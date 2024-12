ETV Bharat / bharat

മനുഷ്യ ഭ്രൂണത്തിന്‍റെ തലച്ചോറിന്‍റെ 3ഡി ചിത്രവുമായി മദ്രാസ് ഐഐടി; ലോകത്തില്‍ ഇതാദ്യം

The 3D image ( IIT-Madras Releases World's First 3D Images Of Human Foetal Brain )