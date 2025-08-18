തീയതി: 18-08-2025 തിങ്കള്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: കൃഷ്ണ ദശമി
നക്ഷത്രം: മകയിരം
അമൃതകാലം: 02:01PM മുതല് 03:34PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 12:38PM മുതല് 01:26PM വരെയും 03:2 മുതല് 03:50വരെയും
രാഹുകാലം: 07:48AM മുതല് 09:21AM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:41 PM
ചിങ്ങം: വ്യത്യസ്തമായ ദിനം. ധനവും ഭാഗ്യവും ഒരുമിച്ച് ചേരും. പണവും, ശക്തിയും, രണ്ടും ഒഴിവാക്കാനാവാത്തവയാണ്. ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ആളിനുവേണ്ടി, ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. പണം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
കന്നി: സന്തോഷം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കുടുംബമാണ്. അതിനാൽ അവർക്കൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അവരെ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി സന്തോഷിപ്പിക്കും. ദിവസത്തിന്റെ അവസാനത്തോടെ, പ്രണയാതുരനായി ആർക്കൊപ്പമിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ, അയാളെ കണ്ടുമുട്ടും!
തുലാം: ഭാഗ്യത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. നിയമപരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, കോടതിക്ക് പുറത്ത് വച്ച് തീർപ്പുകൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ സാധ്യത കാണുന്നു. മദ്ധ്യാഹ്നത്തിൽ ആരുമായും യോജിക്കില്ല. വ്യക്തിബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, വളരെ ഉറച്ച കാൽ വയ്പ്പുകൾ നടത്തും.
വൃശ്ചികം: ദിവസം പായുന്നതായി തോന്നും. ചുറ്റും മാലാഖമാർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായും. ചിന്തകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പൂർത്തിയാകാത്ത ബിസിനസ് മീറ്റിംഗുകളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും. എന്നാൽ ദിവസാവസാനം, നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തും.
ധനു: വെളിപാടിന്റെ സമയം വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു! പല രഹസ്യങ്ങളും മറക്കുകയും അവസാനം ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ഏതൊരു ബന്ധവും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നന്നായി ബന്ധപ്പെടാനും നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാനും കഴിയും. അനുഭവിക്കുന്ന സ്നേഹം കേവലം ശാരീരിക സ്നേഹത്തേക്കാൾ വലുതാണ്.
മകരം: വ്യാപാരികൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ഒരു വാഗ്ദാനവുമായിട്ടാണ് ദിവസം വരുന്നത്. ഭാര്യയ്ക്കും മകനും ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് തെളിയപ്പെടും. അതിനു പുറമേ, ആരോഗ്യകരവും സന്തുഷ്ടവുമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ക്ഷോഭവും പിരിമുറുക്കവും വൈകുന്നേരത്തോടെ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം: ജോലിസ്ഥലത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ദിവസത്തിനായി തയ്യാറാകുക! മറ്റുള്ളവരിൽ മതിപ്പുണ്ടാക്കലാണ് പ്രധാനം. അതിനാൽ, തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ സമർത്ഥമായി എടുക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. തിരക്കിട്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കും. അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മീനം: ശക്തിയുടെയും ഉത്സാഹത്തിന്റെയും ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുക, സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് വികസിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കുക. ഊർജ്ജസ്വലനും ശക്തനും ആവേശഭരിതനുമായിരിക്കും. തൊഴിൽപരമായും വ്യക്തിപരമായും പുതിയ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ ജാഗരൂകനായിരിക്കും
മേടം: ഒരു സുവർണ്ണാവസരം തേടിയെത്തും. താമസിയാതെ, ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന കൂടുതൽ ഇടപാടുകളിലൂടെ ബിസിനസ്സിൽ നാഴികക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും. പരിശ്രമത്തെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നേട്ടങ്ങള്!
ഇടവം: തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് കണക്കുകൂട്ടലുകളും വിശകലനകഴിവുകളും ആവശ്യമായി വന്നേക്കും. കാര്യങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം. തളർത്തിക്കളയുന്ന ഏതെങ്കിലും മോശം ഓര്മ്മകളിൽനിന്ന് വിമുക്തനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കും. ദിനാന്ത്യത്തില് കൂടുതൽ പരിഹാരങ്ങള് കണ്ടെത്താനും സാധിക്കും.
മിഥുനം: പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തിത്വം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടും. മറ്റുള്ളവർ പ്രകോപിപ്പിച്ചേക്കാം. അല്പ്പ സമയം ഒറ്റക്കിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ, എതിർ ലിംഗത്തിൽ പെട്ട ഒരു സുഹൃത്തിനൊപ്പം ധാരാളം സമയം ചെലവഴിച്ച് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു മതിപ്പുണ്ടാക്കാനും ശ്രമിച്ചേക്കും.
കര്ക്കടകം: പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകിയ കരുതൽ അവർ മനസ്സിലാക്കും. വിഷമമാകുമെന്ന് കരുതി അവർക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാതെപോലുമിരിക്കും. വൈകുന്നേരം വളരെ സാഹസികമായിരിക്കും. അതിലേറേ ഒരുപക്ഷേ നഗരം വിട്ട് ഒരു ചെറിയ യാത്ര പോകാൻപോലും തോന്നിയേക്കാം. സന്തോഷങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ, സൗന്ദര്യകാര്യങ്ങളിൽ സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്.