ന്യൂഡല്ഹി: വടക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് തുടര്ച്ചയായി പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയെ തുടര്ന്ന്, പ്രധാന അണക്കെട്ടുകളില് നിന്ന് അധിക വെള്ളം തുറന്നുവിടേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തില് സത്ലജ് നദിയില് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. 'മാനുഷിക പരിഗണന' മുന്നിര്ത്തിയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വഴി ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയത്.
പഞ്ചാബില് സത്ലജ്, ബിയാസ്, രവി നദികളും മറ്റ് നീര്ച്ചാലുകളും അവയുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളില് പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴ കാരണം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. ബുധനാഴ്ച സത്ലജ് നദിയില് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ്. ഏപ്രില് 22-ന് ജമ്മു കശ്മീരില് നടന്ന പഹല്ഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം സിന്ധു നദീജല ഉടമ്പടി പ്രകാരമുള്ള ഇത്തരത്തില് ജന നിര്പ്പിലെ വിവര കൈമാറ്റം ഇന്ത്യ നിര്ത്തിവെച്ചിരുന്നു.
എന്നാല്, ജീവനും സ്വത്തിനും നാശനഷ്ടങ്ങള് സംഭവിക്കാതിരിക്കാന് മാനുഷികപരമായ കാരണങ്ങള് മുന്നിര്ത്തിയാണ് പുതിയ വെള്ളപ്പൊക്ക മുന്നറിയിപ്പുകള് നല്കിയതെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച, താവി നദിയില് വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യ മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകള് പാകിസ്ഥാന് നല്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം, പാകിസ്ഥാനില് റെക്കോര്ഡ് ഭേദിച്ച് പെയ്ത മണ്സൂണ് മഴയെത്തുടര്ന്നുണ്ടായ പ്രളയത്തില് 2.4 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള് ദുരിതത്തിലായി. ആയിരത്തിലധികം ഗ്രാമങ്ങള് വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ഈ സാഹചര്യത്തില്, പാക് പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഖ്വാജ ആസിഫിന്റെ വിചിത്രമായ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് വലിയ വിവാദങ്ങള്ക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരുന്നു.
ദുനിയ ന്യൂസിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില്, വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ ഒരു 'അനുഗ്രഹമായി' കാണാനും വെള്ളക്കെട്ട് അഴുക്കുചാലുകളിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നതിനു പകരം സംഭരണികളില് 'സംഭരിക്കാനും' ആസിഫ് ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
'വെള്ളപ്പൊക്ക സമാനമായ സാഹചര്യത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ആളുകള് വെള്ളപ്പൊക്ക വെള്ളം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ആളുകള് ഈ വെള്ളം അവരുടെ വീടുകളിലും, ടബ്ബുകളിലും, പാത്രങ്ങളിലും സൂക്ഷിക്കണം,' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വെള്ളം അഴുക്കുചാലിലേക്ക് ഒഴുക്കി കളയുകയാണെന്നും, അതിനു പകരം സംഭരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കൂടാതെ, വലിയ പദ്ധതികള്ക്കായി 10-15 വര്ഷം കാത്തിരിക്കുന്നതിനുപകരം, വേഗത്തില് പൂര്ത്തിയാക്കാന് കഴിയുന്ന ചെറിയ അണക്കെട്ടുകള് നിര്മ്മിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ഈ അഭിപ്രായങ്ങള് സിന്ധിലെ ജനങ്ങളെ അപമാനിക്കുന്നതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമുയര്ന്നു.
അതിനിടെ, പാകിസതാന് മന്ത്രി അസ്മ ബൊഖാരിയുടെ വിവരപ്രകാരം പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയില് മാത്രം 2 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകള് വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് ദുരിതത്തിലാണ്. പാകിസ്ഥാന് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി (NDMA)യുടെ കണക്കുകള് പ്രകാരം, ജൂണ് 26 മുതല് ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ, വെള്ളപ്പൊക്കത്തില് 854 പേര് മരിക്കുകയും 1,100-ലധികം പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ചെനാബ് നദിയില് നിന്ന് ഉയരുന്ന വെള്ളം ചൊവ്വാഴ്ച പഞ്ചാബിലെ മുള്ട്ടാന് ജില്ലയില് എത്താന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് രവി നദിയില് നിന്നുള്ള ജലപ്രവാഹവുമായി ലയിക്കുമെന്നും അധികൃതര് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. പഞ്ചാബിലെ പഞ്ച്നാദ് നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് സെപ്റ്റംബര് 5ന് അതിന്റെ പരമാവധിയിലേക്ക് എത്തുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം, രാജ്യത്തുടനീളം കൃഷിയിടങ്ങള് വെള്ളത്തിനടിയിലായതും വിളവെടുക്കാന് തയ്യാറായ വിളകള് നശിച്ചതും പാകിസ്താനില് ഭക്ഷ്യപ്രതിസന്ധിക്കും പണപ്പെരുപ്പത്തിനും കാരണമാകുമെന്ന ആശങ്ക വര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.