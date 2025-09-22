ETV Bharat / bharat

'നിങ്ങൾക്കായി നിർമ്മിച്ചവരെ' കണ്ടുമുട്ടും!, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശി ഫലം വിശദമായി

അറിയാം നിങ്ങളുടെ സൂര്യരാശി ഫലം വിശദമായി...

HOROSCOPE astrology ജ്യോതിഷഫലം നിങ്ങളുടെ ഇന്ന്
Representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2025 at 7:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തീയതി: 22-09-2025 തിങ്കള്‍

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: ചിങ്ങം

തിഥി: ശുക്ല പ്രഥമ

നക്ഷത്രം: ഉത്രം

അമൃതകാലം: 01:47PM മുതല്‍ 03:18PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 12:37PM മുതല്‍ 01:25PM വരെയും 03:1PM മുതല്‍ 03:49PM വരെയും

രാഹുകാലം: 07:44AM മുതല്‍ 09:15AM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:13 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:20 PM

ചിങ്ങം: എല്ലാം വളരെ ഗംഭീരമായി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കരുത്. ഇത്തരം പ്രതീക്ഷകള്‍ മാറ്റി വയ്ക്കണം. ലഭ്യമായ സ്രോതസ്സുകളെ കഴിയുന്ന വിധത്തില്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം, വളരെയൊന്നും ഉല്പ്പാദനക്ഷമതയില്ലാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.

കന്നി: ചുറ്റുമുള്ളവര്‍ നിങ്ങളോടുള്ള ആരാധനയിലും, നിങ്ങളില്‍ നിന്ന് പ്രചോദനമുള്‍കൊള്ളുവാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിലും വ്യാപൃതരായിരിക്കും. ബുദ്ധിയും സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനുള്ള കഴിവും മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രചോദനം നല്‍കുന്നതാണ്. പ്രണയജീവിതത്തില്‍ ഒരു അത്ഭുതമുണ്ടായേക്കാം. പരസ്‌പരം ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് മഹത്തായ എന്തോ ഒന്ന് വരാനിരിക്കുന്നു. കുടുംബവുമായി വളരെ ഗുണകരമായി സമയം ചെലവഴിക്കും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കര്‍മ്മങ്ങളും വരുമ്പോള്‍ താങ്കള്‍ കുടുംബത്തിന്‍റെ കാര്യങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുകയും ഊര്ജ്ജസ്വലമായി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുക.

തുലാം: മോശം മനോഭാവവും മോശം വാക്കുകളും പല ബന്ധങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ചേക്കാം. അതിനാൽ കഴിയുമെങ്കില്‍, ആശയവിനിമയം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക. കച്ചവടത്തിലെ ഒരു മോശമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടിവന്നേക്കാം. അതിനാൽ ജോലിസ്ഥലത്തുള്ള ആളുകളുമായി പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതല്‍ നല്ലത്. കോടതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിലും, പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുമായുള്ള ബന്ധവും ഒരുപക്ഷേ ഈ കാലയളവിൽ തകര്‍ക്കപ്പെട്ടേക്കാം.

വൃശ്ചികം: ഒരു മനോഹരമായ ദിവസം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയും. ഈ ദിവസം അവസരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും ജോലിസ്ഥലത്ത് വിജയകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതുമാണ്. കൂടാതെ, മുതിര്‍ന്നവര്‍ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കൂടുതല്‍ മതിപ്പുളവാക്കും. കുരുക്കുകളഴിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നക്ഷത്രങ്ങൾ അനുകൂലമായി ഭവിയ്ക്കും. പിന്നേ, 'നിങ്ങൾക്കായി നിർമ്മിച്ചവരെ' കണ്ടുമുട്ടും!

ധനു; ഏറ്റവും അടുത്തവര്‍ക്ക് വേണ്ടി അല്‍പ സമയം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളും പങ്കാളിയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. കൂട്ടുകാരും അവരുടെ പങ്ക് ചേരും. വളരെ ഉല്സാഹഭരിതവും കൗതുകകരവുമായ ഒരു രാത്രി തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മകരം: ഗുണദോഷഫലങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രസ്വഭാവമുള്ള ദിവസം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയും. ഈ ദിവസം രണ്ട് വൃത്തിയുള്ള ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ ആയിരിക്കും: ഒരു ഭാഗം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും, മറ്റേത് ഗുണകരമല്ലാത്ത വശങ്ങളിൽ അല്പം കുറവായിരിക്കും. ബൗദ്ധിക വ്യാപാരം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഇടപാടുകൾക്കും ഇതുനല്ല സമയമായിരിക്കും. ഏതൊരു ചർച്ചയിലും മികവ് പുലർത്തും, മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെ അളവും തീവ്രതയും മതിപ്പുളവാക്കും.

