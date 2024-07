ETV Bharat / bharat

നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് (ജൂലൈ 30 ചൊവ്വ 2024) - HOROSCOPE PREDICTIONS TODAY

Published : Jul 30, 2024, 7:02 AM IST

By ETV Bharat Kerala Team

തീയതി: 30-07-2024 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: കര്‍ക്കടകം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ ദശമി

നക്ഷത്രം: കാര്‍ത്തിക

അമൃതകാലം: 12:30 PM മുതൽ 02:04 PM വരെ

വർജ്യം: 06:15 PM മുതല്‍ 07:50 PM വരെ

ദുർമുഹൂർത്തം: 08:36 AM മുതല്‍ 9:24 AM വരെ & 11:48 AM മുതല്‍ 12:36 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:39 PM മുതൽ 05:13 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:12 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:48 PM

ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജസ്വലരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ മികവിനെ മേലധികാരികള്‍ പ്രശംസിക്കും. നിങ്ങള്‍ക്ക് സമൂഹിക അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. ഭൂമി മറ്റ് സ്വത്ത് ഇടപാടുകള്‍ എന്നിവയ്‌ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്.