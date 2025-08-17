തീയതി: 17-08-2025 ഞായര്
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
തിഥി: ചിങ്ങം കൃഷ്ണ നവമി
നക്ഷത്രം: രോഹിണി
അമൃതകാലം: 03:35PM മുതല് 05:08PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 04:38PM മുതല് 05:26PM വരെ
രാഹുകാലം: 05:08PM മുതല് 06:41PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:42 PM
ചിങ്ങം: ദൃഢനിശ്ചയവും ആത്മവിശ്വാസവും വളരെ പൊരുത്തത്തിലായതിനാല് അത്ഭുതങ്ങള് സംഭവിക്കും. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഏറ്റെടുത്ത ജോലികളെല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കാന് സാധിക്കും. ഭാഗ്യനക്ഷത്രങ്ങള് പ്രൊമോഷന് കൊണ്ടോ അഭിനന്ദനം കൊണ്ടോ ജോലിയില് പ്രകാശം പരത്തും. ഇത് കൂടാതെ പൈതൃക സ്വത്തും കൈവന്നേക്കും. കലാകായിക സാഹിത്യ രംഗങ്ങളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്ക് അവരുടെ പ്രതിഭ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും അതുവഴി അംഗീകാരങ്ങള് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനും, സര്ക്കാര്കാര്യങ്ങള്ക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടലാസു ജോലികള്ക്ക് നല്ല ദിവസമാണ്.
കന്നി: ആത്മവിശ്വാസത്തിലൂടെ ദുര്ഘടങ്ങള് താണ്ടും. കച്ചവടത്തിലെ കഴിവുകളെ സാമ്പത്തികകാര്യവുമായി ചേർത്ത് പരിശോധിക്കും. വിജയപാതയിലേക്കുള്ള ഒരിക്കലും തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് നൂതന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും.
തുലാം: പ്രതിരോധമാണ് ചികിത്സയേക്കാള് നല്ലത്! ഓര്ക്കുക. ക്രൂരമായ വാക്കുകള്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മുറിവിന് ചികിത്സയില്ല. മുന്കോപവും അസഹ്യതയും ഒരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാന് ഉതകില്ല. പകരം ധ്യാനവും ആത്മീയതയും സമാശ്വാസം തരുന്നു. നിയമവിരുദ്ധമോ അധാർമ്മികമോ ആയ പ്രവര്ത്തികളില്നിന്ന് അകന്ന് നില്ക്കുക. അവ പ്രശ്നങ്ങള് വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. ഒരു പുതിയ ബന്ധം പടുത്തുയര്ത്താന് ഇപ്പോള് ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകാമെന്നതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ അക്കൗണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക.
വൃശ്ചികം: ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുടെ ഭാണ്ഡങ്ങള് അലമാരയില് പൂട്ടിവെക്കുക. ഇന്ന് ഉല്ലാസവേളയാണ്. പുറത്ത് പോകൂ. സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടൂ. അവരുമായി ഉല്ലാസകരമായി സമയം ചെലവഴിക്കൂ. ഒന്നിച്ചൊരു സിനിമ... അല്ലെങ്കില് ഒരു സാഹസിക യാത്ര… ഇന്ന് സമൂഹികമായ അംഗീകാരത്തിന്റെയും അഭിനന്ദനങ്ങളുടേയും കൂടി ദിവസമാണ്.
ധനു: നക്ഷത്രങ്ങള് അനുകൂലസ്ഥാനങ്ങളില് നിലകൊള്ളുന്നതുകൊണ്ട് ഭാഗ്യവും അവസരങ്ങളും തേടിയെത്തും. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം ഉല്കൃഷ്ഠമായതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം പൂർണ്ണമായും ആസ്വദിക്കാം. കുടുംബത്തിലും ജോലിസ്ഥലത്തും സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം നിലനില്ക്കും. എല്ലാവരോടും അനുഭാവപുര്വം പെരുമാറും. മാതൃഭവനത്തില് നിന്നുമുള്ള ഒരു ശുഭവാര്ത്ത കൂടുതല് ഉല്ലാസം നല്കും. എതിരാളികളേക്കാള് ശക്തനാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ഒരു ജേതാവായി മുന്നേറുകയും ചെയ്യും.
മകരം: ദിനം മികച്ച രീതിയില് ആരംഭിക്കുകയും വളരെപ്പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിവുകളാല് മറ്റുള്ളവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഉത്പാദനക്ഷമത വര്ധിപ്പിക്കാന് പ്രവര്ത്തനരീതിയില് മാറ്റം വരുത്താന് സാധ്യതയുണ്ട്. വര്ധിച്ച ആത്മവിശ്വാസം മികച്ച പ്രതിഫലത്തോടെ നല്ലൊരു ദിനം സമ്മാനിക്കും.
