തീയതി:29-08-2025 വെള്ളി
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: ശുക്ല ഷഷ്ഠി
നക്ഷത്രം: ചോതി
അമൃതകാലം: 07:47AM മുതല് to 09:20AM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:38AM മുതല് 9:26 AM വരെയും 03:2PM മുതല് 03:50PM വരെയും
രാഹുകാലം: 10:52 AM മുതല് 12:25PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:35 PM
ചിങ്ങം: ബന്ധങ്ങള്... സഖ്യങ്ങള്... കൂട്ട്കെട്ടുകള്... ഇവയെല്ലാമാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തില് പ്രധാനം. ഇവയെല്ലാം കൂടുതല് പരിപോഷിപ്പിക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ കാര്യത്തില് നക്ഷത്രങ്ങള് ഉദാരമായി സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവിതം എത്രമാത്രം സുന്ദരമാണെന്ന് ഈ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങള് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു. സാമൂഹ്യജീവികളായ നമുക്ക് അതില്ലാതെ നിലനില്ക്കാനാവില്ല. ഈ ബന്ധങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിന് നിറവും മണവും നല്കുന്നത്. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ഇന്ന് സുദൃഢമാകും. അവരില്നിന്ന് എല്ലാത്തതരത്തിലുള്ള സഹകരണവും ലഭിക്കും. യാത്ര മാനസിക പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കാന് സഹായിച്ചേക്കും. തൊഴില് രംഗത്തും ഇപ്പോള് സമയം നല്ലതാണ്.
കന്നി: മധുരം മധുരതരം'' എന്നതാണ് മുദ്രാവാക്യം. ആളുകളോട് മധുരോദാരമായി പെരുമാറുന്നതില് അത്ഭുതമില്ല. മധുരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാറ്റിനും അജണ്ടയില് പ്രാമുഖ്യമുണ്ട്. സുഖകരമായ ബന്ധങ്ങള് നിലനിര്ത്തുന്നതിന്റെ നേട്ടങ്ങള് മനസ്സിലാക്കുന്നതോടെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്തു തീര്ക്കാന് കഴിയുന്നു. ഇത് ശാന്തമായ മനസ്സും ഉത്തമമായ ആരോഗ്യവും ഉറപ്പാക്കുന്നു. ബൗദ്ധികചര്ച്ചകളില് നിന്ന് അകന്നുനില്ക്കുകയും ആസ്വാദ്യമായ ഉല്ലാസവേളകളില് ശ്രദ്ധപതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാകാം മധുരപലഹാരങ്ങളില് തന്നെ പ്രിയം കാണിക്കുകയും കലോറികളുടെ കണക്ക് നോക്കാതെ ഐസ് ക്രീം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. യാത്രക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാല് അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകള് സൂക്ഷിക്കുക. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും അക്കാദമിക് കാര്യങ്ങളില് തല്പരരായവര്ക്കും ഇത് നല്ല സമയമല്ല.
തുലാം: പണത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക ഇടപാടിന്റെയും കാര്യത്തില് നിങ്ങള് സൂക്ഷ്മതയും സത്യസന്ധതയും പുലര്ത്തുന്നയാളാണ്. ‘ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭത്തിന് ധനസഹായം ആവശ്യമായി വരികയാണെങ്കില് ഇതിനേക്കാള് നല്ലൊരു സമയമില്ല. സൃഷ്ടിപരമായ കഴിവുകള് കൊണ്ട് എളുപ്പത്തില് ആളുകളില് മതിപ്പുളവാക്കാന് കഴിയും. ഇതിന് പ്രധാന കാരണം മികച്ച ആരോഗ്യനിലയും പിരിമുറുക്കമില്ലാത്ത മാനസികനിലയുമാണ്. വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളില് ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങള് എടുക്കുന്നു. സങ്കീര്ണങ്ങളായ തീരുമാനങ്ങളില് വേഗത്തിലും കൃത്യമായും എത്തിച്ചേരാന് കഴിയുന്നു. ആത്മവിശ്വാസം വര്ദ്ധിക്കുന്നു. വൈകുന്നേരത്തെ ഗംഭീരമായ ഒരു സല്ക്കാരത്തോടുകൂടി ആഘോഷിക്കുക.
വൃശ്ചികം: സംസാരവും കോപവും നിയന്ത്രിച്ച് വരുതിയില് നിര്ത്തുക. വ്യാകുലതയും ഉദാസീനതയും ആയാസവും എല്ലാം ചേര്ന്ന് മനസ്സിന് ശാന്തത കൈവരിക്കാന് കഴിയില്ല. വാഹനമോടിക്കുന്നതില് ജാഗ്രത പുലര്ത്തുക. ചികിത്സാനടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കില് അത് മാറ്റിവെക്കുക. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധപുലര്ത്തണം. അല്ലെങ്കില് അവ മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങളില് ചൂടുപിടിച്ച തര്ക്കങ്ങള് നടത്തും. സുഖാനുഭൂതികൾക്കായി പണം വ്യയം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചെലവുകള് വര്ദ്ധിക്കാം.
ധനു: സമ്പത്തും സുഖാനുഭവങ്ങളും ഒരുപോലെ കൈവരും. സാമ്പത്തികമേഖലയിലും സമൂഹത്തിലും കുടുംബത്തിലും ഭാഗ്യം ഒപ്പമുണ്ടാകും. പൊതുവില് ശുഭകരമായ ദിവസമാണ്. ബിസ്സിനസ്സിൽ ലാഭം വര്ദ്ധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു വിനോദസഞ്ചാരകേന്ദ്രത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകാം. കമിതാക്കള്ക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്. അവിവാഹിതര്ക്ക് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇണയെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരവും ഉണ്ടായേക്കും.
