ETV Bharat / bharat

പാഞ്ഞ് കയറിയത് ഊരാക്കുടുക്കിലേക്ക്; ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കുടുങ്ങി കുതിര - HORSE TRAPPED IN AUTO RICKSHAW

Horse trapped in auto rickshaw ( ETV Bharat )

Published : July 23, 2025 at 9:04 PM IST

By ETV Bharat Kerala Team

ജബൽപൂരിലെ നാഗർത്ത് ചൗക്കിന് സമീപം രണ്ട് തെരുവ് കുതിരകൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷമാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ മൂല കാരണം. പരസ്‌പരം പോരടിച്ച കുതിരകള്‍ ആദ്യം ഒരു ഷോറൂം തകർത്തു. പിന്നീട് ഇതിൽ ഒരു കുതിര ഓടുന്ന ഓട്ടോയിലേക്ക് ചാടിക്കയറുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ സംഭവം അത്ര തമാശയല്ല. റിക്ഷയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് യാത്രക്കാർക്ക് സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവരെ ഉടൻ തന്നെ ആംബുലൻസിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചു. ശേഷം കുതിരയെ പുറത്തെടുക്കാനായി നാട്ടുകാരുടെ ശ്രമം. മണിക്കൂറുകളുടെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് കുതിരയെ പുറത്തെത്തിക്കാനായത്.

Horse trapped in an auto rickshaw (ETV Bharat)

Horse trapped in an auto rickshaw (ETV Bharat)

വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് കുതിരയെ പുറത്തെടുത്തതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. നഗരത്തിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന തെരുവ് മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം കാരണം ജനജീവിതം ദുസഹമാകുന്നുവെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന കുതിരകള്‍ വലിയ ഭീഷണിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഈ കുതിരകളെ പിടികൂടി പ്രശ്‌നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

Horse trapped in an auto rickshaw (ETV Bharat)

സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇതിനോടകം സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വൈറലാണ്. രസകരമായ കമൻ്റുകളും വീഡിയോയ്‌ക്കുണ്ട്. ചിലർ സംഭവം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കണ്ടും നിരവധി കമൻ്റുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

Also Read: പാലും തൈരും കാപ്പിയും ചായയും വില്‍ക്കാതെ വ്യാപാരികള്‍; 'ജിഎസ്‌ടി നോട്ടീസ്' പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു, വലഞ്ഞ് ജനങ്ങള്‍ - PROTEST AGAINST GST IN KARNATAKA