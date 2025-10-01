'എനിക്കും വേണം മൂന്നെണ്ണം...!'വിമാനത്തിന്റെ കാര്ഗോയില് നിന്ന് ഐഫോണ് മോഷ്ടിച്ചു, ട്രക്ക് ഡ്രൈവര് അറസ്റ്റില്
ദുബായിലേക്ക് പോകുന്ന ഫോണുകളുടെ ചരക്കില് നിന്നാണ് ട്രക്ക് ഡ്രൈവര് ഐഫോണുകള് മോഷ്ടിച്ചത്.
Published : October 1, 2025 at 5:55 PM IST
വീണ്ടും പുതിയ ഐഫോണുകളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിള്. പുതിയ ഡിസൈനും ഫീച്ചറുകളും അതിന്റെ വിലയൊക്കെ ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ ചര്ച്ചയാവുകയും ചെയ്തു. ഫോണ് പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ ഇന്ത്യയിലെ ആപ്പിള് സ്റ്റോറുകള്ക്ക് മുന്നില് വലിയ ജനക്കൂട്ടവും തമ്മില് തല്ലും എന്തിന് പറയുന്നു സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര് ലാത്തി വരെ വീശേണ്ടി വന്നു.
ഡല്ഹിയിലെ സാകേത് മാളിലും മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്ര കുര്ള കോംപ്ലക്സിലെ ആപ്പിളിന്റെ ഫ്ലാഗ് ഷിപ്പ് സ്റ്റോറിലും ആപ്പിള് സ്റ്റോറുകളിലൊക്കെ ഇതായിരുന്നു സ്ഥിതി. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഐഫോണ് 17 സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലായിരുന്നു പലരും. ഇതിനായി മണിക്കൂറുകളോളമാണ് പലരും കാത്തു നിന്നത്. തിരക്കിനിടയിൽ ചിലർ തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. ഇത് പിന്നീട് കയ്യാങ്കളിയിലേക്ക് വരെ കാര്യങ്ങള് എത്തി. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പലരും ഐഫോണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. അല്ലെങ്കിലും ഐഫോണുക്കെ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് കൊതിക്കാത്തവരും കുറവല്ലേ നമുക്കിടയില്.
വിമാനത്തിന്റെ കാര്ഗോയില് നിന്ന് ഫോണ് മോഷ്ടിച്ച ഒരു സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡല്ഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് നടന്നത്. കാര്ഗോ ഏരിയയില് നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് പോകുന്ന ഫോണുകളുടെ ചരക്കില് നിന്ന് ഐഫോണുകള് മോഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് 36 കാരനായ ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്. ഇയാളെ പൊലീസ് ബുധനാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
പാലം സ്വദേശിയായ സുനിൽ കുമാർ എന്ന പ്രതിയാണ് 148 ഡിവൈസുകളുടെ ഒരു ഷിപ്പ്മെന്റില് നിന്നാണ് മൂന്ന് ഐഫോണുകള് മോഷ്ടിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരു ട്രാന്സ്പോര്ട്ട് കമ്പനിയില് ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന കുമാര് അയാളുടെ സഹായിയായ വിക്കി ലാലയ്ക്കൊപ്പം ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ ഐഫോണ് 15 സീരിസ് അടങ്ങിയ സീല് പാക്കേജ് മോഷ്ടിച്ചത്. ഇയാളുടെ സുഹൃത്ത് നിലവില് ഒളിവിലാണെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണർ (ഐജിഐ വിമാനത്താവളം) വിചിത്ര വീർ പറഞ്ഞു.
ഐഫോണുകള് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി ഒരു ചരക്ക് ഫോര്വേഡിംഗ് കമ്പനി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. കാണാതായ യൂണിറ്റുകള് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇതോടെയാണ് കമ്പനി പൊലീസില് പരാതിപ്പെട്ടത്.
മോഷ്ടിച്ച ഐഫോണ് ഹരിയാനയിലെ സോനിപത്തിലെ ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവര്ക്ക് കുമാര് വിറ്റതായി കണ്ടെത്തിയെന്ന് ഡി സിപി പറഞ്ഞു. 5000 രൂപയ്ക്കാണ് ഇയാള് ഫോണ് വിറ്റത്. പിന്നീട് ഇയാള് 15, 000 രൂപ കൂടി നല്കി. പാലം ഗ്രാമത്തില് നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോണ് കൂടി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി
. പൊലീസിന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് സെപ്റ്റംബര് 26 ന് കുമാറിനെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പൊലീസിന്റെ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലില് ഇയാള് കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. കാണാതായ മൂന്നാമത്തെ ഫോണും പാലത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില് നിന്നും കണ്ടെത്തി. ഇയാള് നേരത്തെ പത്തിലധികം മോഷണ കേസുകളില് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
Also Read:ഇഎംഐ അടച്ചില്ലെങ്കില് ഫോണിന് ലോക്ക് വീഴും? യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് ചാർജ്? പ്രതികരിച്ച് ആര്ബിഐ ഗവര്ണര്