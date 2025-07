ETV Bharat / bharat

വിവാഹേതരബന്ധം എതിര്‍ത്തു; കാമുകന്‍റെയും അമ്മയുടെയും സഹായത്തോടെ മകള്‍ പിതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി - FAMILY MURDER HYDERABAD

Collage of Vadluri and Accused with Police ( ETV Bharat )