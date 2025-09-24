ETV Bharat / bharat

നെയിം പ്ലേറ്റ് ഊരി പരാതിക്കാരിക്ക് നേരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു; പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയോട് വിശദീകരണം തേടി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ

യൂണിഫോമിലെ നെയിം പ്ലേറ്റ് ഊരി പരാതിക്കാരിക്ക് നേരെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ. മഹാരാഷ്‌ട്രയിലാണ് സംഭവം. സംഭവത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തേടി.

Police Sub Inspector Durga Kharde (ETV Bharat)
മുംബൈ: പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ പരാതിക്കാരിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയ സംഭവത്തിൽ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തേടി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അനന്ത് ബദർ. പരാതി നൽകാനെത്തിയ സ്‌ത്രീക്ക് നേരെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ യൂണിഫോമിലെ നെയിം പ്ലേറ്റ് ഊരി വലിച്ചെറിഞ്ഞതായാണ് പരാതി.

സംഭവത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണറും പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടറുമായ ദുർഗ ഖാർഡെയോട് നോട്ടിസ് അയച്ച് കമ്മീഷൻ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നവംബർ 18നകം കമ്മീഷനിൽ മറുപടി സമർപ്പിക്കാനാണ് നിർദേശം. മറുപടി സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉചിതമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കമ്മീഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്.

പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുമുള്ള ദൃശ്യം (ETV Bharat)

സംഭവം ഇങ്ങനെ

സെപ്റ്റംബർ 18ന് ഒരു സ്ത്രീ സഹപ്രവർത്തകനോടൊപ്പം സൗത്ത് മുംബൈയിലെ വിപി റോഡ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകാൻ എത്തി. തുടർന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി അവർ വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ആ സമയത്ത്, ഡ്യൂട്ടിയലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ദുർഗ ഖാർഡെ ദേഷ്യത്തോടെ യൂണിഫോമിലുണ്ടായിരുന്ന നെയിംപ്ലേറ്റ് ഊരി പരാതിക്കാരിക്ക് നേരെ എറിയുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ചാനലിൽ ചേരാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

തുടർന്ന് പരാതിക്കാർ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന് പരാതി നൽകി. വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടാൻ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് കമ്മീഷനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു. സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിലവിൽ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈറലാണ്.

പരാതിക്കാർ സ്‌റ്റേഷനിൽ എത്തിയതിന് പിന്നിൽ

പരാതിക്കാരനായ യാഷ് കരണ്ടെ കുടിശിക ആവശ്യപ്പെട്ട് 'ദി ഡ്രീം വീവേഴ്‌സ്' എന്ന കമ്പനിയുടെ ഓഫിസിൽ എത്തി. എന്നാൽ ഉടമ ലോകേന്ദ്രൻ താൻ അവിടെയില്ലെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു. യാഷ് ലോകേന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു. തുടർന്ന് ലോകേന്ദ്രയുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ യാഷിൻ്റെ സുഹൃത്ത് ജയേഷിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇരുവരും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത്. യാഷ് തന്നെയാണ് പൊലീസ്‌ സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന കാര്യം വീഡിയോ എടുത്ത് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവെച്ചത്. വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ, പരാതിക്കാരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണാം. പരാതിക്കാരിയോട് ഉദ്യോഗസ്ഥ ആക്രോശിക്കുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാൻ കഴിയും.

അതേസമയം ഉദ്യോഗസ്ഥയെ മറ്റ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശാന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇവർ വകവെക്കുന്നില്ല. എതിർപ്പുകള്‍ അവഗണിച്ച് ഇവർ പരാതിക്കാരിയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും തുടരുകയായിരുന്നു.

