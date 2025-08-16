ETV Bharat / bharat

വാഴനാര് മുതല്‍ മുള വരെ; പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ അതിമനോഹരമായ സാരികളാക്കി മാറ്റുന്ന മാന്ത്രിക നെയ്‌ത്തുകാരെ അറിയാം - NATURE WASTE INTO SAREES

ചെന്നൈയിലെ അനകപുത്തൂരിലെ നെയ്‌ത്ത്ഗ്രാമം നാം എറിഞ്ഞു കളയുന്ന പഴത്തൊലിയും താമരത്തണ്ടും പോലുള്ളവ ഉപയോഗിച്ച് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സാരികള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നു. അന്യം നിന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കരകൗശല വൈദഗ്ദ്ധ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇവര്‍ക്കിത് ഉപജീവനമാര്‍ഗം കൂടിയാകുന്നു.

WEAVERS ANAKAPUTHUR WEAVERS CHENNAI NATURAL FIBRE WEAVERS GROUP NATURAL FIBERS
The sarees made by the group (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2025 at 1:53 PM IST

Updated : August 16, 2025 at 2:27 PM IST

4 Min Read

സുഭാഷ് ദയാലന്‍

ചെന്നൈ: പല്ലവാരത്തിന് സമീപമുള്ള അനകപൂത്തൂരിലെ ചെറിയ ഈ തൊഴിലിടത്തിന് ഉണങ്ങിയ സസ്യനാരുകളുടെ മണമാണ്. കൈത്തറികളുടെ കടകട ശബ്‌ദവും സ്‌ത്രീകളുടെ കിന്നാരങ്ങളും ഇവിടം മുഖരിതമാക്കുന്നു.

Weavers from the Natural Fibre Weavers group turn waste into gorgeous fabrics (ETV Bharat)

വാഴപ്പഴത്തൊലി, കറ്റാര്‍വാഴ, മുളകള്‍, താമരത്തണ്ട്, തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നാരുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അതിമനോഹരമായ സാരികള്‍ക്ക് ഊടും പാവും നെയ്യുകയാണ് ഇവര്‍. ഈ സാരികളുടെ മനോഹരമായ വര്‍ണങ്ങള്‍ തന്നെ അവയുടെ കഥ പറയും. ഇവിടെ കൃത്രിമ നിറക്കൂട്ടുകളില്ല. തുളസി, ആര്യവേപ്പ്, മഞ്ഞള്‍, മാതളത്തോട്, ചന്ദനത്തടി, നാഗലിംഗം പോലുള്ള പൂക്കള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവയ്ക്ക് സ്വഭാവിക വര്‍ണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത്. ഇത് തികച്ചും പ്രകൃതി ജന്യമാണ്. ഈ സാരികള്‍ ത്വക്കിനും പ്രകൃതിക്കും ഏറെ അനുയോജ്യവുമാണെന്ന് നാച്വറല്‍ ഫൈബര്‍ വീവേഴ്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകന്‍ ശേഖര്‍ പറയുന്നു.

സസ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വസ്‌ത്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര

ഏറെ കഠിനമാണ് ഈ പ്രക്രിയ. 25 വ്യത്യസ്‌ത സസ്യങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് നാരുകള്‍ വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ പഴങ്ങള്‍, മരങ്ങളുടെ ശാഖകള്‍, വാഴപ്പഴം മുതല്‍ മുളയും കൈതച്ചക്കയും തേങ്ങയും കറ്റാര്‍വാഴയും താമരത്തണ്ടുമെല്ലാം ഇവിടെ അതിമനോഹരമായ നൂലുകളായി മാറുന്നു. ഇവ തണുത്ത വെള്ളത്തില്‍ കുതിര്‍ത്ത് വയ്ക്കുന്നു. പിന്നീട് സൂര്യപ്രകാശത്തില്‍ ഉണക്കിയെടുക്കുന്നു. പിന്നീട് ഇവയെ നാരുകളാക്കി മാറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം പരുത്തിയും 20ശതമാനം പട്ടുമായി കൂട്ടിയിണക്കി നൂലുകളാക്കുന്നു.

