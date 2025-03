ETV Bharat / bharat

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഭാര്യമാര്‍, സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തത് ഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് അധികൃതര്‍ - HUSBANDS TAKE OATH FOR WOMEN

Husbands of women representatives take oath in Kawardha. ( ETV Bharat )