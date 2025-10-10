ETV Bharat / bharat

എഐ ഉപയോഗിച്ച് സഹപാഠികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങള്‍ നിർമിച്ചു; ഐഐഐടി വിദ്യാർഥി അറസ്‌റ്റിൽ

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിയായ സയ്യിദ് റഹിം അദ്‌നാൻ അലിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

IIIT STUDENT CHHATTISGARH OBSCENE IMAGES CREATED with ai AI IMAGE MORPHING
Representational Image (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 10, 2025 at 11:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

റായ്‌പൂർ: എഐ (ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്) ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് സഹപാഠികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്‌ത കേസിൽ വിദ്യാർഥി അറസ്‌റ്റിൽ. ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെ നവ റായ്‌പൂരിലെ ഡോ. ശ്യാമപ്രസാദ് മുഖർജി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി (ഐഐഐടി) യിലെ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാഥിയായ സയ്യിദ് റഹിം അദ്‌നാൻ അലിയെയാണ് (21) പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ രജിസ്ട്രാർ (ഇൻ ചാർജ്) ഡോ. ശ്രീനിവാസ കെ.ജി.യുടെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് പ്രതിയെ ബിലാസ്‌പൂരിൽ നിന്ന് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു എന്ന് നവ റായ്‌പൂർ അഡീഷണൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് വിവേക് ​​ശുക്ല പറഞ്ഞു. സഹപാഠികളുടെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് മാനേജ്‌മെൻ് ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ വിദ്യാർഥിയായ അലി എഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം 36 സഹപാഠികളുടെ ചെയ്‌തങ്ങള്‍ മോർഫ് ചെയ്‌തതായി മാനേജ്മെൻ്റ് കണ്ടെത്തിയതായി അറിയിച്ചു.

ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അലിയെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തു. ഹോസ്‌റ്റൽ റൂമിൽ നിന്ന് അലിയുടെ ലാപ്‌ടോപ്പും മൊബൈൽ ഫോണും മാനേജ്‌മെൻ്റ് പിടിച്ചെടുത്തു. വിദ്യാർഥിയുടെ പ്രവൃത്തി സഹപാഠികൾക്ക് മാനനഷ്‌ടം ഉണ്ടാക്കിയതായും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രശസ്‌തിക്ക് ഭംഗം വരുത്തിയെന്നും കാട്ടി രാഖി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പരാതിയെത്തുടർന്ന് രാഖി പൊലീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെത്തി അലിയെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തു. അന്വേഷണത്തിൽ മോർഫ് ചെയ്‌ത ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചതായോ വൈറലാക്കിയതായോ സൂചിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ സെക്ഷൻ 352 (സമാധാന ലംഘനം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള മനപൂർവമായ അപമാനിക്കൽ), ഐടി ആക്‌ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പ്രകാരം അലിക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. പ്രതിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

സ്‌ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനും സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിരവധി സംവിധാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരം അപഹാസ്യകരമായ പ്രവണതകൾ വർധിച്ചുവരുന്നത്. ലൈംഗികത കലർന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്‌താൽ പ്രതിക്കെതിരെ മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെ തടവും അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം വരെ പിഴയും ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാണ്.

Also Read: 'കന്യാസ്‌ത്രീകള്‍ അതിക്രമം നേരിട്ട സംഭവത്തിൽ 15 ദിവസത്തിനകം എഫ്‌ഐആർ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യണം'; ഇടപെട്ട് ഛത്തീസ്‌ഗഡ് വനിതാ കമ്മീഷൻ

For All Latest Updates

TAGGED:

IIIT STUDENTCHHATTISGARHOBSCENE IMAGES CREATED WITH AIAI IMAGE MORPHINGOBSCENE IMAGE MADE USING AI IN IIIT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.