WEAVERS ANAKAPUTHUR WEAVERS CHENNAI NATURAL FIBRE WEAVERS GROUP NATURAL FIBERS
The women working at the group (ETV Bharat)

നെയ്‌ത്ത് തുടങ്ങും മുമ്പ് ഇവയെ സ്വഭാവിക നിറക്കൂട്ടില്‍ മുക്കിയെടുക്കുന്നു. വേപ്പ്, മഞ്ഞള്‍, കരി, നാരങ്ങ, കൈതച്ചക്കത്തൊലി തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളില്‍ നിന്നെടുക്കുന്ന നിരവധി നിറങ്ങള്‍ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു സാരി നെയ്‌തെടുക്കണമെങ്കില്‍ നാലഞ്ച് ദിവസം വേണ്ടി വരുമെന്നും ശേഖര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ വസ്‌ത്രം ശരീരത്തെ ചൂടില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ശരീരത്തിന്‍റെ സ്വഭാവിക തണുപ്പ് നിലനിര്‍ത്തുകയും ത്വക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മാഞ്ഞുപോകുന്ന പാരമ്പര്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കല്‍

മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് അനകപുത്തൂര്‍ പ്രശസ്‌തമായ നെയ്ത്ത് കേന്ദ്രമായിരുന്നു. അയ്യായിരത്തിലേറെ നെയ്‌ത്ത് ശാലകള്‍ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് നൂറില്‍ താഴെയാണ് ഇവയുടെ എണ്ണം. പരുത്തി, പോളിയസ്റ്ററുകളിലേക്ക് നാം കടന്നതോടെ ഇവയുടെ പ്രതാപം മങ്ങി. ഇതോടെ ഇതിനെ വീണ്ടെുക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചതായും ശേഖര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനായി ആദ്യം വാഴ നാരുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചു. ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് ഏറെ ഇഷ്‌ടമായി.

വളരാനുള്ള പോരാട്ടം

സാരികള്‍ക്ക് വിപണി കിട്ടിയതോടെ അതനുസരിച്ച് ഉത്‌പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി. വിയറ്റ്നാം, ഫിലിപ്പൈന്‍സ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ നാരുകള്‍ വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ യന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. എന്നാല്‍ നമുക്കത് ഇല്ലെന്നും ശേഖര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാഴപ്പഴ ഉത്പാദന കേന്ദ്രമാണ് ഇന്ത്യ. തമിഴ്‌നാടാണ് രാജ്യത്ത് വാഴപ്പഴം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പാഴാക്കി കളയുന്ന വാഴയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ നമുക്ക് ഇതിനായി വന്‍ തോതില്‍ ഉപയോഗിക്കാനാകും. എന്നാല്‍ പരിശീലനത്തിനടക്കം ഇതിന് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സഹായം വേണം. ഒപ്പം സാങ്കേതിക സഹായവും സ്ഥലവും വേണമെന്നും ശേഖര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സാരിയും കടന്ന് വളരുന്ന കരകൗശലം

സാരിയില്‍ നിന്ന് തങ്ങളുടെ കൈത്തൊഴില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഷര്‍ട്ടുകളിലേക്കും സ്വറ്ററുകളിലേക്കും എന്തിനേറെ ജീന്‍സുകളിലേക്ക് പോലും ഇവര്‍ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാം സ്വഭാവിക നാരുകളില്‍ നിന്നാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങളില്‍ പകുതിയും ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ വിറ്റു പോകുന്നു. ബാക്കി സിംഗപ്പൂര്‍, ജര്‍മ്മനി, മലേഷ്യ, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നു. ഓണ്‍ലൈനിലൂടെയും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഓര്‍ഡറുകള്‍ കിട്ടുന്നത്.

