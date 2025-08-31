തീയതി: 31-08-2025 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: ശുക്ല അഷ്ടമി
നക്ഷത്രം: അനിഴം
അമൃതകാലം: 03:29PM മുതല് 05:01PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 04:38 PM മുതല് 05:26PM വരെ
രാഹുകാലം: 05:01PM മുതല് 06:34 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:34 PM
ചിങ്ങം: ദിവസം മുഴുവൻ ജോലിക്കായി ചെലവഴിക്കും. വലിയ കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ സൂപ്പർവൈസർമാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. വീട്ടമ്മമാർ ഇന്ന് ലൗകികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കും. എല്ലാക്കര്യങ്ങളിലും നല്ലൊരു ദിവസമാണെന്ന് തെളിയപ്പെടും.
കന്നി: അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ദിവസത്തിന്റെ അധികസമയവും കവരും. പരീക്ഷ അടുത്തതിനാൽ കുട്ടികൾ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പഠന സമയവും ഒഴിവുസമയവും തമ്മിൽ തുലനം ചെയ്യുകയും വേണം. നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്.
തുലാം: വളരെ യോജിക്കുന്ന മാനസികനിലയുള്ളവരുമായി കാണുന്നതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും. ധാരാളം സരസസംഭാഷണത്തിനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ഉൾക്കാഴ്ച്ചയെ നിലവിലെ യാഥാർത്ഥ്യമായി വികസിപ്പിച്ച് ശ്രമങ്ങളെ ഫലപ്രദമാക്കിമാറ്റണം.
വൃശ്ചികം: പ്രേമവും അത്യുത്സാഹവും ജീവിതരീതികൾ പോലെയാണ്. ഈ ഘടകങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കും. എന്നാൽ അത് അധികമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാനികരമാകും.
ധനു: മേലധികാരികള് പുതിയ വെല്ലുവിളികൾ നല്കി നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കും. എന്നാൽ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് അവരേൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി വർണ്ണച്ചിറകുമായി പറന്നുയരുകയും അംഗീകാരം നേടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസെന്റീവുകളെന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചാൽ അതിൽ അതിശയിക്കേണ്ടതില്ല.
മകരം: നല്ല ആശയവിനിമയ പാടവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ശാഠ്യമുള്ള ആളുകളെയും പാട്ടിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്നാലും ഈ കഴിവ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മൂർച്ച വരുത്തണം. ആ സംഗതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും സമുചിതമായ പ്രതികരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും.
കുംഭം: ചില കാര്യങ്ങളിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗ്ഗവും കാണാതെ ചക്രവ്യൂഹത്തിലായപോലെ തോന്നും. എങ്കിലും ഒരു സ്വതന്ത്രവ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ ആരുടേയും സഹായമില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തരണം ചെയ്യും. കൂടാതെ, ആരുടേയും സഹായമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും.
മീനം: യാത്രയെ സ്നേഹിക്കുകയും യാത്രകൾ നടത്തുന്നതിനായി കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട്തന്നെ ഒരു സാഹസികയാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. കൂടാതെ, മുഷിപ്പിക്കുന്ന പതിവ് ജീവിത ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര ഒരവധി നൽകും.
മേടം: ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ഉത്തേജിപ്പിക്കൂ…! നിങ്ങളായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ കേന്ദ്രബിന്ദു.
ഇടവം: പോസിറ്റീവായ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളെയും നല്ല സ്വഭാവത്തെയും എതിർക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. സ്വഭാവഗുണത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം പ്രതികരിക്കുക. ആരെയും നിങ്ങളുടെ നന്മയുടെ വഴി തടസ്സപ്പെടുത്താൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക.
മിഥുനം: മാനേജർമാർ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകും. ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ എന്തായാലും ദിവസത്തിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫലങ്ങൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങും. അത് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ദിനം ഒരു ആഘോഷമായി മാറും. അടുത്ത രണ്ടു ദിവസത്തേക്കെങ്കിലും ടെൻഡറുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് വൈകിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
കര്ക്കടകം: പതിവുചര്യകളിലെ നിസ്സാരകാര്യങ്ങളിലൊന്നിൽ വ്യാപാരിച്ചേക്കാം. കിംവദന്തികൾ... തമാശ... ചിരി... എന്നിവ ഹൃദയത്തെയും മനസ്സിനെയും ചില അപൂർവ ചാരിതാർഥ്യങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കും. പക്ഷെ സ്വതന്ത്രമായ സമയത്ത് സാധാരണയായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇത്. അങ്ങനെ, ദിവസം നീങ്ങുമ്പോൾ, സമയം സ്വയം സംവരണം ചെയ്ത്, ശാന്തമാക്കി ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.