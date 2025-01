ETV Bharat / bharat

കുംഭമേളയിൽ തിരക്കുള്ളപ്പോൾ എവിടെ സ്‌നാനം ചെയ്യണം? തീർഥാടകർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന നിർദേശങ്ങള്‍ - MAHAKUMBH MELA 2025

File - Devotees take a dip at Triveni Sangam during the ongoing Maha Kumbh 2025, in Prayagraj ( ANI )