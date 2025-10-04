'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' വിവാദം: കർണാടകയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷം, പതിനൊന്ന് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' വിവാദം തുടരുമ്പോഴും ബെലഗാവി നഗരത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ പ്രവർത്തകർ 'ഹർ ഹർ മഹാദേവ്' എന്ന എഴിതുയിട്ടുള്ള ബാനറുകൾ പ്രദർശിച്ചതും സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Published : October 4, 2025 at 3:57 PM IST
ബെംഗളൂരു: 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' വിവാദം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർണാടകയിലെ ബെലഗാവിയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷം. ഉറൂസ് ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെ 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കല്ലേറ് നടന്ന സംഭവത്തിൽ പതിനൊന്ന് പേരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെ നഗരത്തിലുടനീളം പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി.
വെള്ളിയാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 3) വൈകുന്നേരം 'ഉറൂസ്' ഘോഷയാത്രക്കിടെയാണ് കല്ലേറ് നടന്നതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഘോഷയാത്രയിൽ 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളികൾ ഉയർന്നതാണ് സംഘർഷത്തിന് വഴിവച്ചത്. എതിർപ്പുകൾ ഉയർന്നപ്പോൾ ഖഡക് ഗള്ളി പ്രദേശത്തിന് സമീപം ജനക്കൂട്ടം കല്ലെറിയാൻ തുടങ്ങി. 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതിൻ്റെയും യുവാക്കൾ അക്രമത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങളും ലഭിച്ചതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. അനുമതിയില്ലാതെ ജാഥയുടെ വഴി മാറ്റിയതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
തുടർന്ന് കലബുറഗി ജില്ലയിലെ അലന്ദിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' ബാനറുകൾ പൊലീസ് നീക്കം ചെയ്തു. ലാഡ്ലെ മഷാക് ദർഗ ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ബാനറുകളായിരുന്നു ഇവ. വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഖാഡെ ബസാർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പതിനൊന്ന് പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. നഗരങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി മുതൽ സുരക്ഷ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ രാത്രി മുഴുവൻ പട്രോളിങ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഖാദേ ബസാർ പ്രദേശത്ത് കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് റിസർവ് പൊലീസിൻ്റെ (കെഎസ്ആർപി) ഒരു പ്ലാറ്റൂൺ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തില് കൂടുതല് അറസ്റ്റ് ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.
നേരത്തെ ദാവണഗെരെ എന്ന നഗരത്തിലും 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' പോസ്റ്ററിനെച്ചൊല്ലി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സംഭവവും സംഘർഷം രൂക്ഷമാകാൻ വഴിയൊരുക്കിയെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിഗമനം. അതേസമയം ബെലഗാവി നഗരത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ പ്രവർത്തകർ 'ഹർ ഹർ മഹാദേവ്' എന്ന് എഴുതിയ ബാനറുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും പൊലീസ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.
സെപ്റ്റംബർ 26 നാണ് 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' പോസ്റ്ററുകളെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. നബിദിനത്തില് ഒരു സംഘം ആളുകൾ 'ഐ ലവ് മുഹമ്മദ്' എന്നെഴുതിയ പോസ്റ്റര് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചതോടെയാണ് പ്രശ്നം ആരംഭിച്ചത്.
