ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് സംഭവ ബഹുലമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി
Published : September 21, 2025 at 7:00 AM IST
തീയതി: 21-09-2025 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: അമാവാസി
നക്ഷത്രം: പൂരം
നക്ഷത്രം: 03:19PM മുതല് 04:50PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 04:37PM മുതല് 05:25PM വരെ
രാഹുകാലം:04:50PM മുതല് 06:21PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:21 PM
ചിങ്ങം: നിശ്ചയദാർഢ്യത്തില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം വളരെയേറെ ശാന്തവും സൗഹൃദപൂർണവും ആയിരിക്കും. വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾ അനുഗ്രഹീതമായ വൈവാഹിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നതായിരിക്കും. മുതിർന്നവര് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഗുണഫലങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും. ആഡംബരത്തിനും ആര്ഭാടത്തിനുമായി ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കും. പണം മുഴുവനും നഷ്ടമാകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
കന്നി: വളരെയേറെ ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുള്ളവനും വളരെ വികാരവൈവശ്യം പുലർത്തുന്ന ആളുമായിരിക്കും. പ്രതികൂലസാഹചര്യങ്ങളിൽ വഴങ്ങുന്ന ആളാകരുത്. ആശയസംഘട്ടനങ്ങൾ അവഗണിക്കുക; അല്ലെങ്കിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിനുമുമ്പ് വാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്രകാരം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മനസ്സിനെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. ചെലവുകളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികനില അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലെത്താം.
തുലാം: നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ ദിവസത്തെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാക്കിമാറ്റിയേക്കാം. സാമൂഹ്യപരമായ ഇടപെടലുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ശാന്തമായ മനോനില പുലർത്തുക. പുതിയ ദൗത്യങ്ങള് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു നല്ല തീരുമാനം ആയിരിക്കുകയില്ല. കൂടുതൽ മാനസികസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും.
വൃശ്ചികം: സംഭവബഹുല ദിനമായിരിക്കും. അത്ഭുതകരമായ ആശയങ്ങൾ… നടക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ പദ്ധതികൾ… അവസാന തീയതിക്കകം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുക. എല്ലാ സംരംഭങ്ങളിലും വിജയം നേടുക എന്ന അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും നേടാൻ തയ്യാറാവുക. സ്വത്ത് വകകളെ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ദിവസമാണ്.
ധനു: ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ദിവസം ആയിരിക്കും. മതപരമായ ഒരു യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ ആഘോഷങ്ങള് ആശ്വാസം നല്കും. നല്ല രീതിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുകയില്ല. ആയത് സഹപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണമാകാം. ദിവസത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിനുശേഷം കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടാം. പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലങ്ങള് ലഭിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യാ
മകരം: ആവേശം ഒരു തരത്തിലും സഹായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ദീർഘനേരമുള്ള ചർച്ചകൾ ഒഴിവാക്കുക. ശാന്തമായ മനോനില പുലർത്തുക. ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക്.ആർക്കെങ്കിലും ഗുരുതരമായ അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതിനാല് അപ്രതീക്ഷിതമായ സാമ്പത്തികബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകും.
കുംഭം: ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായും കക്ഷികളുമായും നല്ല ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് നല്ല ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിത്തരുന്നതിനിടയാക്കും. സഹപ്രവർത്തകരുമായുള്ള ചർച്ചകൾ ഒഴിവാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചാലും പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിരാശനായിരിക്കും. ഗൃഹാന്തരീക്ഷം ശാന്തവും സമാധാനപൂർണവും ആയിരിക്കും
മീനം: ഒരു ശരാശരി ദിവസം മാത്രമാണെന്നാണ് ഫലത്തിൽ കാണുന്നത്. കുടുംബവുമൊത്ത് നല്ല സമയം പങ്കിടുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതപങ്കാളിയിൽ നിന്ന് നിസ്സാരമായ ദോഷഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ദിവസത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വിഷാദവാനാക്കി മാറ്റിയേക്കാം. പങ്കാളിയുടെ അനാരോഗ്യമായിരിക്കാം ചിലര്ക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം ആയിമാറുക.
മേടം: അസാമാന്യ മികവ് അനുഭവപ്പെടും. എന്നിരുന്നാലും മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല എന്നത് ഓര്മിക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി അവരോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. വിജയത്തില് സംഭാവന നല്കിയവരെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഗുണകരമാകും. കുട്ടികള്ക്ക് സമ്മാനങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും നല്കേണ്ടി വരും
ഇടവം: ചിന്തോദ്ദീപകവും അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതുമായ ഒരു ദിനമാകും ഇത്. ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയില് കാര്യങ്ങള് നടക്കാത്തതില് നിരാശപ്പെടരുത്. ഇന്നത്തോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കില്ല എന്ന ചിന്ത മനസില് ഉണ്ടാകണം. ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം കാര്യങ്ങള് മികച്ച രീതിയില് മാറ്റപ്പെടുന്നതിന് സഹായകമാകും
മിഥുനം: സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നന്നായി ആസ്വദിക്കുക. ഈ ദിവസം സമാധാനപൂർവം കടന്നുപോകുന്നത് ആയിരിക്കും. സഹോദരന്മാരോടൊപ്പം നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. ദിവസത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തിനു ശേഷമുള്ള ഗ്രഹനില അനുകൂലമല്ലാത്തതിനാൽ മാന്ദ്യഫലങ്ങള് ആയിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക. നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റീവ് ആയി കാണപ്പെടുന്നുവെന്നതിനാല് അസ്വസ്ഥതയും അതുപോലെ തന്നെ ദേഷ്യവും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും.
കര്ക്കടകം: പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനാൽ സംഭവബഹുലമായിരിക്കും. വക്രബുദ്ധികൾക്ക് ഫലപ്രദമായ മറുപടി നൽകുന്നതിന് നാവ് ശക്തമായിരിക്കും. വൈകുന്നേരം വിശ്രമിക്കുന്നതിന്നായി ഒരു വിനോദയാത്ര നടത്താനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു. സഹപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളുമായി നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതായിരിക്കും.