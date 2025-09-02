ഹൈദരാബാദ്: വിവാഹങ്ങളുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോള് പലപ്പോഴും ഗംഭീരമായ ആഘോഷങ്ങളും ആഡംബര പൂർണമായ അലങ്കാരങ്ങളും നീണ്ട അഥിതി പട്ടികയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആദ്യം മനസിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ അതിനു വിപരീതമായി എങ്ങനെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വിവാഹം നടത്താമെന്നായിരുന്നു ഐഎഎസ് ഐപിഎസ് ദമ്പതികളായ യുവരാജിൻ്റെയും മൗനികയുടേയും ചിന്ത.
സംഗീത വിരുന്ന്, നൂറുകണക്കിന് അതിഥികൾ എന്നിങ്ങനെ നീളുന്ന ഒരു വലിയ ആഘോഷം വേണ്ടെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു. പകരം, അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും സഹപാഠികളും മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു രജിസ്റ്റർ വിവാഹമാണ് അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലനത്തിടെ കണ്ടുമുട്ടിയ ഇരുവരും പ്രണയകാലത്ത് തന്നെ തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ലളിത വിവാഹം. വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ, ഹാരം, മധുരപലഹാരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ലളിതമായി നടത്തിയ വിവാഹത്തിന് വെറും രണ്ടായിരം രൂപ മാത്രമായിരുന്നു ചെലവ്.
2023 ൽ ആയിരുന്നു ഇരുവരുടേയും വിവാഹം. അവരുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഇപ്പോൾ 2 വയസ്. രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷവും അവരെടുത്ത ഈ തീരുമാനം പലർക്കും പ്രചോദനമായി തുടരുന്നു.
അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രണയം
തെലങ്കാന കേഡറിൽ നിന്നുള്ള ഐപിഎസ് ഓഫിസർ മൗനികയും ഛത്തീസ്ഗഢ് കേഡറിൽ നിന്നുള്ള ഐഎഎസ് ഓഫിസർ യുവരാജും മസൂറിയിലെ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ വച്ചാണ് കണ്ടുമുട്ടിയത്.
തെലങ്കാന സ്വദേശിയായ മൗനിക മെഡിക്കൽ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഫാർമക്കോളജി ബിരുദധാരിയായ മൗനിക സംഗീതത്തിലും കായികത്തിലും പ്രാവിണ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2021 ലെ യുപിഎസ്സി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടി. എഐആർ 637 മാർക്ക് നേടി പൊലീസ് സർവീസിൽ സ്ഥാനം നേടുകയായിരുന്നു.
രാജസ്ഥാനിലെ ഗംഗാ നഗറിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന യുവരാജ് മർമത് ഐഎഎസ് ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാലയിൽ (ബിഎച്ച്യു) നിന്ന് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ (ബിടെക്) ബിരുദധാരിയാണ്. യുവരാജിൻ്റെ യാത്ര എളുപ്പമുള്ളതായിരുന്നില്ല. 2016ൽ ആണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി യുപിഎസ്സി പരീക്ഷ എഴുതുന്നത്. ഒടുവിൽ 2021ൽ തൻ്റെ ആറാമത്തെ ശ്രമത്തിൽ 458-ാം അഖിലേന്ത്യാ റാങ്ക് (എഐആർ) നേടി. വിവാഹസമയത്ത് ഛത്തീസ്ഗഢിലെ റായിഗഡിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് കലക്ടറായി നിയമിതനായി.
രണ്ടാം വിവാഹ വാർഷികം
രണ്ടാം വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ, മൗനിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കിട്ട ചെറിയ നിമിഷങ്ങളാണ് വീണ്ടും ഈ കല്യാണം ഓർമിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായത്. ഈ പോസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നെറ്റിസൺസിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. ഒരു വിവാഹം യഥാർഥത്തിൽ എന്തായിരിക്കണമെന്ന് പുനർനിർവചിച്ചതിന് ദമ്പതികളെ പലരും പ്രശംസിച്ചു.
വിവാഹം ഒരു ദിവസത്തെ പ്രദർശനമല്ല, മറിച്ച് ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവനാണ് എന്ന് ഇരുവരും കാണിച്ചുതന്നെന്ന് അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി കമൻ്റുകളാണ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞത്. പണം ലാഭിക്കുക മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിന് ഒരു സന്ദേശം നൽകുക കൂടിയാണ് ഇരുവരും സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ.
ആഡംബര വിവാഹങ്ങൾക്കായി നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ കടക്കെണിയിലാകുന്ന ഇക്കാലത്ത് സ്നേഹം, ലാളിത്യം, ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവ വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ഈ യുവ ഐഎഎസ്-ഐപിഎസ് ദമ്പതികൾ തെളിയിച്ചു. രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷവും, ഇവരുടെ സ്നേഹയാത്ര ഒരു പ്രചോദനമായി തുടരുന്നു. ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഓർമകൾ പലപ്പോഴും ഏറ്റവും ലളിതമായ ഓർമകളാണെന്ന് നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