കുംഭം: ഉദാരവും പിന്തുണയേകുന്നതുമായ പ്രകൃതം മൂലം മറ്റുള്ളവര് സഹായിക്കും. ക്രിയാത്മകമായ പ്രതികരണം ജനങ്ങളെ ആകര്ഷിക്കുന്നതിന് സഹായകമാകും. സ്നേഹിതരാല് ഈ ദിനം മികച്ച രീതിയില് അവസാനിക്കും.
മീനം: ജീവിതത്തിലെ നിര്ണായകമായ ഒരു നിമിഷത്തിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടതിനാല് ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. എതിര്ലിംഗത്തില് പെട്ടവര് നിങ്ങളെ വാഴ്ത്തിപ്പറയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും. ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനം, സങ്കല്പ്പിക്കുന്നതിനേക്കാള് കൂടുതല് നേടാന് സഹായിക്കും. വളരെ കണിശക്കാരന് ആണെങ്കില്ക്കൂടി, ചടുലമായ പ്രകൃതം അപകടസാധ്യതകളിലേക്ക് നയിക്കും.
മേടം: പ്രശ്നങ്ങളോട് അയവുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുക. ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കേണ്ടിവരും. കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായിരിക്കും മുന്ഗണന. ഇത് ക്ലേശകരമായിരിക്കും. വാക്കും കോപവും നിയന്ത്രിക്കുക. അല്ലെങ്കില് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മനസ്സിനെ വ്രണപ്പെടുത്തേണ്ടിവരും. ഇത്തരം പ്രവര്ത്തനങ്ങളേയും തര്ക്കങ്ങളേയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ പ്രശ്ന സങ്കീര്ണമാക്കാന് അനുവദിക്കരുത്. അനാവശ്യച്ചെലവുകള് ഒഴിവാക്കുക. പലവക ചെലവുകള് അമിതഭാരം ഏല്പിക്കും.
ഇടവം: പണം മഴപോലെ പെയ്യും! ധനപരമായ നേട്ടങ്ങള്ക്ക് പുറമേ, പുതിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകള് തുറന്നിടുകയും ചെയ്യും. മാനസികമായ സന്തോഷം ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാദൗത്യങ്ങളും വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കാന് സഹായിക്കും. വിനോദത്തിനും ഉല്ലാസത്തിനും വേണ്ടി കുറച്ച് പണം ചെലവാക്കേണ്ടി വന്നാല് അതത്രകാര്യമാക്കേണ്ട. വീട്ടില് പ്രസന്നമായ സംഭാഷണങ്ങള് സമാധാനപൂര്ണ്ണമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കും.
മിഥുനം: ബുദ്ധിമുട്ടുക... കരുതിയിരിക്കുക… - ഈ രണ്ട് വാക്കുകളിലാണ് ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കോപവും സംസാരവും വിപത്ത് ക്ഷണിച്ച് വരുത്തും എന്നതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ഇടപഴകലില് ഇത് തെറ്റിദ്ധാരണകള്ക്ക് കാരണമായേക്കാം. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്കും മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തിനും ഇടവരുത്തുകയും ചെയ്തേക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പൊതുവിലും മകനെ പ്രത്യേകിച്ചും വേദനിപ്പിക്കുന്നതരത്തിലാകാം പെരുമാറ്റം. കണ്ണ് ചൊറിച്ചില് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം എന്നതുകൊണ്ട് തക്കതായ മരുന്ന് കൈവശം സൂക്ഷിക്കുക. അപകടങ്ങള്ക്കും അമിതച്ചെലവുകള്ക്കും സാദ്ധ്യത.
കര്ക്കടകം: നിങ്ങളുടെ ഊര്ജ്വസ്വലതയും നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അനുകൂലഭാവവും ആഗ്രഹിച്ചതെന്തും നേടിയെടുക്കാന് പ്രാപ്തനാക്കും. ബിസിനസ്സിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും നേട്ടങ്ങള്ക്ക് യോഗം. വരുമാനം ഗണ്യമായി വര്ദ്ധിക്കും. ധനസമാഹരണത്തിന് പറ്റിയ സമയം. ദീര്ഘകാലത്തിന് ശേഷം ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഉല്ലാസഭരിത മനോഭാവത്തിന് മറ്റൊരു കാരണമാകാം. അവിവാഹിതരും കന്യകമാരും ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ അദ്ധ്യായം തുടങ്ങാനുള്ള തിരക്കിലായിരിക്കും ഇപ്പോള്. ഭാഗ്യനക്ഷത്രങ്ങള് അനുകൂല നിലയിലിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഉടനെ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാവുന്ന ആ 'ഒരാള്' ക്കായി കാത്തിരിക്കുക! കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു പിക്നിക്ക് നടത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കില് അടിച്ചുപൊളിക്കുന്നതോ നല്ലതാണ്.