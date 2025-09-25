ഈ രാശിക്കാര്ക്ക് സമ്പത്തും സുഖാനുഭവങ്ങളും ഇന്ന് ഒരുപോലെ കൈവരും; അറിയാം നിങ്ങളുടെ രാശിഫലം
ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി അറിയാം...
Published : September 25, 2025 at 7:48 AM IST
തീയതി: 25-09-2025 വ്യാഴം
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: ശുക്ല തൃദീയ
നക്ഷത്രം: ചോതി
അമൃതകാലം : 09:14 മുതൽ 10:45 വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം : 10:13 മുതൽ 11:1 വരെയും15:1 മുതൽ 15:49 വരെയും
രാഹുകാലം: 13:46 മുതൽ 15:17
സൂര്യോദയം: 06:13 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:18 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങള് നല്ല ആരോഗ്യവന്മാരായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും നല്ല ഇടപെടലുകള് നടത്തും. നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതിമാരുമായും, പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കു പോവാനും അവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കാനും കഴിയും, ഇത് നിങ്ങളുടെ മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തും.
കന്നി: നിങ്ങൾക്കിന്ന് വാക്ചാതുര്യത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും വളരെ സ്നേഹം ഇന്ന് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളോട് വളരെയധികം താത്പര്യത്തോടും സ്നേഹത്തോടും പെരുമാറും. അവർ നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാത്തം നന്നായി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. സർഗ്ഗാത്മകതയും കലാപരമായ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളും ഇന്ന് വളരെ മെച്ചപ്പെടും. മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതല് കരുത്തുണ്ടാകും. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ആലോചിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയതിനും ശേഷം കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുക.
വൃശ്ചികം: ഒരു ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയമാകാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആശുപത്രി സന്ദർശനം ഉണ്ടാകും. എടുത്തുച്ചാട്ടം ഒഴിവാക്കുക. ആലോചിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് വാക്ക് തർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാം. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം ഇന്ന് അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല, കാരണം നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ധാരാളം ഒഴിവ് സമയം ലഭിക്കും. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവര്ക്ക് ഇന്ന് തെറ്റിധാരണകൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ശുഭകരമായ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് സമ്പത്തും സുഖാനുഭവങ്ങളും ഒരുപോലെ കൈവരും. സാമ്പത്തികമേഖലയിലും, സമൂഹത്തിലും, കുടുംബത്തിലും ഭാഗ്യം ഇന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകും. ബിസിനസില് ലാഭം വര്ധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങള് യാത്ര പോകാൻ പദ്ദതിയിടും. കമിതാക്കള്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമാണ്. അവിവാഹിതര്ക്ക് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇണയെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള അവസരവും ഇന്ന് ഉണ്ടായേക്കും.
മകരം: കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തില് സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ആയിരിക്കും ഇന്ന്. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായുമുള്ള ആകസ്മിക കൂടിക്കാഴ്ചകള് മനസിന് സന്തോഷം പകരും. ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കും. ആ യാത്ര അനുകൂലവും ലാഭകരവുമാകും. ബിസിനസ് രംഗത്ത് അല്ലെങ്കില് തൊഴില് മേഖലയില് നിങ്ങളുടെ പദവിയും അന്തസും ഇതുവഴി ഉയരുകയും ചെയ്യും. മേലധികാരികള് നിങ്ങളെ പ്രശംസിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
കുംഭം: എതിരാളികളുമായി ഇന്ന് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. ഇന്ന് അലസ സ്വഭാവാമായിരിക്കും. എന്നാലും ഇന്ന് മാനസികമായ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടും. മേലധികാരികളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക. വിനോദകാര്യങ്ങള്ക്കായി പണം ചെലവഴിക്കും. കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള മാനസികസംഘര്ഷം നിങ്ങളെ ബാധിക്കും. വിദേശത്തുനിന്ന് വാര്ത്തകള് വന്നെത്തും.
മീനം: അധാര്മ്മിക പ്രവൃത്തികളില് ഏര്പ്പെടുന്നത് നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തില് ചാടിക്കും. വാക്കും കോപവും നിയന്ത്രിക്കണം. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തികളില് ഏര്പ്പെടരുത്. ചികിത്സാചെലവുകള്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതികൂലചിന്തകള് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി അധിക സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് നിങ്ങളെ കൂടുതൽ സംതൃപ്തരാക്കും. സാമ്പത്തികമായും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും.
ഇടവം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമാണ്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ സംതൃപ്തരായിരിക്കും. വളരെ നല്ല കാരണങ്ങളാൽ, ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുഞ്ചിരി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ഇന്ന് എല്ലാം ശരിയാകും.
മിഥുനം: നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലോകത്തില്നിന്ന് പുറത്തുവന്ന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടേയും ഇണയുടേയും അല്ലെങ്കില് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടേയും അവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും കണ്ടറിയണം. അവരുടെയും നിങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം, നിങ്ങള്ക്ക് ഉദരസംബന്ധമായ രോഗങ്ങള്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിയുമെങ്കില് ഇന്ന് വിശ്രമിക്കുക. യാത്രകള് മാറ്റിവെക്കുകയും, അമിത ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുകയും, പുതിയ സംരംഭങ്ങള് തുടങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക. പുതിയ ഉദ്യമങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമല്ല. പ്രശ്നമായേക്കാവുന്ന തര്ക്കങ്ങളില് നിന്നും ചര്ച്ചകളില് നിന്നും അകന്ന് നില്ക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം അത് അപകീര്ത്തിക്ക് കാരണമായേക്കും.
കര്ക്കിടകം: എന്തോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങള്ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ജോലിയിലുള്ള അസംതൃപ്തി ആകാം അത്. നിങ്ങൾ ഇതില്കൂടുതല് അര്ഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങള്ക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്, ഇതാണ് നിങ്ങളെ നിരാശനും അസ്വസ്ഥനും ആക്കുന്നത്. അത്തരം സാഹചര്യത്തില് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വിലയിരുത്തിനോക്കുക. ശാന്തത പാലിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ നല്ല കാര്യങ്ങളില് ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. വീട്ടിലെ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം നിങ്ങള്ക്കിന്ന് നഷ്ടമായേക്കും. ചെറിയ അസുഖങ്ങള്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ആരോഗ്യത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുക.