അമേരിക്കയില്‍ പാര്‍ട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയെ വെടിവച്ച് കൊന്നു, ഞെട്ടലോടെ നാട്ടുകാര്‍

Pole Chandrasekhar, (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 5, 2025 at 8:13 AM IST

വാഷിങ്‌ടണ്‍: യുഎസിലെ ഡാലസിൽ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥിയെ വെടിവച്ചു കൊന്നു. ഹൈദരാബാദ് എൽബി നഗര്‍ സ്വദേശിയായ പോൾ ചന്ദ്രശേഖറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പെട്രോൾ പമ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് വിദ്യാര്‍ഥിയെ അജ്ഞാതന്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ വന്നയാളാണ് വെടി വച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

2023 ൽ ഡെൻ്റൽ സർജറി (ബിഡിഎസ്) ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിതിന് ശേഷമാണ് തുടര്‍പഠനത്തിനായി പോള്‍ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത്. പഠനത്തിനിടയിലാണ് പാർട്ട് ടൈമായി പെട്രോള്‍ പമ്പില്‍ ജോലിക്ക് പോയത്. മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ കുടുംബം യുഎസ് അധികൃതരുടെ സഹായം തേടി. ബിആർസ് എംഎൽഎ സുധീർ റെഡ്ഡി, മുൻ മന്ത്രി ടി.ഹരീഷ് റാവു എന്നിവർ ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

സംഭവത്തില്‍ ഇടപെട്ട് മുൻ മന്ത്രി ഹരീഷ് റാവു

ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ മൃതദേഹം സുരക്ഷിതമായി ഹൈദരാബാദിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ എത്രയും പെട്ടന്ന് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഹരീഷ് റാവു തെലങ്കാന സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ചു. ഡാളസിലെ പ്രാദേശിക അധികാരികൾ വെടിവയ്പ്പിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലന്നും മുന്‍ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"മാതാപിതാക്കളുടെ ദുഃഖം കാണുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഹൃദയഭേദകമാണ്. വലിയ കഴിവുള്ള, വലിയ ഉയരങ്ങൾ കൈവരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന അവരുടെ മകൻ ഇനിയില്ല. കുടുംബത്തിന് ഇത് തീരാദുഃഖമാണ്. ഞാനും ദുഃഖത്തില്‍ പങ്ക് ചേരുന്നു." മുൻ മന്ത്രി ഹരീഷ് റാവു പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ കുടുംബത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കുമെന്നും അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിനെ ബന്ധപ്പെടുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി

അമേരിക്കയിലെ ഹ്യൂസ്റ്റണില്‍ സ്ഥിചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. "ഞങ്ങൾ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകുകയും ചെയ്യും. പ്രാദേശിക അധികാരികൾ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്," ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തില്‍ ഞെട്ടി നാട്ടുകാര്‍

വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ അകാല മരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെ മാത്രമല്ല, എൽബി നഗർ നിവാസികളിലും ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി. പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു യുവാവിൻ്റെ നഷ്‌ടം താങ്ങാവുന്നതിലപ്പുറമാണെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. ഈ ദാരുണമായ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വിദ്യാർഥികളിലും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിലും ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തി. വിദേശത്തേക്ക് ജോലി സ്വപ്‌നം തേടി പോയ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ സുരക്ഷയെ കുറിച്ചും ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. അക്രമത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ അധികാരികൾ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് പോളിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളും നാട്ടുകാരും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