കുംഭം: ഒരുപാട് വിഷമങ്ങള്‍ മനസ്സിന് പിരിമുറുക്കം നല്‍കും. അത് ഒടുവില്‍ കോപത്തിലേക്കും അസ്വസ്ഥതയിലേക്കും നയിക്കും. ദൈവത്തെ സ്‌മരിച്ചുകൊണ്ടും ശാന്തതയും ധ്യാനവും അനുഷ്‌ഠിച്ചുകൊണ്ടും ഈ അവസ്ഥയെ മറികടക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. അതോടെ മനസ്സിന് സമാധാനം കൈവരും. മോഷണം പോലെയുള്ള അധാര്‍മിക വൃത്തികളില്‍ ഇടപെടാതിരിക്കുക. അശുഭ ചിന്താഗതി മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചേക്കാം. പരുഷവാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. വീട്ടിലെ ഒരു ശുഭകരമായ ചടങ്ങ് കാരണം ചെലവുകള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

മീനം: ചില കൃത്യങ്ങളോട് സഹകരിക്കാനും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ ഒരേ സമയം പങ്കു ചേരാനും സാധിച്ചില്ല എന്നു വരാം. എന്തായാലും ആവശ്യമുള്ളത് ചെയ്യുക. കഴിവ് തെളിയിക്കുകയും എല്ലാവരും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യും. സ്ത്രീകള്‍ ലാഭമുണ്ടാക്കുകയും ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടതായി അവര്‍ക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും.

മേടം: ജീവിതത്തിന്‍റെ എല്ലാതുറകളിലും കളിയും ചിരിയും സംതൃപ്‌തിയും നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. ലക്ഷ്‌മീ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കാരണം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ വലിയ മുന്നേറ്റവും നേട്ടവും ഉണ്ടാകും. അധ്വാനം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കാന്‍ കഴിയും. ബിസിനസിന് വേണ്ട ചില പരസ്യപദ്ധതികള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും കഴിഞ്ഞെന്നുവരും. അത് ഫലപ്രദമാവുകയും ചെയ്യും. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള ആശയവിനിമയം ഗുണകരമാകും. ബിസിനസ്സും ഉല്ലാസവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയും. ചെറിയ യാത്രയ്ക്ക് സാദ്ധ്യത കാണുന്നു. സമൂഹ്യപ്രസക്തിയുള്ള ചില പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് നല്ല സമയം.

ഇടവം: ഉയര്‍ന്ന മാനസികനില, ചിന്തകള്‍, മധുരഭാഷണം എന്നിവ മറ്റുള്ളവരില്‍ മതിപ്പുളവാക്കും. വിവേകത്തോടെ പെരുമാറാനുള്ള ബോധം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ പ്രത്യേക കഴിവുണ്ട്. വശത്താക്കാന്‍ ഏറ്റവും വിഷമമുള്ളവരെ പോലും മധുരഭാഷണങ്ങള്‍കൊണ്ട് ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ കഴിയും. അതിനാല്‍ സിമ്പോസിയങ്ങള്‍, ചര്‍ച്ചകള്‍, സംവാദങ്ങള്‍ എന്നിവയില്‍ തിളങ്ങും. പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം പെട്ടെന്നുണ്ടായില്ലെങ്കിലും നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. തീര്‍ച്ചയായും കാര്യങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടും. ദഹനസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് സാദ്ധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക. സാഹിത്യത്തില്‍ താത്‌പര്യം തോന്നാം.

മിഥുനം: ചഞ്ചലവും സന്ദിഗ്ദ്ധവുമായ മാനസിക അവസ്ഥയിലായിലായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷേ ധ്രുവാന്തരമുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാകും. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒരു സാദ്ധ്യതയോടും പ്രത്യേക വൈകാരികബന്ധം കാണിക്കരുത്. അമ്മയുടെ സാമീപ്യം ആശ്വാസം പകരും. ആത്മീയമോ ബൗദ്ധികമോ ആയ ചര്‍ച്ചകളില്‍ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കില്‍, തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണം. കുടുംബത്തിലെ മുതിര്‍ന്നവരുമായി സ്ഥാവര-ജംഗമസ്വത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചോ പൈതൃകസ്വത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാതിരിക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ജോലി സംബന്ധമായ യാത്രയ്ക്ക് സാദ്ധ്യത. എന്നാല്‍ അത് കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കണം.

കര്‍ക്കടകം: പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു ഷോപ്പിംഗ് നടത്തും. സുന്ദര പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് ഉദാരമനസ്‌കത തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സൗഹൃദം പരിശ്രമങ്ങളെ വിലമതിക്കും.

For All Latest Updates

TAGGED:

HOROSCOPEASTROLOGYജ്യോതിഷഫലംനിങ്ങളുടെ ഇന്ന്OROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.