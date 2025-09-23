ഒന്നര വർഷത്തെ പ്രണയം, വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വെറും മൂന്നുമാസം; വിവാഹേതര ബന്ധം സംശയിച്ച് ഭാര്യയെ മകളുടെ മുന്നിലിട്ട് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി
കർണാടകയിൽ വിവാഹേതര ബന്ധം ആരോപിച്ച് ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പ്രതി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങി.
By PTI
Published : September 23, 2025 at 7:29 PM IST
ബെംഗളൂരു: മകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി ഭർത്താവ്. കർണാടകയിലാണ് സംഭവം. കാമാക്ഷിപാളയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള സുങ്കടകട്ടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്ത് വച്ച് രാവിലെ 11.30 യോടെയായിരുന്നു സംഭവം.
വിവാഹേതര ബന്ധം ആരോപിച്ചാണ് കൊലപാതകം. ഭാര്യ രേഖയെ (32) പിന്തുടര്ന്നെത്തിയ ഭര്ത്താവ് ലോഹിതാശ്വ (43) കത്തികൊണ്ട് കുത്തിയ ശേഷം ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. രക്തത്തില് കുളിച്ചു കിടന്ന രേഖയെ പ്രാദേശിക ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.
രേഖയുടെ നെഞ്ചിലും വയറ്റിലും ഇയാൾ പലതവണ കുത്തിയതായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മകളുടെ മുന്നിൽ വച്ചായിരുന്നു ഈ ക്രൂരകൃത്യം. നിലവിളി കേട്ടെത്തിയ സമീപവാസികള് ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, ലോഹിതാശ്വ (43) അവരുടെ നേരെ കത്തികാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട്, ലോഹിതാശ്വ കാമാക്ഷിപാളയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി സ്വമേധയാ കീഴടങ്ങുകയും കുറ്റകൃത്യം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഭാര്യയ്ക്ക് വിവാഹേതര ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയമാണ് കൊലപാതകത്തിലേയ്ക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. ദമ്പതികളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂവെന്നും ഇരുവരുടെയും രണ്ടാമത്തെ വിവാഹമാണിതെന്നും പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലൂടെ മനസിലായെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഹാസനിലെ ചന്നരായപട്ടണ സ്വദേശിയായ രേഖയ്ക്ക് ആദ്യ വിവാഹത്തിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്, വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ആദ്യ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് നഗരത്തിലെ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒന്നര വർഷം മുമ്പാണ് തുംകൂരിലെ ഷിറ സ്വദേശിയായ ലോഹിതാശ്വനെ കണ്ടുമുട്ടിയത്.
അതേ കമ്പനിയിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഇയാളും വിവാഹമോചിതനായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും പരിചയം അടുപ്പമായി മാറി. ഒന്നര വർഷത്തെ പ്രണയത്തിന് ശേഷം അവർ വിവാഹിതരായി. സുങ്കടകട്ടെയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ് ദമ്പതികൾ താമസിച്ചിരുന്നത്. രേഖയുടെ ആദ്യ വിവാഹത്തിലെ മൂത്ത മകൾ ഇവരോടൊപ്പമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇളയ മകൾ രേഖയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പമായിരുന്നു താമസം.
കാലക്രമേണ ദമ്പതികൾക്കിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങള് ഉടലെടുത്തു. ഭാര്യക്ക് മറ്റൊരാളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ലോഹിതാശ്വ സംശയിച്ചു. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇരുവരും തമ്മിൽ വഴക്കുകൾ നടന്നു. ദൈനംദിന തർക്കങ്ങൾ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ രേഖ അകന്നു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ പ്രതി അവരെ കൊലപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടു.
ഇതിനായി ഇയാൾ പുതിയ കത്തി വാങ്ങി. വിവാഹശേഷം ദമ്പതികൾ പതിവായി വഴക്കുണ്ടാക്കിയിരുന്നു, സംഭവ ദിവസം അവർക്കിടയിൽ ചൂടേറിയ തർക്കം നടന്നിരുന്നു. രാവിലെ രേഖ മകളോടൊപ്പം സുങ്കടകട്ടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ പ്രതി വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. മകൾ ഇടപെട്ടതോടെ കത്തി പുറത്തെടുത്ത് കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കാമാക്ഷിപാളയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊലപാതക കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