താങ്ങാനാകുന്ന ആഢംബരം

1800 രൂപ വിലയുള്ള ലളിതമായ ഡിസൈനുകള്‍ മുതല്‍ അമ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള സാരികള്‍ വരെ വാഴനാരില്‍ നിന്ന് ഇവര്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നു. താമരത്തണ്ടില്‍ നിന്നുള്ള നാരില്‍ തീര്‍ത്ത 1.25 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള സാരിയാണ് സംഘം ഇതുവരെ നിര്‍മ്മിച്ചതില്‍ ഏറ്റവും വിലയേറിയത്. ഷര്‍ട്ടുകള്‍ 1500 രൂപ മുതല്‍ 2500 രൂപ വരെയുള്ളവ ലഭ്യമാണ്.

WEAVERS ANAKAPUTHUR WEAVERS CHENNAI NATURAL FIBRE WEAVERS GROUP NATURAL FIBERS
Shekhar with the sarees they wove (ETV Bharat)

കൈതച്ചക്ക നാരുകളില്‍ തീര്‍ത്ത സാരികള്‍ക്കാണ് രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ പ്രിയം. 25 മുതല്‍ മുപ്പത് ലക്ഷം വരെയാണ് ഇവരുടെ വാര്‍ഷിക വരുമാനം. വാഴക്കര്‍ഷകര്‍ക്കും ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിങ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുമായി ഇവര്‍ ശില്‍പ്പശാലകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

അംഗീകാരം അഭിമാനം

ദേശീയ വാഴപ്പഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നും ബംഗളുരു ഐഐടിയില്‍ നിന്നും ഇവര്‍ക്ക് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കറ്റാര്‍വാഴ സാരികള്‍ക്കാണ് അംഗീകാരം കിട്ടിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചിത്രമുള്ള ഒരു സാരി പിറന്നാള്‍ സമ്മാനമായി ഇവര്‍ നെയ്‌തെടുത്തിരുന്നു.

നെയ്ത്ത് സംഘത്തിന്‍റെ പ്രമാണികള്‍ വനിതകള്‍

അന്‍പതോളം സ്‌ത്രീകള്‍ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ അത്താണികള്‍ കൂടിയാണ് ഇവര്‍. കൈകൊണ്ട് ഒരു സാരി നെയ്‌തെടുക്കണമെങ്കില്‍ അഞ്ച് ദിവസം വേണം ഇവര്‍ർക്ക്. 200 ഗ്രാം വാഴ നാരുകളാണ് ഇവര്‍ക്ക് ഒരു ദിവസം കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകുന്നതെന്ന് നെയ്‌ത്തുകാരിയായ ലൈല പറയുന്നു. ഇവിടെ വരുമ്പോള്‍ തനിക്ക് യാതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ലീല എന്ന മറ്റൊരു തൊഴിലാളി പറയുന്നു. എന്നാലിന്ന് നാരുകള്‍ ശേഖരിക്കല്‍ മുതല്‍ നെയ്‌ത്ത് വരെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ഈ ജോലി കൊണ്ടാണ് കുടുംബം പുലര്‍ത്തുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം കൂടി ലഭിച്ചാല്‍ കൂടുതല്‍ വനിതകള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കാനാകും.

ഭാവി

കൂടുതല്‍ സ്ഥലവും സാങ്കേതിക സഹായവും ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാരിനും ജില്ലാ കളക്‌ടര്‍ക്കും കേന്ദ്ര കൈത്തറി-വസ്‌ത്ര മന്ത്രാലയത്തിനും ഇവര്‍ നിവേദനം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകമെങ്ങും അനകപൂത്തൂരില്‍ നിന്നുള്ള പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സാരികള്‍ നിറയുന്ന വസ്‌ത്ര ശേഖരമാണ് ശേഖറിന്‍റെ സ്വപ്‌നം. ഒപ്പം മണ്‍മറഞ്ഞ് പോയേക്കാവുന്ന ഒരു കരകൗശല വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും കുറച്ച് പേര്‍ക്ക് ഉപജീവനമാര്‍ഗമാകുകയും ചെയ്യുക, പാരമ്പര്യത്തെയും സുസ്ഥിരതയെയും ചേര്‍ത്തു പിടിക്കുക എന്നതും ഇവര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

സുഭാഷ് ദയാലന്‍

ചെന്നൈ: പല്ലവാരത്തിന് സമീപമുള്ള അനകപൂത്തൂരിലെ ചെറിയ ഈ തൊഴിലിടത്തിന് ഉണങ്ങിയ സസ്യനാരുകളുടെ മണമാണ്. കൈത്തറികളുടെ കടകട ശബ്‌ദവും സ്‌ത്രീകളുടെ കിന്നാരങ്ങളും ഇവിടം മുഖരിതമാക്കുന്നു.

