്തം അംഗ സംഖ്യയുടെ ഭൂരിപക്ഷമോ സഭയില് വോട്ടെടുപ്പ് വേളയില് സന്നിഹിതരാകുന്നവരുടെ മൂന്നില് രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷമോ ആണ് പ്രത്യേക ഭൂരിപക്ഷം എന്നത് കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത്.
ഇതാണ് നടപടിക്രമം. പ്രമേയം പാസായാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറെ നീക്കാം. പിന്നീട് ഇത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയക്കും. അദ്ദേഹമാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഇറക്കേണ്ടത്.
ഇതുവരെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്മാരെ ഇംപീച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില് പ്രതിപക്ഷം ശക്തായ തെളിവുകള് നല്കേണ്ടി വരും. മറിച്ചായാല് പ്രമേയം തള്ളിപ്പോകും. ഭരണകക്ഷിയുടെ പിന്തുണ ഇല്ലാതെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് നടപടിക്രമം വിജയിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.