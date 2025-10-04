"ബുര്ഖ ധരിച്ചവരെ പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കണം", ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിര്ദേശങ്ങളുമായി ബിജെപി
ബൂത്ത് പിടിച്ചെടുക്കലിനും വോട്ടർമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സൈനിക സേനയെ വിന്യസിക്കണമെന്നും ബിജെപി. ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി വൈകാതെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സൂചന...
Published : October 4, 2025 at 4:13 PM IST
പട്ന: ബിഹാറില് വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒന്നോ, രണ്ടോ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബിജെപി. വോട്ട് ചെയ്യാൻ ബുർഖ ധരിച്ച് ബൂത്തുകളിൽ എത്തുന്ന സ്ത്രീകളുടെ മുഖങ്ങള് പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കണമെന്നും ബിഹാർ ബിജെപി പ്രസിഡൻ്റ് ദിലീപ് ജയ്സ്വാൾ ശനിയാഴ്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ബൂത്ത് പിടിച്ചെടുക്കലിനും വോട്ടർമാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സൈനിക സേനയെ വിന്യസിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സന്ദർശന കമ്മിഷനുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് ബിജെപി പ്രതിനിധി സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആവശ്യം ദിലീപ് ജയ്സ്വാൾ ഉന്നയിച്ചത്. "ഒന്നോ രണ്ടോ ഘട്ടങ്ങളിലായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതില്ല. കൂടാതെ, യഥാർത്ഥ വോട്ടർമാർക്ക് മാത്രമേ അവരുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന തരത്തിൽ വോട്ടർമാരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് ബുർഖ ധരിച്ച സ്ത്രീകളുടെ മുഖങ്ങളുടെ എണ്ണൽ അതത് ഐഡി കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉറപ്പാക്കണം," അദ്ദേഹം യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
"രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് ചില നിർദേശങ്ങളുണ്ട്. വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ, പോളിങ് ഏജൻ്റുമാർ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസറിൽ നിന്ന് ഫോം 17C വാങ്ങണമെന്ന് അതിൽ പറയുന്നു. പലപ്പോഴും, ഏജന്റുമാർ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ അവരുടെ നിയുക്ത ബൂത്തുകൾ വിടുന്നു, ഇത് പിന്നീട് അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു" അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞടുപ്പ് പ്രഖ്യാപന തീയതി മുതൽ കുറഞ്ഞത് 28 ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താമെന്ന് തങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് മുമ്പാകെ പറഞ്ഞു. വോട്ടെടുപ്പ് കഴിയുന്നത്ര നേരത്തെ നടത്തണമെന്നും കൂടുതൽ വൈകിപ്പിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഒരുക്കങ്ങള് അവലോകനം ചെയ്ത് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസര്
ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനായി മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘം പട്ന സന്ദര്ശിച്ചു. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ പട്നയിൽ വച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവലോകന യോഗം ചേരുന്നു. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പൊലീസ്, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടെയാണ് ബിജെപി തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള് ഉന്നയിച്ചത്.
അതേസമയം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി വൈകാതെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.നവംബർ 22 നാണ് ബിഹാർ നിയമസഭയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത്. ഇതിന് മുൻപ് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കണം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒക്ടോബർ അവസാനമോ നവംബർ ആദ്യമോ ആയി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.