Weavers from the Natural Fibre Weavers group turn waste into gorgeous fabrics (ETV Bharat)

വാഴപ്പഴത്തൊലി, കറ്റാര്‍വാഴ, മുളകള്‍, താമരത്തണ്ട്, തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള നാരുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അതിമനോഹരമായ സാരികള്‍ക്ക് ഊടും പാവും നെയ്യുകയാണ് ഇവര്‍. ഈ സാരികളുടെ മനോഹരമായ വര്‍ണങ്ങള്‍ തന്നെ അവയുടെ കഥ പറയും. ഇവിടെ കൃത്രിമ നിറക്കൂട്ടുകളില്ല. തുളസി, ആര്യവേപ്പ്, മഞ്ഞള്‍, മാതളത്തോട്, ചന്ദനത്തടി, നാഗലിംഗം പോലുള്ള പൂക്കള്‍ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവയ്ക്ക് സ്വഭാവിക വര്‍ണങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത്. ഇത് തികച്ചും പ്രകൃതി ജന്യമാണ്. ഈ സാരികള്‍ ത്വക്കിനും പ്രകൃതിക്കും ഏറെ അനുയോജ്യവുമാണെന്ന് നാച്വറല്‍ ഫൈബര്‍ വീവേഴ്‌സ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകന്‍ ശേഖര്‍ പറയുന്നു.

സസ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വസ്‌ത്രത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര

ഏറെ കഠിനമാണ് ഈ പ്രക്രിയ. 25 വ്യത്യസ്‌ത സസ്യങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് നാരുകള്‍ വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ പഴങ്ങള്‍, മരങ്ങളുടെ ശാഖകള്‍, വാഴപ്പഴം മുതല്‍ മുളയും കൈതച്ചക്കയും തേങ്ങയും കറ്റാര്‍വാഴയും താമരത്തണ്ടുമെല്ലാം ഇവിടെ അതിമനോഹരമായ നൂലുകളായി മാറുന്നു. ഇവ തണുത്ത വെള്ളത്തില്‍ കുതിര്‍ത്ത് വയ്ക്കുന്നു. പിന്നീട് സൂര്യപ്രകാശത്തില്‍ ഉണക്കിയെടുക്കുന്നു. പിന്നീട് ഇവയെ നാരുകളാക്കി മാറ്റി മുപ്പത് ശതമാനം പരുത്തിയും 20ശതമാനം പട്ടുമായി കൂട്ടിയിണക്കി നൂലുകളാക്കുന്നു.

WEAVERS ANAKAPUTHUR WEAVERS CHENNAI NATURAL FIBRE WEAVERS GROUP NATURAL FIBERS
The women working at the group (ETV Bharat)

നെയ്‌ത്ത് തുടങ്ങും മുമ്പ് ഇവയെ സ്വഭാവിക നിറക്കൂട്ടില്‍ മുക്കിയെടുക്കുന്നു. വേപ്പ്, മഞ്ഞള്‍, കരി, നാരങ്ങ, കൈതച്ചക്കത്തൊലി തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളില്‍ നിന്നെടുക്കുന്ന നിരവധി നിറങ്ങള്‍ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു സാരി നെയ്‌തെടുക്കണമെങ്കില്‍ നാലഞ്ച് ദിവസം വേണ്ടി വരുമെന്നും ശേഖര്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ വസ്‌ത്രം ശരീരത്തെ ചൂടില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ശരീരത്തിന്‍റെ സ്വഭാവിക തണുപ്പ് നിലനിര്‍ത്തുകയും ത്വക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മാഞ്ഞുപോകുന്ന പാരമ്പര്യത്തെ വീണ്ടെടുക്കല്‍

മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് അനകപുത്തൂര്‍ പ്രശസ്‌തമായ നെയ്ത്ത് കേന്ദ്രമായിരുന്നു. അയ്യായിരത്തിലേറെ നെയ്‌ത്ത് ശാലകള്‍ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് നൂറില്‍ താഴെയാണ് ഇവയുടെ എണ്ണം. പരുത്തി, പോളിയസ്റ്ററുകളിലേക്ക് നാം കടന്നതോടെ ഇവയുടെ പ്രതാപം മങ്ങി. ഇതോടെ ഇതിനെ വീണ്ടെുക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചതായും ശേഖര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിനായി ആദ്യം വാഴ നാരുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചു. ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് ഏറെ ഇഷ്‌ടമായി.

വളരാനുള്ള പോരാട്ടം

സാരികള്‍ക്ക് വിപണി കിട്ടിയതോടെ അതനുസരിച്ച് ഉത്‌പാദനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി. വിയറ്റ്നാം, ഫിലിപ്പൈന്‍സ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ നാരുകള്‍ വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കാന്‍ യന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. എന്നാല്‍ നമുക്കത് ഇല്ലെന്നും ശേഖര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാഴപ്പഴ ഉത്പാദന കേന്ദ്രമാണ് ഇന്ത്യ. തമിഴ്‌നാടാണ് രാജ്യത്ത് വാഴപ്പഴം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പാഴാക്കി കളയുന്ന വാഴയുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ നമുക്ക് ഇതിനായി വന്‍ തോതില്‍ ഉപയോഗിക്കാനാകും. എന്നാല്‍ പരിശീലനത്തിനടക്കം ഇതിന് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സഹായം വേണം. ഒപ്പം സാങ്കേതിക സഹായവും സ്ഥലവും വേണമെന്നും ശേഖര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സാരിയും കടന്ന് വളരുന്ന കരകൗശലം

സാരിയില്‍ നിന്ന് തങ്ങളുടെ കൈത്തൊഴില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഷര്‍ട്ടുകളിലേക്കും സ്വറ്ററുകളിലേക്കും എന്തിനേറെ ജീന്‍സുകളിലേക്ക് പോലും ഇവര്‍ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാം സ്വഭാവിക നാരുകളില്‍ നിന്നാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ഉത്പന്നങ്ങളില്‍ പകുതിയും ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ വിറ്റു പോകുന്നു. ബാക്കി സിംഗപ്പൂര്‍, ജര്‍മ്മനി, മലേഷ്യ, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നു. ഓണ്‍ലൈനിലൂടെയും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഓര്‍ഡറുകള്‍ കിട്ടുന്നത്.

താങ്ങാനാകുന്ന ആഢംബരം

1800 രൂപ വിലയുള്ള ലളിതമായ ഡിസൈനുകള്‍ മുതല്‍ അമ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള സാരികള്‍ വരെ വാഴനാരില്‍ നിന്ന് ഇവര്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നു. താമരത്തണ്ടില്‍ നിന്നുള്ള നാരില്‍ തീര്‍ത്ത 1.25 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള സാരിയാണ് സംഘം ഇതുവരെ നിര്‍മ്മിച്ചതില്‍ ഏറ്റവും വിലയേറിയത്. ഷര്‍ട്ടുകള്‍ 1500 രൂപ മുതല്‍ 2500 രൂപ വരെയുള്ളവ ലഭ്യമാണ്.

WEAVERS ANAKAPUTHUR WEAVERS CHENNAI NATURAL FIBRE WEAVERS GROUP NATURAL FIBERS
Shekhar with the sarees they wove (ETV Bharat)

കൈതച്ചക്ക നാരുകളില്‍ തീര്‍ത്ത സാരികള്‍ക്കാണ് രാജ്യാന്തര വിപണിയില്‍ പ്രിയം. 25 മുതല്‍ മുപ്പത് ലക്ഷം വരെയാണ് ഇവരുടെ വാര്‍ഷിക വരുമാനം. വാഴക്കര്‍ഷകര്‍ക്കും ഫാഷന്‍ ഡിസൈനിങ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുമായി ഇവര്‍ ശില്‍പ്പശാലകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

