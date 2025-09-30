ETV Bharat / bharat

'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' പ്രതിഷേധം; ബറേലിയില്‍ സുരക്ഷ കടുപ്പിച്ച് പൊലീസ്

ബറേലി അക്രമ കേസിലെ പ്രധാന ഗൂഢാലോചനക്കാരനായ നദീം ഖാൻ ഉൾപ്പെടെ 56 പേരെ ബറേലി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

Security Tightened in Bareilly Following Violent Protests. (ANI)
By ANI

Published : September 30, 2025 at 10:21 AM IST

ലഖ്‌നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബറേലി നഗരത്തിൽ "ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്" പ്ലക്കാർഡ് പ്രതിഷേധം അക്രമസക്തമായി തുടരുന്നു. പ്രതിഷേധം കടുത്തതോടെ നഗരം മുഴുവന്‍ പൊലീസ് വലയത്തിലാണ്. അതേസമയം ബറേലി അക്രമ കേസിലെ പ്രധാന ഗൂഢാലോചനക്കാരനായ നദീം ഖാൻ ഉൾപ്പെടെ 56 പേരെ ബറേലി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുക, നേത്യത്വം നല്‍കുക എന്നീ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തിയാണ് നദീമിനെ കസ്‌റ്റഡിയില്‍ എടുത്തതെന്ന് ബറേലി എസ്എസ്‌പി അനുരാഗ് ആര്യ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്‌ച പ്രാർഥനയ്ക്ക് ശേഷം 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പ്രതിഷേധക്കാർ അല ഹസ്രത്ത് ദർഗയിലും ഐഎംസി മേധാവി മൗലാന തൗഖീർ റാസ ഖാൻ്റെ വീടിന് മുന്നിലും പ്രതിഷേധം നടത്തി. പ്രതിഷേധക്കാർ കല്ലെറിയുകയും പൊലീസുമായി ഏറ്റുമുട്ടുകയും ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സംഘർഷത്തിൽ ആളുകള്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും പൊതു സ്വത്ത് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വാട്‌സ് ആപ്പിലെ പ്രകോപനപരമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് പ്രതിഷേധക്കാരില്‍ രോക്ഷം കൂട്ടിയതെന്ന് പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഉത്തര്‍പ്രദേശ്‌ മുഖ്യമന്ത്രിയും സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചു.

ബറേലിയിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന അക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. ഇനിയും അക്രമസക്തമായാല്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

"ചില വ്യക്തികളെ പരിസ്ഥിതി നശിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. അഴിമതി നിറഞ്ഞ സർക്കാരുകൾക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവരാണ് അക്രമകാരികള്‍. ഈ ആളുകൾ കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് നിക്ഷേപങ്ങളോ വികസനങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അവർ സംസ്ഥാനത്തിനെതിരെ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നു. എന്നാൽ അവർ വിചാരിക്കുന്നതിലും അപ്പുറം ഞങ്ങള്‍ സജ്ജരാണ് എന്നവര്‍ ഓര്‍മിക്കുക. "ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്" പോസ്റ്ററുകളെ അപലപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി പറഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളാണ് പ്രതിഷേധക്കാരെന്നും'' മുഖ്യമന്ത്രി പരമാര്‍ശം പറഞ്ഞു.

വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഈ വിഡ്ഢികൾക്ക് അറിയില്ല. വിശ്വാസം കവലകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല, അത് മനഃസാക്ഷിയുടെ കാര്യമാണ്. ചിലർ 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' എന്ന പോസ്റ്ററുകൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നൽകി സമൂഹത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു.

സ്വന്തം ജീവിതം ഇതിനകം നശിച്ചൂവെന്ന് അവർ മനസിലാക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ കുട്ടികളുടെ ജീവിതവും നശിപ്പിക്കാൻ അവർ കഠിനമായി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നതാണ് യാഥാര്‍ഥ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

