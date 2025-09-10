നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താനാകും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

ETV Bharat / bharat

തീയതി: 10-09-2025 ബുധന്‍

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

മാസം: ചിങ്ങം

തിഥി: കൃഷ്‌ണ തൃദീയ

നക്ഷത്രം: രേവതി

അമൃതകാലം: 01:53 PM മുതല്‍ 03:24 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 11:50 AM മുതല്‍ 12:38 PMവരെ

രാഹുകാലം: 12:21 PM മുതല്‍ 01:53 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:14 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:28 PM

ചിങ്ങം: മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായം നൽകാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾ തയ്യാറാകും. നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്തിന് പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം ലഭിച്ചേക്കില്ല. ദിവസത്തിന്‍റെ പകുതിയോടെ കാര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. സാമ്പത്തിക ചെലവുകള്‍ക്ക് കടിഞ്ഞാണിടുന്നതാണ് ഉത്തമം.

കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം മറ്റുള്ളവരില്‍ മതിപ്പുളവാക്കും. മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്നും പ്രശംസയും അംഗീകാരവും ലഭിക്കും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

തുലാം: ജീവിതത്തില്‍ ഏറ്റവും ഗുണകരമായ ദിനമായിരിക്കും ഇന്ന്. ജീവിത പങ്കാളിയെ ഇന്ന് കണ്ടെത്തിയേക്കും. അവരെ ആകര്‍ഷിക്കാനായി വസ്‌ത്ര ധാരണത്തില്‍ അടക്കം മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഴയ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട്‌ പങ്കുവയ്‌ക്കുകയും വികാരപരമായി കൂടുതൽ അവരോട്‌ അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും.

വൃശ്ചികം: ജോലി സ്ഥലത്ത് കൂടുതല്‍ ആത്മാര്‍ഥത കാണിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കാകും. ജോലിയിലെ നിങ്ങളുടെ മികവിന് പ്രശംസ ഏറ്റുവാങ്ങാനാകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ച് പറ്റാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയും. ജീവിത പങ്കാളിക്കൊപ്പം കൂടുതല്‍ സമയം ചെലവഴിക്കാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കാകും.

ധനു: പ്രതീക്ഷിക്കും പോലെ ഇന്നും നല്ലൊരു ദിനമായിരിക്കും. ദീര്‍ഘമായൊരു യാത്രയ്‌ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ചെലവുകള്‍ അധികമാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വൈകുന്നേരം കൂടുതല്‍ സമയം സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം ചെലവഴിക്കാനാകും.

മകരം: നിങ്ങള്‍ ഇന്ന് കുടുംബത്തേക്കാള്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കുക ജോലിക്കാണ്. വൈകുന്നേരത്തോടെ ജീവിത പങ്കാളിക്കൊപ്പം ഒരു യാത്രയ്‌ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലി സ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ച് പറ്റും. ശത്രുക്കള്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ നിങ്ങളിന്ന് വിജയിക്കും.

കുംഭം: ജീവിതത്തില്‍ സുഹ്യത്തുക്കളുടെ പ്രധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളിന്ന് മനസിലാക്കും. അതുകൊണ്ട് അവരുമായി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ജോലിയിലെ മികവ് പ്രശംസയ്‌ക്ക് വഴിയൊരുക്കും. എതിരാളികൾ പോലും നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ പ്രശംസിക്കും. ഈ കഴിവ്‌ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ വളരെയധികം പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.

മീനം: ജോലിയിൽ ഒരുപാട് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണിന്ന് നിങ്ങൾക്ക്. എന്നാല്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തില്‍ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാല്‍ അവയെല്ലാം എളുപ്പമാകും. ഏറ്റെടുത്ത ജോലി വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനും അതിലൂടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചേക്കും.

മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ ഏറെ പ്രകോപിതനായിരിക്കും. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ഫലപ്രാപ്‌തി ലഭിക്കില്ല. അതില്‍ മാനസിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടും. എന്നാല്‍ പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുത്. എല്ലാം ദൈവത്തിന് സമര്‍പ്പിക്കുക. അത് മനസിന് ആശ്വാസം പകരും.

ഇടവം: കാലങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്ന വിജയം ഇന്ന് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. എന്നാല്‍ ജോലി സ്ഥലത്ത് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ ശകാരം കേള്‍ക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. വൈകുന്നേരം ആസ്വാദനത്തിന്‍റേതാകും. കുടുംബത്തില്‍ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭിക്കും.

മിഥുനം: ജോലിയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മര്‍ദ്ദം നേരിട്ടേക്കാം. ദിനാവസാനത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുടെ നിര്‍ബന്ധത്താല്‍ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ സമ്മര്‍ദ്ദം ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവും. ബിസിനസ്, വീട്, വിനോദം എന്നിവയ്‌ക്കെല്ലാം വേണ്ടവിധം സമയം കണ്ടെത്തുന്നതില്‍ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. കുറച്ച് വൈകിയാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രാർഥനയ്ക്ക് ഫലം ലഭിക്കും.

കര്‍ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കും. ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാന്‍ സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന്‍ ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് കഴിയും.