അംഗീകാരം അഭിമാനം

ദേശീയ വാഴപ്പഴ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നും ബംഗളുരു ഐഐടിയില്‍ നിന്നും ഇവര്‍ക്ക് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കറ്റാര്‍വാഴ സാരികള്‍ക്കാണ് അംഗീകാരം കിട്ടിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചിത്രമുള്ള ഒരു സാരി പിറന്നാള്‍ സമ്മാനമായി ഇവര്‍ നെയ്‌തെടുത്തിരുന്നു.

നെയ്ത്ത് സംഘത്തിന്‍റെ പ്രമാണികള്‍ വനിതകള്‍

അന്‍പതോളം സ്‌ത്രീകള്‍ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ അത്താണികള്‍ കൂടിയാണ് ഇവര്‍. കൈകൊണ്ട് ഒരു സാരി നെയ്‌തെടുക്കണമെങ്കില്‍ അഞ്ച് ദിവസം വേണം ഇവര്‍ർക്ക്. 200 ഗ്രാം വാഴ നാരുകളാണ് ഇവര്‍ക്ക് ഒരു ദിവസം കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകുന്നതെന്ന് നെയ്‌ത്തുകാരിയായ ലൈല പറയുന്നു. ഇവിടെ വരുമ്പോള്‍ തനിക്ക് യാതൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ലീല എന്ന മറ്റൊരു തൊഴിലാളി പറയുന്നു. എന്നാലിന്ന് നാരുകള്‍ ശേഖരിക്കല്‍ മുതല്‍ നെയ്‌ത്ത് വരെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ഈ ജോലി കൊണ്ടാണ് കുടുംബം പുലര്‍ത്തുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം കൂടി ലഭിച്ചാല്‍ കൂടുതല്‍ വനിതകള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കാനാകും.

ഭാവി

കൂടുതല്‍ സ്ഥലവും സാങ്കേതിക സഹായവും ആവശ്യപ്പെട്ട് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാരിനും ജില്ലാ കളക്‌ടര്‍ക്കും കേന്ദ്ര കൈത്തറി-വസ്‌ത്ര മന്ത്രാലയത്തിനും ഇവര്‍ നിവേദനം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ലോകമെങ്ങും അനകപൂത്തൂരില്‍ നിന്നുള്ള പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ സാരികള്‍ നിറയുന്ന വസ്‌ത്ര ശേഖരമാണ് ശേഖറിന്‍റെ സ്വപ്‌നം. ഒപ്പം മണ്‍മറഞ്ഞ് പോയേക്കാവുന്ന ഒരു കരകൗശല വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും കുറച്ച് പേര്‍ക്ക് ഉപജീവനമാര്‍ഗമാകുകയും ചെയ്യുക, പാരമ്പര്യത്തെയും സുസ്ഥിരതയെയും ചേര്‍ത്തു പിടിക്കുക എന്നതും ഇവര്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

Last Updated : August 16, 2025 at 2:27 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

WEAVERS ANAKAPUTHURWEAVERS CHENNAINATURAL FIBRE WEAVERS GROUPNATURAL FIBERSNATURE WASTE INTO SAREES

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ആദ്യമിനുറ്റുകള്‍ വിലപ്പെട്ടത്; പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റാല്‍ എന്തു ചെയ്യണം? ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ചില മാര്‍ഗങ്ങള്‍

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

പരിമിതികളിൽ തളരാതെ ബധിര, മൂക ദമ്പതികള്‍; ഇന്നീ ഒള്ളൂർക്കടവ് പാലവും ചായക്കടയും നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയ കേന്ദ്രം

രക്തസാക്ഷികള്‍ക്കായി ഒരു ക്ഷേത്രം: അറിയാം രാജ്യത്തിനായി ചോര ചിന്തിയവര്‍ക്കായുള്ള ഇന്‍ക്വിലാബ് ക്ഷേത്ര വിശേഷങ്ങള്‍

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.