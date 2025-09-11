ETV Bharat / bharat

അപ്രതീക്ഷിത ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് സാധ്യത; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

ഇന്നത്തെ രാശിഫലം വിശദമായി അറിയാം...

astrology HOROSCOPE TODAY രാശിഫലം horoscope
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 11, 2025 at 7:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തീയതി: 11-09-2025 വ്യാഴം

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: ചിങ്ങം കൃഷ്‌ണ ചതുര്‍ഥി

നക്ഷത്രം: അശ്വതി

അമൃതകാലം: 09:17 to 10:49

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 10:14 to 11:2 & 15:2 to 15:50

രാഹുകാലം: 13:52 to 15:24

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:27 PM

ചിങ്ങം: ഐശ്വര്യപൂർണവും സൗഭാഗ്യപൂർണവുമായ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ആവശ്യമുള്ള ഫലങ്ങൾ നേടുന്നതിന് നിങ്ങൾ പതിവിലും കൂടുതൽ പോരാടേണ്ടതുണ്ടായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പുതിയ ആശയങ്ങളില്‍ വിരിഞ്ഞ പദ്ധതികള്‍ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധാരണ സമയത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കാനിടയുണ്ട്.

കന്നി: മുൻപ്‌ നിങ്ങൾ ചെയ്‌ത നല്ല പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലമെല്ലാം ഇന്നു നിങ്ങൾക്ക്‌ ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുന്നതിന് പകരം കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഓടി നടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാതെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കാൻ നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയും.

തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ ബാഹ്യസൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാനായിരിക്കും. സൗന്ദര്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കും. സൗന്ദര്യവർധക വസ്‌തുക്കളും, വസ്ത്രങ്ങളും വാങ്ങാന്‍ നിങ്ങള്‍ തയ്യാറാവും. ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ രൂപഭംഗിയും വ്യക്തിത്വവും വർധിപ്പിക്കാൻ പണം ചെലവഴിക്കും.

വൃശ്ചികം: ദിവസം മുഴുവൻ മാനസികമായി ശാന്തമായും ശാരീരികമായി മികച്ച നിലയിലും ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഊർജ്ജം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അപൂർണമായ അസൈൻമെൻ്റുകള്‍ പൂർത്തിയാക്കും. അസുഖമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേദനയ്ക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടാകും.

ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അസ്വാസ്ഥ്യമോ മാനസികപ്രശ്‌നമോ ഉള്ളതായി തോന്നിയേക്കാം. അതിനാൽ തന്നെ പ്രവർത്തന മേഖലയിലെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ച വയ്‌ക്കാന്‍ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. ദഹനവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. അതിനാൽ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച മാനസികസമ്മർദ്ദം കാരണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അസിഡിറ്റിയും (പുളിച്ച് തികട്ടൽ) അനുബന്ധപ്രശ്‌നങ്ങളുമുണ്ടായേക്കാം.

മകരം: ക്ഷമയും സ്ഥിരോത്സാഹവും കൂടുതൽ ആളുകളും വിലകുറച്ച്‌ കാണും. പക്ഷേ ഈ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിജയത്തിലേക്ക്‌ നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള ഫലം ഇല്ലെങ്കിലും കോപവും ഉത്കണ്‌ഠയും അടക്കി നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികളിലും കഠിനാധ്വാനത്തിലും വിശ്വാസമർപ്പിച്ച്‌ ഇരിക്കുക.

കുംഭം: വളരെ സങ്കീർണമായ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്‌താലും ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ പഴിചാരുന്നത്‌ കാണാം. മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകൾക്ക്‌ പഴി കേൾക്കേണ്ടി വരും. ഈ സംഭവങ്ങള്‍ ദൗർബല്യങ്ങളെ ശാക്തീകരിക്കാനുള്ള അവസരം തരികയും ചെയ്യും.

മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ സംഭാഷണത്തില്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണം കൈക്കൊള്ളണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത. ചെലവിലും നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില്‍ ഇടപെടുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്കിന്ന് ക്ഷീണം തോന്നാനിടയുണ്ട്. ബന്ധുക്കളുമായുള്ള ചില അനാവശ്യമായ ഇടപെടലുകള്‍ പ്രതികൂലാന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കും. അമിത ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക.

മേടം: ഓർമകളുടെ ഇടവഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ ഇന്ന് പ്രസന്നത പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ്. ചെലവുകളെ നിയന്ത്രിച്ച്‌ ഭാവിയിലേക്ക്‌ സമ്പാദ്യം കരുതേണ്ടതാണ്.

ഇടവം: ഇന്നത്തെ ദിവസം വിധിയ്ക്ക്‌ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതരായിത്തീരും. പ്രതിസന്ധികള്‍ക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട്‌ തന്നെ നില്‍ക്കാന്‍ തയ്യാറാകേണ്ടി വരും. നല്ലതൊന്നും ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതാണ് നല്ലത്. തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഭയം കൂടാതെ ഈ ദിവസവും മറ്റ്‌ എല്ലാ ദിവസവും പോലെ കടന്നുപോകും.

മിഥുനം: വികാരവും യുക്തിയും തുല്ല്യമായി കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങളിന്ന് വളരെ കഠിനമായി ശ്രമിക്കും. ഇതിൽ വിജയിച്ചാൽ, സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ നിങ്ങൾ വിവേകമുള്ള ആളായിരിക്കും. പ്രണയിതാവുമൊത്ത് നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കും. ബാഹ്യരൂപത്തിൽ ഇന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും.

കര്‍ക്കിടകം: വളരെ സങ്കീർണമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. മാനസികാവസ്ഥ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് അമിതവൈകാരികതയോ അശക്തിയോ ഇല്ലെന്ന കാര്യം മനസിലാക്കണം. ഇല്ലെങ്കില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് മുൻപിൽ തളർന്ന് പോയേക്കും. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം, ഭക്ഷണ ശീലങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. അത് നിങ്ങള്‍ക്ക് ശക്തി പകർന്നു തരും.

For All Latest Updates

TAGGED:

ASTROLOGYHOROSCOPE TODAYരാശിഫലംHOROSCOPEHOROSCOPE DAILY PREDICTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.