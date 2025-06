ETV Bharat / bharat

ഈ രാശിക്കാരായ സ്‌ത്രീകള്‍ കര്‍ക്കശ സ്വഭാവം മാറ്റി വയ്ക്കണം, അറിയാം നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ രാശിഫലം - HOROSCOPE TODAY

Representative Image ( ETV Bharat )

Published : June 26, 2025 at 7:05 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 7:17 AM IST

തീയതി: 26-06-2025 വ്യാഴം വർഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം മാസം: മിഥുനം തിഥി: ശുക്ല പ്രഥമ നക്ഷത്രം: തിരുവാതിര അമൃതകാലം: 09:15AM മുതല്‍ 10:51AM വരെ ദുർമുഹൂർത്തം: 10:04AM മുതല്‍ 10:52AM വരെയും 02:52PM മുതല്‍ 03:40PM വരെയും രാഹുകാലം: 02:02PM മുതല്‍ 03:38PM വരെ സൂര്യോദയം: 06:04 AM സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:49 PM ചിങ്ങം: ആത്മവിശ്വാസം കുറവായിരിക്കും. തൊഴിൽമേഖലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ ഉറപ്പോടെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. തൊഴില്‍പരമായി നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. വിജയം തേടിവരും.

കന്നി: ഒരു ഇടവേള എടുത്ത് സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമായേക്കാം. സഹപ്രവർത്തകരെ നേരിടേണ്ടിവന്നേക്കാം. ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ ക്ഷമയോടെ എതിരിടുക. പ്രണയജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവ് കാണും. തുലാം: ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വ്യാപാരികൾക്ക് ലാഭം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. തൊഴിലാളികളും ജോലിക്കാരും സഹപ്രവർത്തകരും സഹായികളും അത്ഭുതകരവും ഊഷ്‌മളവുമായ വിധത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തും. ഒരു നീണ്ട അവധിക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ, തീർത്ഥാടനത്തിനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടെയുണ്ടാകും. വൃശ്ചികം: ജോലിഭാരം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അമിതമായ ജോലിഭാരവും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവന്നേക്കാം. സായാഹ്നങ്ങൾ സമാധാനപരവും ലളിതവും ആയിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ധനു: സുശോഭനവും സന്തോഷകരവുമായ ഒരു ദിവസമായി മാറും. ഈ ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലനും സന്തോഷവാനും ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിദേശികളുമായുള്ള സഹവാസം ആസ്വദിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളുടെ സാധ്യതകളും വളരെ വലുതാണ്. സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. പങ്കാളിത്തവ്യാപാരം ലാഭകരമാകുമെന്ന് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. മകരം: ഏറ്റെടുത്ത കച്ചവടവിപുലീകരണം അങ്ങേയറ്റം ലാഭകരമാണെന്ന് തെളിയും. ആസൂത്രണം ചെയ്‌തതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ അനുകൂലമാകും. ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ കച്ചവടം തുടരാം. പങ്കാളികളും സഹപ്രവർത്തകരും ഊഷ്‌മളമായി പ്രതികരിക്കുന്നവരാകും. കുംഭം: നക്ഷത്രങ്ങള്‍ അനുകൂലമല്ല. പുതിയ പദ്ധതികള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതും യാത്രകളും ഒഴിവാക്കുക. വളരെ ഉത്കണ്‌ഠാകുലരായിരിക്കും. സ്ത്രീകള്‍ അവരുടെ കര്‍ക്കശസ്വഭാവം മാറ്റിവെച്ച് എല്ലായ്‍പോഴും ശാന്തരായിരിക്കണം. പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നവരെ ഒഴിവാക്കണം. ക്രിയാത്മകമായ കഴിവുകള്‍ കൂടുതല്‍ പ്രചോദിതമാകുമെന്നതിനാല്‍ കലാപരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ മുഴുകാവുന്നതാണ്. ഐ ക്യൂ (IQ – Intelligence Quotient) നില വളരെ ഉയര്‍ന്നതായിരിക്കുമെന്നതിനാല്‍ ബൗദ്ധിക ചര്‍ച്ചകളിലും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. ചെലവുകള്‍ പെട്ടെന്ന് വര്‍ദ്ധിക്കാനും സാദ്ധ്യത. മീനം: കഠിനയാതനകളുടെ ദിവസമായിരിക്കും. ഓരോ മേഖലയിലും നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുകയില്ലെന്ന് തോന്നും. അതിന്‍റെ ഫലമായി മനോവീര്യം നഷ്‌ടപ്പെടും. ആരോഗ്യത്തിനും സമ്പത്തിനും ദോഷം സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ദിവസം മുഴുവന്‍ കഴിയുന്നത്ര ശാന്തത കൈക്കൊള്ളുക. സ്ത്രീകളുമായി ഇടപഴകുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ സംസാരം കര്‍ശനമായി നിയന്ത്രിക്കണം. അവരോട് പരിഹാസത്തോടെയോ പരുഷമായോ സംസാരിക്കുന്നത് കുഴപ്പത്തില്‍കൊണ്ട് ചാടിക്കും. സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസിലുള്ളവര്‍ക്ക് ഒട്ടേറെ വിഷമതകളേയും പ്രശ്‌നങ്ങളേയും നേരിടേണ്ടിവരും. വസ്‌തുവിനേയോ വാഹനങ്ങളേയോ സംബന്ധിച്ച ഇടപാടുകളില്‍ വളരെ അധികം ജാഗ്രത പാലിക്കണം. മേടം: പരിമിതമായ ഫലങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസമാണ്. ആശയങ്ങളെ പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കാനോ അല്ലെങ്കില്‍ പുതിയ ദൗത്യങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കാനോ ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്. തിടുക്കത്തില്‍ തീരുമാനങ്ങളെടുത്ത് ചിന്താധാരകളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കരുത്. മൗലികതയില്‍ ഉറച്ച് നിന്ന് ലാളിത്യം നിലനിര്‍ത്തുക. ഓഫീസില്‍ കടുത്ത മത്സരം നേരിടേണ്ടിവരും. സമചിത്തത കൈവിടാതെ ജോലി ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയില്‍ ചെയ്യുക. സ്ത്രീകള്‍ കര്‍ക്കശസ്വഭാവവും സംസാരവും നിയന്ത്രിക്കണം. യാത്രകള്‍ക്കും സവാരികള്‍ക്കും ഏറെ സാധ്യത. ഇടവം: നക്ഷത്രങ്ങള്‍ അനുകൂലമല്ല. തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതില്‍ മികവുപുലര്‍ത്താന്‍ കഴിയില്ല. അതിനാല്‍ പ്രയോജനപ്രദമായ അവസരങ്ങള്‍ നഷ്‌ടമായേക്കാം. തളരരുത്. സമീപനങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധയും ചിട്ടയും വേണം. പുതിയതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. സഹപ്രവര്‍ത്തകരുമായും സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും നടത്തുന്ന ചര്‍ച്ചകളില്‍ ആത്മസംയമനം പാലിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. സംഭാഷണത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും വിവേകം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും കോപം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുക. സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലായിരിക്കും. മിഥുനം: ആവേശഭരിതനായിരിക്കും. വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പോസിറ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ മുന്നിലെത്തും. ഇഷ്‌ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യാൻ കഴിയും. തിരക്കേറിയ ദിനചര്യ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക, എന്നാലും അത് സാമാധാനത്തിലേക്കും ഫലപ്രാപ്‌തിയിലേക്കും നയിക്കും. കര്‍ക്കടകം: ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകാനും വിഷമിക്കാനും സാദ്ധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുക. നിങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ദുരിതത്തിലായേക്കാം. അമിതമായ ചെലവുകള്‍ സംഭവിച്ചേക്കാം. കുടുംബത്തിലെ ആന്തരിക പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കായി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നീട്ടേണ്ടിവരാം. നാവിൽ നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തുകയും തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും വേണം.

Last Updated : June 26, 2025 at 7:17 AM IST