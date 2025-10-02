ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നയിടം; കെവാഡിയയുടെ തലവര മാറ്റി സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി
ഈ പ്രതിമ ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കുമനുഷ്യനെ ആദരിക്കുക മാത്രമല്ല, സംസ്കാരത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക അവസരത്തിന്റെയും ഒരു ദീപസ്തംഭമായും വർത്തിക്കുന്നു.
Published : October 2, 2025 at 1:58 PM IST
ഗാന്ധിനഗർ (ഗുജറാത്ത്) : ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്ക് മനുഷ്യൻ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി പണിതുയർത്തിയ പ്രതിമ. ഇന്ത്യയില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ആഗോള ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഗുജറാത്തിലെ കെവാഡിയയിലുള്ള ഈ പ്രതിമ. 182 മീറ്റർ ഉയരത്തില് തലയെടുപ്പോടെ നില്ക്കുന്ന 'സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി' വിനോദ സഞ്ചാര ആകർഷണത്തിനപ്പുറം കെവാഡിയ നിവാസികളുടെ ജീവിത നിലവാരം തന്നെ ഉയർത്തിയ ഒന്നാണ്.
2018ല് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് പട്ടേല് പ്രതിമ അനാവരണം ചെയ്തത്. ഈ പ്രതിമ ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്കുമനുഷ്യനെ ആദരിക്കുക മാത്രമല്ല, സാംസ്കാരത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക അവസരത്തിന്റെയും ഒരു ദീപസ്തംഭമായും വർത്തിക്കുന്നു.
ഐക്യം, വസുധൈവ കുടുംബകം, ലോകോത്തര വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം നിർമിക്കുക എന്നീ ദർശനങ്ങള് കൊണ്ട് മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനം സാധ്യമായെന്ന് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് & ടൂറിസം അതോറിറ്റിയുടെ സിഇഒ അമിത് അറോറ പറഞ്ഞു. ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശം ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ഏകതാ നഴ്സറി, വൈകുന്നേരത്തെ ലേസർ ഷോകൾ തുടങ്ങിയ ആകർഷണങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിനോദസഞ്ചാരികളും ഈ സംരംഭത്തെ വളരെയധികം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
"സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ തന്റെ ജീവിതം ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തിനായി ഉഴിഞ്ഞുവച്ചു. മുഴുവൻ രാജ്യത്തെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നതിനായി, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഐക്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ പ്രതിമ വിഭാവനം ചെയ്യുകയും നിർമിക്കുകയും ചെയ്തു." -സന്ദർശകനായ ഡോ. പുരുഷോത്തം സാഹു പറഞ്ഞു. ലിഫ്റ്റുകൾ, ഗൈഡുകൾ, ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, കുടിവെള്ളം എന്നിവയുൾപ്പെടെ മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ലഭ്യമായ ലോകോത്തര സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് മറ്റൊരു വിനോദസഞ്ചാരിയായ പിനാകി വിജയ് ചൗവ്സ്കി പറഞ്ഞത്.
ടൂറിസത്തിനപ്പുറം, ഈ പദ്ധതി ഈ മേഖലയിലെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ മാറ്റത്തിന് കാരണമായി. പിങ്ക് ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോകൾ ഓടിക്കാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച പ്രാദേശിക ഗോത്ര സ്ത്രീകൾ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെത്തുന്ന സന്ദർശകരെ ഇവരാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നത്. "നേരത്തെ, ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്, എന്നാൽ ഓട്ടോകൾ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ, ഞങ്ങൾ ജോലി കണ്ടെത്തി വരുമാനം നേടാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി പോകുന്നു," പിങ്ക് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരിൽ ഒരാളായ ഗീത പറഞ്ഞു.
ഗേറ്റുകളിൽ നിന്ന് പ്രതിമയ്ക്കരികിലേക്ക് സന്ദർശകരെ എത്തിക്കാൻ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഇ-കാർട്ടുകളും സഹായിക്കുന്നു. ഇത് പ്രാദേശിക ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഉപജീവനമാർഗത്തിനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു. "സർക്കാർ ഈ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി നിർമ്മിച്ചത് വളരെ നന്നായി. ഇത് മേഖലയിലെ യുവാക്കൾക്ക് ഉപജീവനമാർഗം നൽകി. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്," ഡ്രൈവർ സഞ്ജയ്ഭായ് ജിതേന്ദ്രഭായ് പറഞ്ഞു. ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ, തൊഴിൽ, സുസ്ഥിര ഗതാഗത സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയാൽ, പൈതൃക സംരക്ഷണം സമൂഹ ഉന്നമനത്തെയും പ്രാദേശിക വികസനത്തെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന് സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി കാണിക്കുന്നു.
(ഉറവിടം: എഎൻഐ)
