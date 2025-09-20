ETV Bharat / bharat

ചുറ്റും നന്മ പരത്തും, ഏവരെയും ആകര്‍ഷിക്കും, നിങ്ങളെ പോലെയാകാന്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ ആഗ്രഹിക്കും.. അറിയാം ഇന്നത്തെ സൂര്യരാശി ഫലം വിശദമായി

അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി

HOROSCOPE Astrology നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് ജ്യോതിഷഫലം
Representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 20, 2025 at 6:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തീയതി: 20-09-2025 ശനി

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: ചിങ്ങം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ചതുര്‍ദശി

നക്ഷത്രം: മകം

അമൃതകാലം : 06:13AM മുതല്‍ 07:44AM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം : 7:49AM മുതല്‍ 8:37AM വരെ

രാഹുകാലം: 09:15AM മുതല്‍ 10:46AM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:13 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:21 PM

ചിങ്ങം: ചില പുതിയ സംരംഭങ്ങളും ജോലികളും ലഭിക്കും. എന്ത് ഏറ്റെടുത്താലും അവയൊക്കെ വിദഗ്‌ദ്ധമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ചില ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തേക്കാം. എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാനാവുന്ന ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം.

കന്നി: കുടുംബബന്ധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കും. മധ്യസ്ഥതയിൽ ഒത്ത് തീർപ്പാക്കാനുള്ള കഴിവ്, കാര്യങ്ങൾ ഹൃദ്യമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. ശാന്തമായും കണക്കു കൂട്ടലുകളോടെയുമുള്ള സമീപനം, ജീവിതത്തിലെ പല പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഒപ്പം പല പാഠങ്ങളും പഠിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.

തുലാം: സുഖഭോജനം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ സ്വാദും നന്നായി ആസ്വദിക്കുക. ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ വരുന്ന നിരവധി അവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമനുയോജ്യമായത് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നേക്കാം. പക്ഷേ ഒന്നും വിഷമിക്കാനില്ല. ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. വേണ്ടത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകില്ല.

വൃശ്ചികം: പ്രസന്നസ്വഭാവം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചുറ്റും നന്മ പരത്താൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. എല്ലാത്തരം അപവാദങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറും. ഒരുപാടു പേരുടെ ആകർഷണകേന്ദ്രമായി മാറും. തന്നെയുമല്ല, അവർ നിങ്ങളോട് കിടപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും.

ധനു: ഓഫീസ്സിൽ കാണിക്കുന്ന സമർപ്പണ മനോഭാവം കണക്കില്ലാത്ത ജോലിഭാരം നിങ്ങളെ ഏൽ‌പ്പിക്കാനുള്ള കാരണമാവാം. ജോലിയിൽ അമിതതാൽ‌പ്പര്യമുള്ളവനായി മാറാനുള്ള അവസരവും കാണുന്നു. എന്നാൽ വൈകുന്നേരത്തോടെ വിശ്രമം ലഭിക്കുകയും ബാക്കിയുള്ള സമയം ആശ്വാസത്തോടിരിക്കാനും സാധിക്കും.

മകരം: നിയമപരമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്‌നത്തിൽ അകപ്പെട്ടാൽ, അതിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നി നിൽക്കണം. ഒരിക്കലും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാകാതെ അതിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് പോകരുത്. ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടം വരെ വന്നേക്കാം. ഇനം തിരിക്കലിന്‍റെ ഇടനിലക്കാരനാണെങ്കിൽ, ഇതിലും വലിയ നഷ്‌ടങ്ങളായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. ഇത് തടയുന്നതിനായി, എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടെ എല്ലാ വശങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകണം.

കുംഭം: പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ചേർന്ന് ആസ്വദിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഉല്ലാസയാത്രയും ഷോപ്പിങ്ങും ഉണ്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സ്നേഹത്തോടും ആഘോഷത്തോടുമിരിക്കും.

മീനം: ആളുകളെ അറിയുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് അനുഭാവം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കാൻ അത് സഹായിക്കും. സമർഥനായ മേലധികാരിയും സഹപ്രവർത്തകനും പങ്കാളിയും സഹോദരനുമാണെന്ന് തെളിയിക്കും. അവ ഒരു നല്ല വ്യക്തി ആക്കുന്നതിനാൽ, അവയൊന്നും നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിക്കളയരുത്.

മേടം: കുട്ടികളുണ്ടെങ്കില്‍ ഒറ്റപ്പെടലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതായി അവർ കാണാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എല്ലാത്തിനുമുപരി, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ചില ദിവസങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ശേഷിക്കുന്ന അസൈൻമെന്‍റുകൾ പൂർത്തിയാക്കും. മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിലും പൊതു സേവനങ്ങളിലും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് ഫലപ്രദമായ ദിവസമായിരിക്കും.

ഇടവം: മത്സരത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി സർഗാത്മക ശ്രേണി പൂർണ്ണമാകും. കാര്യക്ഷമത ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകില്ല. മികച്ച പ്രവർത്തനത്തിന്‍റെ ഗുണമേന്മ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. തീർച്ചയായും സഹപ്രവർത്തകരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യും.

മിഥുനം: വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുമായി വൈകാരികമായ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ദിവസത്തിന്‍റെ ഭൂരിഭാഗവും നിങ്ങൾ ആഹ്ലാദവാനായും സന്തോഷവാനായുമിരിക്കും. എന്നാലും, ചില ചില്ലറ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പിന്നീട് അലട്ടിയേക്കാം. സമ്മർദ്ദങ്ങളെ സമചിത്തതയോടെ നിർവീര്യമാക്കുക.

കര്‍ക്കടകം: അത്ര ഗുണകരമായ ദിവസമല്ല. അത്ര വലിയ നഷ്‌ടങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും, എന്തോ ചിലത് നഷ്‌ടമായതുപോലെയോ ഒറ്റപ്പെട്ടതുപോലെയോ ഒക്കെ തോന്നിയേക്കാം. കുട്ടികൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ, അവരുടെ അഭാവത്തിൽ, വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടതുപോലെയും തോന്നാം.

For All Latest Updates

TAGGED:

HOROSCOPEASTROLOGYനിങ്ങളുടെ ഇന്ന്ജ്യോതിഷഫലംHOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.