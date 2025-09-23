സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും, അവരോടൊപ്പം ആഘോഷപൂര്വ്വം സമയം ചെലവിടും, അറിയാം ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം വിശദമായി
രാശിഫലം വിശദമായി.
Published : September 23, 2025 at 7:09 AM IST
തീയതി: 23-09-2025 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: കന്നി
തിഥി: ശുക്ല ദ്വിതീയ
നക്ഷത്രം: അത്തം
അമൃതകാലം: 12:16PM മുതല് 01:47 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:37AM മുതല് 9:25AM വരെയും 11:49AM മുതല് 12:37PM വരെയും
രാഹുകാലം: 03:18PM മുതല് 04:49PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:20 PM
ചിങ്ങം: സാമ്പത്തികമായി മെച്ചപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം. ചെലവുകൾ ഉയരാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടുന്നത് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. കുടുംബവും സുഹൃത്തുക്കളും - പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കൾ - അവരുടെ പിന്തുണയും സഹകരണവും നല്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്.
കന്നി: ഗുണദോഷഫലങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രസ്വഭാവമുള്ള ഒരു ദിവസം കാത്തിരിക്കുന്നു. ആശയങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായും നടത്തുന്ന ഉപയോഗപ്രദവും ആകർഷകവുമായ എല്ലാ സംഭാഷണങ്ങളാലും സമ്പന്നരാക്കപ്പെട്ടതായും തോന്നും. അവ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യും. സാമ്പത്തിക രംഗത്തും ഈ ദിവസം മികച്ചതാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ഉടൻ കൊയ്തെടുക്കും.
തുലാം: അത്ര ലാഭകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും അഭിമുഖങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്. എന്നാല് പ്രതീക്ഷ കൈവിടേണ്ടതില്ല. കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുക. നന്നായി ശ്രമിച്ചാല് ഫലപ്രദമാകുകതന്നെ ചെയ്യും.
വൃശ്ചികം: അനുകൂല ദിവസമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അവരോടൊപ്പം ആഘോഷപൂര്വ്വം സമയം ചെലവിടുകയും ചെയ്യും. അധികം താമസിയാതെ വേതനത്തിലോ വരുമാനത്തിലോ വര്ദ്ധനയുണ്ടാകും. ''മേലുദ്യോഗസ്ഥര് നിങ്ങളുടെ ജോലിയില് സംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിത പങ്കാളിയും.
ധനു: ധനുരാശിക്കാര്ക്ക് ഈ ദിവസം വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള് വേണ്ട രീതിയില് കൈകാര്യം ചെയ്യും. സ്വന്തം ജോലി വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ജോലിയില് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ച് ചില പ്രധാന തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കും. ബിസിനസ്സ് യാത്രകള്ക്കും സാദ്ധ്യത. മേലധികാരിയില് സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് മതിപ്പുളവാക്കിയ നിങ്ങള്ക്ക് പ്രൊമോഷന് സാദ്ധ്യതയും കാണുന്നു. പിതാവില് നിന്നും വീട്ടിലെ മുതിര്ന്നവരില്നിന്നും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.
മകരം: സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. ബുദ്ധിപരമായ ജോലികള് നിര്വ്വഹിക്കാന് പറ്റിയ സമയമാണിത്. എഴുത്തിലും സാഹിത്യത്തിലും തല്പരരായവര്ക്ക് ദിവസം നന്ന്. സര്ക്കാര് കാര്യങ്ങളില് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങള്ക്കെതിരെ പൊരുതേണ്ടിവരും. ദിനാന്ത്യമാകുമ്പോഴേക്കും വല്ലാതെ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും. മാനസികമായും വൈകാരികമായും പരിക്ഷീണനാകും.
കുംഭം: വല്ലാതെ ദേഷ്യം വന്നേക്കാം. സഹപ്രവര്ത്തകരില് നിന്നോ കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്മാരില് നിന്നോ ലഭിക്കാന് പോകുന്നത്, ജോലി തീരാത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില നിസ്സാര കാരണങ്ങളായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാന് പോകുന്നതിനു പകരം ജോലി തീര്ക്കാന് നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
മീനം: വിനോദത്തിനായി കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ രസകരവും ഭോഗാസക്തവുമായ പരിശ്രമങ്ങളെ നക്ഷത്രങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നു, അതിനാൽ, സുഹൃത്തുക്കളുമായോ കുടുംബവുമായോ ഉള്ള എല്ലാ യാത്രകളും വിനോദങ്ങളും ഉല്ലാസങ്ങളും വിരുന്നുകളും പരമാവധി ആസ്വദിക്കാന് പരിശ്രമിക്കുക.
മേടം: ഒരു നല്ല വാര്ത്ത ഉത്സാഹം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചേക്കാം. ഈ വാര്ത്ത ഒരുപക്ഷേ വ്യക്തിപരമായിരിക്കാം; അല്ലെങ്കില് ധനസംബന്ധമായ പ്രയോജനമുണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കാം. പൊതുവെ ശക്തമായ ശ്രമം നടത്തുന്ന ആളാണ്. അതിന് വലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും.
ഇടവം: വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ചിട്ടയോടും ശ്രദ്ധയോടും, വിനയത്തോടും പെരുമാറുന്നതായി കാണാം. സാഹചര്യങ്ങളാവശ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തില് കാര്യങ്ങള് നടത്തുന്നതിനും ഏറ്റവും നല്ല തന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട്. ഒരു അധികാരിയെപോലെയോ ഒരു യഥാര്ത്ഥ യജമാനനെ പോലെയോ പെരുമാറുകയും. എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നു വച്ചാല് അത് നേടുന്നതില് നിന്ന് പിന്നോട്ടുപോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും.
മിഥുനം: വികാരപ്രകടനങ്ങള് അതിരുകടക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം - പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളുമായി ഇടപെടുമ്പോള്. വൈകാരികമായി ചൂഷണം ചെയ്യാന് ഒരു സ്ത്രീയെ അനുവദിച്ചാല് കുഴപ്പത്തില് ചെന്ന് ചാടും. സ്ത്രീയേക്കാള് കൂടുതല് ആപല്ക്കരമായ ഒരേ ഒന്ന് ജലാശയമാണ്. മദ്യവും മറ്റുലഹരിപദാര്ത്ഥങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക. ചില ചിന്തകള് അലോസരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള സംഘര്ഷം ഒഴിവാക്കുക.
കര്ക്കടകം: അദ്ധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം ചെലവഴിക്കുന്നതില് വളരെ ശ്രദ്ധാലുവാണ്. എന്നാല് കൂടുതല് പിശുക്ക് കാണിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ തുടരുന്നതാണ് ശരിയും. കുടുംബവും കൂട്ടുകാരും കാരണം കൂടുതല് ഭാരം വന്നുചേരാനുള്ള സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയുടെ സ്വഭാവത്തിലോ ഉദ്ദേശ്യത്തിലോ രണ്ടിലുമോ ചില മാറ്റങ്ങള് വരാനുള്ള സാദ്ധ്യതയും കാണുന്നുണ്ട്.