മകരം: കുടുംബത്തിന്റെയും മക്കളുടേയും കാര്യത്തില് സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുമുള്ള ആകസ്മിക കൂടിക്കാഴ്ചകള് മനസ്സിന് സന്തോഷം പകരും. ബിസ്സിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കും. ആ യാത്ര അനുകൂലവും ലാഭകരവുമാകും. ബിസ്സിനസ്സ്രംഗത്ത് അല്ലെങ്കില് തൊഴില്മേഖലയില് പദവിയും അന്തസ്സും ഇതുവഴി ഉയരുകയും ചെയ്യും. മേലധികാരികള് പ്രശംസിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല് പെട്ടെന്ന് നേരിടാവുന്ന ചതിക്കുഴികളെ പറ്റി ജാഗ്രത വേണം.
കുംഭം: എതിരാളികളുമായി വടംവലിക്ക് പോകാതിരിക്കുക. ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങളുണ്ടാകാം. അശ്രദ്ധ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാം. എന്നാലും മാനസികമായ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടും. മേലധികാരികളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. വിനോദകാര്യങ്ങള്ക്കായി പണം ചെലവഴിക്കും. കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസികസംഘര്ഷം ബാധിക്കും. വിദേശത്തുനിന്ന് നല്ല വാര്ത്തകള് വന്നെത്തും.
മീനം: ഗ്രഹങ്ങൾ അനുകൂലമാണ്. എല്ലാത്തരം കലകളിലും മികവ് പുലർത്താൻ അവ സഹായിക്കും. ബിസിനസിൽ പുതിയ പങ്കാളിത്തത്തിന് ഈ സമയം അനുയോജ്യമാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല ഗ്രേഡിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു പാർട്ടിയോ യാത്രയോ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തരാക്കും. വിജയം കൂടുതൽ യഥാതഥമായി തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കും.
മീനം: ഓരോ ദിവസത്തെയും ജീവിതം അടുക്കും ചിട്ടയുമുള്ളതാക്കാന് കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കും. എന്നാല് ഗ്രഹങ്ങളുടെ നിര്ഭാഗ്യകരമായ നില കാരണം കാര്യങ്ങള് ഫലപ്രദമായി പരിഹരിക്കാന് കഴിയില്ല. ക്ഷമപാലിക്കുകയും കാര്യങ്ങളെ അവ വരുന്നതുപോലെ കാണാനും മാറാനും പുരോഗതിയുണ്ടാക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങള് താത്ക്കാലികമായി ഒന്ന് നിര്ത്തി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
മേടം: പരോപകാരിയായി മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് മണ്ടത്തരം ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതായിരിക്കും. മനഃസമാധാനം തരുന്നതിനും കാരണമാകും. ഒരുപാട് ആശ്വാസം തരുന്നതിനും കാരണമാകും. ഇന്നത്തെ സന്തുഷ്ടമായ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നല്ല ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.
ഇടവം: ആശയവിനിമയരംഗത്തോ പൊതുപ്രഭാഷണരംഗത്തോ നിപുണനാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരെ അതിശയിപ്പിക്കുംവിധം അത്ഭുതകരമായ പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. പരസ്പരമുള്ള സംഭാഷണങ്ങളില് പോലും വാക്ചാതുരി ശ്രോതാക്കളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഒരുപാട് പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നേടുന്നതോടൊപ്പം ചില പ്രത്യേക ദീർഘകാല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഈ കഴിവ് സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും.
മിഥുനം: സ്വന്തം ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവന്ന് കുട്ടികളുടേയും ഇണയുടേയും - അല്ലെങ്കില് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടേയും - അവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും കണ്ടറിയണം. അവരുടെ ആരോഗ്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആരോഗ്യം സൂക്ഷ്മമായി പരിപാലിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നക്ഷത്രങ്ങള് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കാരണം, ഉദരസംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്ക്ക് സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. കഴിയുമെങ്കില് വിശ്രമിക്കുക. യാത്രകള് മാറ്റി വയ്ക്കുകയും അമിത ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുകയും പുതിയ സംരംഭങ്ങള് തുടങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക. പുതിയ ഉദ്യമങ്ങള്ക്ക് നക്ഷത്രങ്ങള് അനുകൂലമല്ല. പ്രശ്നമായേക്കാവുന്ന തര്ക്കങ്ങളില് നിന്നും ചര്ച്ചകളില് നിന്നും അകന്ന് നില്ക്കുക. നിസ്തേജന്മാരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക.അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് അപകീര്ത്തിക്ക് കാരണമായേക്കും.
കര്ക്കടകം: എന്തോ ഒരു കാര്യം അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ജോലിയിലുള്ള അസംതൃപ്തി ആകാം അത്. ഇതില്കൂടുതല് അര്ഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമുണ്ട്. ഇതാണ് നിരാശനും അസ്വസ്ഥനും ആക്കുന്നത്. അത്തരം സാഹചര്യത്തില് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വിലയിരുത്തി നോക്കുക. ശാന്തത പാലിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. അല്ലാത്തപക്ഷം വീട്ടില് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി കലഹമുണ്ടാക്കും. ചില്ലറ അസുഖങ്ങള്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുക.